H2O Innovation présente des revenus et une rentabilité records pour l’exercice financier 2022

Faits saillants



Revenus atteignant 184,4 M $ pour l’exercice financier 2022, représentant une croissance de 40,1 M $, ou 27,7 %, par rapport à 144,3 M $ pour l’exercice financier précédent;

Croissance des revenus de chaque pilier d’affaires, avec une croissance organique de 17,7%, une croissance par acquisition de 10,9%, compensée par un effet de taux de change de (0,9)%;

Bénéfice net de 5,1 M $ ou 0,058 $ par action pour l’exercice financier 2022, comparativement à un bénéfice net de 3,1 M $ ou 0,039 $ par action pour l’exercice financier précédent. Le bénéfice net de l'exercice en cours a été impacté par un recouvrement d'impôt différé de 4,6 M $;

Bénéfice net ajusté 1 atteignant 8,8 M $ ou 0,100 $ par action pour l’exercice en cours, comparativement à 6,5 M $ ou 0,081 $ par action pour l’exercice financier précédent; et

atteignant 8,8 M $ ou 0,100 $ par action pour l’exercice en cours, comparativement à 6,5 M $ ou 0,081 $ par action pour l’exercice financier précédent; et BAIIA ajusté1 de 18,1 M $, ou 9,8 % des revenus pour l’exercice financier 2022, comparativement à 14,6 M $ ou 10,1 % des revenus, pour l’exercice financier précédent.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

QUÉBEC, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier terminé le 30 juin 2022.

« Notre exercice financier 2022 a été marqué par une croissance remarquable de 27,7 %. Cette croissance est le fruit non seulement des trois acquisitions réalisées au cours de l’année, mais également d’une croissance organique de 18,0 % que nous avons générée au cours de notre dernier exercice. Ces résultats témoignent de tous les investissements que nous avons réalisés dans le cadre de notre plan stratégique triennal, des besoins accrus en eau propre, saine et recyclée et de la demande croissante pour des produits et des solutions commerciales axés sur des pratiques ESG. Parmi les principales réussites commerciales de l’exercice financier 2022, nous devons mentionner le renouvellement et l’élargissement de l’offre de service de notre plus important contrat d’opération, de gestion et de maintenance (« O&M »), ajoutant 56,0 M $ à notre carnet de commandes combiné, qui s’élevait à 163,0 M $ en date du 30 juin 2022. Ce carnet de commandes nous permet d’avoir une bonne visibilité sur les trimestres à venir, et de bien positionner la Société pour continuer à générer une croissance organique. Le bouleversement de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, combiné à un marché du travail difficile, a provoqué un niveau d’inflation plus élevé touchant, entre autres, les matériaux, le transport, l’essence et les salaires, impactant ainsi la marge. Cependant, nos équipes se sont efforcées d'atténuer ces impacts et ces efforts ont permis d'améliorer notre rentabilité et d'atteindre un EBITDA ajusté de 18,1 M $, soit une augmentation de 23,6 % par rapport à l’exercice financier précédent. De plus, nous demeurons concentrés à intégrer de façon efficace les sociétés acquises afin de gagner en efficacité opérationnelle et de capturer des synergies commerciales. Notre agenda de fusions et d’acquisitions demeure le même, encadré par une approche disciplinée, des multiples d'évaluation raisonnables et des synergies commerciales à fort potentiel », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Résultats de l’exercice financier 2022

H 2 O s'appuie sur trois piliers d'affaires bien équilibrés, ce qui réduit le risque de volatilité des revenus de la Société. Les revenus consolidés des trois piliers d'affaires de la Société, pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, ont augmenté de 40,0 M $, soit 27,7 %, pour atteindre 184,4 M $ comparativement à 144,3 M $ pour la période comparable de l'exercice précédent. Ces résultats sont le fruit d'une croissance organique des revenus de 25,5 M $, soit 17,7 %, et d'une croissance par acquisition de 15,8 M $, soit 10,9 %. Cette augmentation globale a été principalement alimentée par la reprise graduelle des activités économiques malgré la pandémie en cours, combinée à la continuelle synergie entre nos piliers d'affaires.

