Pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction au Québec : lancement du site Constructo-emplois.com

MONTRÉAL, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Constructo, leader de l’information stratégique dans la construction au Québec, annonce aujourd’hui le lancement du site Constructo-emplois.com, un portail complet entièrement dédié à l’emploi dans l’industrie de la construction à travers la province.



Au Québec, les besoins de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction sont estimés à 13 000 nouveaux travailleurs par année pour les 5 prochaines années. À ceux-ci s’ajoutent les postes vacants de professionnels gravitant sur les chantiers, notamment les estimateurs, les chargés de projets et les ingénieurs, qui eux aussi augmentent de façon appréciable au fil des ans.

Avec Constructo-emplois.com qui se greffe au portefeuille de produits déjà mis de l’avant par Groupe Constructo, les entreprises de l’industrie de la construction auront accès à une offre de service davantage étoffée, répondant à un besoin criant de recherche de main-d’œuvre et de talents. Les employeurs pourront publier leurs offres de façon simple et sécuritaire. Plusieurs fonctionnalités leur permettront de mettre de l’avant leur marque employeur et ils bénéficieront en outre d’une visibilité additionnelle par l’entremise des différentes plateformes et médias sociaux de Groupe Constructo.

Les candidats pourront pour leur part naviguer facilement pour trouver l’emploi idéal qui correspond à leurs ambitions. Il leur sera alors possible de créer des alertes et de les sauvegarder. De plus, afin d’accélérer le processus, ils pourront postuler directement en ligne.

« Plus que jamais, nos clients ont besoin de main-d’œuvre qualifiée et manquent de temps pour chercher les meilleurs candidats. Nous serons là pour les aider, a indiqué Anik Girard, directrice générale et éditrice de Groupe Constructo. Chacune des fonctionnalités a été pensée pour répondre aux besoins et aux nouvelles tendances. Je suis très fière de ce projet que nous venons de lancer. »

À propos de Groupe Constructo

Groupe Constructo, faisant partie du secteur des médias de TC Transcontinental, livre depuis 1963 de l’information stratégique à valeur ajoutée, notamment les appels d’offres, les avant-projets, les soumissions déposées et les contrats accordés, par l’entremise de ses médias imprimés et électroniques, aux différents acteurs de la construction au Québec. Il agit également en partenariat avec CGI pour la gestion du Système électronique d'appel d'offres (SEAO), le système officiel du gouvernement du Québec.

Pour renseignements :

Geneviève Déry

Groupe Constructo

514 856-6602

genevieve.dery.a@tc.tc