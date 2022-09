English Finnish

NoHo Partners Oyj

JOHDON LIIKETOIMET 28.9.2022 klo 17.30



NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Megeve Trust Oy)



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Megeve Trust Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö



(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Timo Laine

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen



Liikkeeseenlaskija: NoHo Partners Oyj

LEI: 743700DYZ6R1QNLWQA56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 20098/4/4

____________________________________________



Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-26

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000064332

Liiketoimen luonne: HANKINTA





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 5.99 EUR

(2): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 6 EUR

(3): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 6 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6 EUR

(5): Volyymi: 1267 Yksikköhinta: 6 EUR

(6): Volyymi: 1658 Yksikköhinta: 6 EUR

(7): Volyymi: 1858 Yksikköhinta: 5.99 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(7): Volyymi: 5655 Keskihinta: 5.99671 EUR



Lisätietoja:

Jarno Vilponen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 9376