Périodes de trois mois terminées les

30 juin Périodes de douze mois terminées les

30 juin (en milliers de dollars canadiens) 2022 2021 2022 2021 $ % (a) $ % (a) $ % (a) $ % (a) Revenus par pilier d’affaires WTS 12 997 25,0 7 074 20,1 42 440 23,0 30 355 21,0 Produits de spécialité 13 360 25,7 10 334 29,4 54 397 29,5 43 920 30,4 O&M 25 689 49,4 17 796 50,6 87 519 47,5 70 049 48,6 Revenus totaux 52 046 100,0 35 204 100,0 184 356 100,0 144 324 100,0 Marge bénéficiaire brute avant amortissement 13 464 25,9 10,002 28,4 49 607 26,9 39 945 27,7 Frais d’exploitation (b) 9 667 18,6 6,947 19,7 33 376 18,1 25 493 17,7 Bénéfice (perte) net 2 445 4,7 (195 ) (0,6 ) 5 107 2,8 3 119 2,2 BAIIA1 1 999 3,8 3,206 9,1 13 079 7,1 14 485 10,0 BAIIA ajusté1 4 754 9,1 3,089 8,8 18 101 9,8 14 646 10,1 Bénéfice net ajusté1 1 627 3,1 457 1,3 8 848 4,8 6 471 4,5 Revenus récurrents2 43 543 83,7 30,980 88,0 156 511 84,9 126 050 87,3

% sur les revenus totaux. Les frais d’exploitation incluent le total des frais généraux d’exploitation, des frais de vente et des frais administratifs

Cette augmentation globale de la croissance organique du chiffre d'affaires provient des synergies générées par l'intégration des acquisitions réalisées au cours des quatre dernières années, l'investissement réalisé pour ajouter de nouvelles ressources de vente et les ventes de nouveaux produits et innovations lancés au cours des dernières années. Au cours de l'exercice financier 2022, tous nos piliers d’affaires ont généré une croissance organique significative de leurs revenus.

Les revenus du pilier d’affaires Technologies de traitement d’eau et services (« WTS ») ont augmenté de 12,1 M $, soit 39,8 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 42,4 M $, contre 30,4 M $. Cette croissance est attribuable à une augmentation des revenus organiques dans les projets de systèmes de traitement de l’eau et à une augmentation des ventes provenant du groupe de services. Le plan stratégique triennal de la Société consiste à donner la priorité aux projets de systèmes de traitement de l'eau ayant des marges bénéficiaires brutes plus élevées, ou aux projets qui peuvent alimenter des opportunités pour d'autres piliers d’affaires, et à développer les activités du groupe de services.

Les revenus du pilier d’affaires Opération et maintenance (« O&M ») ont augmenté de 17,5 M $, soit 24,9 %, par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 87,5 M $ contre 70,0 M $ lors de l’exercice financier précédent. Cette augmentation est due à une croissance organique des revenus de 8,6 M $, soit 6,0 %, et à une croissance par acquisition de 9,8 M $, soit 6,8 %, résultant des acquisitions de JCO, Inc. (« JCO ») et Environmental Consultants, L.L.C. (« EC »).

Les revenus du pilier d’affaires des Produits de spécialité ont augmenté de 10,5 M $, soit 23,9 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 54,4 M $, contre 43,9 M $ lors de l’exercice financier précédent. Ces résultats sont dus à la croissance par acquisition de 5,9 M $, soit 4,1 % du total des revenus, provenant de Genesys Membrane Products, S.L.U. (« GMP ») et à la croissance organique des revenus de 4,8 M $, soit 3,3 % du total des revenus, provenant d'une forte performance de toutes les lignes de revenus du pilier d’affaires dédiés aux Produits de spécialité, soit les produits chimiques, Piedmont et l’érablière, et provenant des investissements dans des ressources de vente, le marketing, l'innovation des produits et les synergies provenant de l'intégration de l'acquisition de Genesys et GMP.

La marge bénéficiaire brute avant dépréciation et amortissement de la Société s'est établie à 49,6 M $, soit 26,9 %, pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, contre 39,9 M $, soit 27,7 %, pour la même période de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 9,7 M $, soit 24,2 %. La marge bénéficiaire brute globale a légèrement diminué en % en raison de la forte inflation affectant les coûts des matériaux, de la pression sur les salaires et du pourcentage plus élevé de revenus provenant des piliers d’affaires WTS et O&M par rapport à l'exercice précédent. Néanmoins, tous les piliers d’affaires ont contribué à une augmentation de la marge brute en dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le modèle d'affaires de H 2 O Innovation repose sur trois piliers d'affaires différents, ce qui lui permet de réduire la volatilité de la rentabilité de la Société par la diversification.

Les SG&A de la Société ont atteint 33,4 M $ pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, contre 25,5 M $ pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 7,9 M $, ou 30,9 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 27,7 %. Les acquisitions de JCO et EC le 15 décembre 2021 ont partiellement contribué à cette augmentation. Le reste de l'augmentation est dû principalement à la pression sur les salaires, à l'embauche de ressources supplémentaires, à la reprise des déplacements ainsi qu'à l'augmentation des coûts de rémunération à base d'actions. La Société a également encouru des frais de 0,2 M $ suivant l'inscription de ses actions ordinaires sur le TSX en mars 2022.

Le bénéfice net s'est élevé à 5,1 M $ ou 0,058 $ par action pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, contre un bénéfice net de 3,1 M $ ou 0,039 $ par action pour l'exercice précédent. Cette variation s’explique par la réduction de la marge brute, l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement, l'augmentation des coûts d'acquisition et la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle - nette, compensée par le recouvrement d'impôt sur le revenu courant et le recouvrement d'impôt différé. En outre, le ratio SG&A a augmenté de 17,7 % à 18,1 %.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 3,5 M $, soit 23,6 %, pour atteindre 18,1 M $ pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, contre 14,6 M $pour l'exercice précédent. Le pourcentage de BAIIA ajusté par rapport au chiffre d'affaires a diminué à 9,8 % pour l'exercice terminé le 30 juin 2022, contre 10,1 % pour l'exercice précédent. La variation s'explique par une diminution de la marge brute et par les investissements en SG&A requis pour générer une croissance organique. Le contexte actuel de pandémie a affecté la marge brute de la Société principalement en raison des défis liés à la chaîne d'approvisionnement, de l'augmentation des coûts des matériaux ainsi que de la pression sur les salaires des employés en raison du manque de personnel et de l'inflation.

Au 30 juin 2022, la dette nette s'élevait à 40,3 M $, contre 0,5 M $ au 30 juin 2021, soit une augmentation de 39,8 M $, principalement attribuable au financement des acquisitions de JCO et d'EC le 15 décembre 2021, aux investissements effectués dans nos usines de fabrication de produits chimiques à Vista, CA, États-Unis et à Cheshire, Royaume-Uni, à l'achat de l’équipement nécessaire à l'exécution de certains travaux liés à l’élargissement du champ d'application des contrats d’O&M, et à l'investissement dans les éléments du fonds de roulement pour soutenir la croissance organique de la Société.

Mesures financières non conformes aux IFRS

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA est défini comme le bénéfice avant charges financières, montant net, impôts sur les résultats et amortissements. La définition du BAIIA ajusté exclut les dépenses par ailleurs prises en compte dans le bénéfice (perte) net présenté(e) selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), notamment le (gain) perte de change non réalisé(e), la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles, les charges de rémunération à base d’actions, la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, le gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes, les frais de restructuration et le règlement sur litige. Ces éléments n’ont pas d’incidence sur la trésorerie ni sur la performance opérationnelle et financière de la Société. La direction a également choisi d’exclure les frais d’acquisition et d’intégration, étant donné qu’ils ne sont pas directement liés à l’exploitation. Le lecteur peut donc faire le lien entre le BAIIA ajusté et le bénéfice (perte) net à la lumière du rapprochement présenté ci-dessous. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés. Même si le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS, il est utilisé par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. L’information fournie aux actionnaires, en plus des mesures conformes aux PCGR, leur permet de voir les résultats de la Société à travers les yeux de la direction et de mieux comprendre le rendement financier, malgré l'incidence des mesures conformes aux PCGR.

Rapprochement du bénéfice (perte) net au BAIIA et au BAIIA ajusté

Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Périodes de douze mois

terminées les 30 juin

(En milliers de dollars canadiens) 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net pour la période 2 445 (195 ) 5 107 3 119 Charges financières, montant net 753 360 2 359 2 335 Impôts sur le bénéfice (3 927 ) 1 174 (3 618 ) 1 703 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 122 820 3 812 3 187 Amortissement des actifs incorporels 1 606 1 047 5 419 4 141 BAIIA 1 999 3 206 13 079 14 485 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 484 15 (181 ) 654 Charges de rémunération à base d’actions 480 132 1 303 253 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 1 114 (257 ) 2 565 462 Frais d’acquisition et d’intégration 677 (7 ) 1 135 489 Frais d’inscription à la bourse - - 200 - Gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes - (4 ) - (2 351 ) Règlement sur litige - 4 - 654 BAIIA ajusté 4 754 3 089 18 101 14 646

Bénéfice net ajusté

La définition du bénéfice net ajusté exclut les frais d’acquisition et d’intégration, les frais de restructuration, l’amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions, les pertes (gains) de change non réalisé(e)s, la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles, les charges de rémunération à base d’actions, la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, le gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes, le règlement sur litige et la perte nette réalisée à la résiliation d’un contrat de couverture. Le lecteur peut donc faire le lien entre le bénéfice (perte) net et le bénéfice net ajusté à la lumière du rapprochement présenté ci-dessous. La définition du bénéfice net ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés. Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et il est utilisé par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Rapprochement du bénéfice (de la perte) net au bénéfice net ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois

terminées les 30 juin

Exercices clos les 30 juin



2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net pour la période 2 445 (195 ) 5 107 3 119 Frais d’acquisition et d’intégration 677 (7 ) 1 135 489 Amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions 1 477 986 5 026 3 839 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 484 15 (181 ) 654 Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 1 114 (257 ) 2 565 462 Charges de rémunération à base d’actions 480 132 1 303 253 Gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes - (4 ) - (2 351 ) Règlement sur litige - 4 - 654 Perte nette réalisée à la résiliation d’un instrument de couverture - - (237 ) 237 Recouvrement d’impôt différé (4 570 ) - (4 570 ) - Impôts sur le bénéfice relatif aux éléments ci-dessus (480 ) (217 ) (1 300 ) (885 ) Bénéfice net ajusté 1 627 457 8 848 6 471

Revenus récurrents

Comme il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS, la Société définit les revenus récurrents comme étant des revenus de nature récurrente provenant des clients avec lesquels la Société a établi une relation à long terme et/ou provenant d’une entreprise dont le modèle de ventes aux clients est récurrent. Toutefois, rien ne garantit que les revenus récurrents vont durer indéfiniment. Les revenus récurrents de la Société proviennent des piliers d’affaires dédiés aux Produits de spécialité et à l’O&M ainsi qu’aux activités de service du pilier d’affaires WTS. Cette mesure non définie par les IFRS est utilisée par la direction pour évaluer la stabilité des revenus d’une année à l’autre. La définition des revenus de nature récurrente utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés.

Croissance organique des revenus

Exercice financier terminé le 30 juin 2022

(en milliers de dollars canadiens) 2022

Revenus 2021

Revenus Variation Impact effet du

taux de change Croissance par

acquisitions Croissance

organique $ $ $ % $ % $ % $ % WTS 42 440 30 355 12 085 39,8 - - - - 12 085 39,8 Produits de spécialité 54 397 43 920 10 477 23,9 (308 ) (0,2 ) 5 966 4,1 4 820 3,3 O&M 87 519 70 049 17 470 24,9 (1 019 ) (0,7 ) 9 796 6,8 8 692 6,0 Revenus totaux 184 356 144 324 40 032 27,7 (1 327 ) (0,9 ) 15 762 10,9 25 597 17,7

Dette nette

La dette nette comprend les emprunts bancaires et la dette à long terme moins la trésorerie, excluant et/ou incluant les contreparties conditionnelles. La dette nette est une mesure non conforme aux IFRS sans définition prescrite par les IFRS et est utilisée par la direction pour mesurer la liquidité de la Société. La définition de la dette nette utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

(En milliers de dollars canadiens) 30 juin

2022 30 juin

2021 Variation $ $ $ % Emprunts bancaires 45 562 - 45 562 100,0 Tranche courante de la dette à long terme 1 563 2 975 (1 412 ) (47,5 ) Dette à long terme 510 12 941 (12 431 ) (96,1 ) Contreparties conditionnelles 10 017 6 738 3 279 48,7 Moins: Trésorerie (7 382 ) (15 409 ) (8 027 ) (52,1 ) Dette nette incluant les contreparties conditionnelles (1) 50 270 7 245 43 025 593,9 Contreparties conditionnelles 10 017 6 738 3 279 48,7 Dette nette excluant les contreparties conditionnelles (« Dette nette ») (1) 40 253 507 39 746 - BAIIA ajusté (1)(2) 18 101 14 646 3 455 23,6 Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté (1) 2,23 0,03 - -

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2022, à 10h00 (heure de l’Est), le mercredi 28 septembre 2022.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1-888-396-8049 or 416-764-8646, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Le rapport financier annuel est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de la NYSE Euronext Growth Paris. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent l'utilisation de mots tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « pourrait » ou « devoir » et tout autre terme semblable ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent des analyses et autres informations basées sur des résultats, performances et réalisations projetés et l'estimation de montants qui ne peuvent pas être déterminés. Ces énoncés prospectifs, basés sur les attentes actuelles de la direction, comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances et les réalisations réels et futurs de la société soient sensiblement différents de ceux de ladite déclaration prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à croitre ses activités conformément au plan stratégique triennal, à atteindre des objectifs et cibles financiers spécifiques, à maintenir sa position financière et à améliorer ses activités, ainsi que sa capacité à exécuter, compléter ou livrer son carnet de commandes, en temps opportun et sans coûts supplémentaires, compte tenu des défis résultant de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ainsi que sa capacité à créer les synergies attendues au sein de ses piliers d’affaires. Des renseignements sur les facteurs de risque auxquels la Société est exposée sont décrits dans la notice annuelle du 27 septembre 2022, laquelle est disponible sur SEDAR (www.sedar.com). À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, H 2 O Innovation n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou dans d'autres communications à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.



À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.



