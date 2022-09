Erold SA : Résultats semestriels 2022

Résultats semestriels 2022

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, publie ses comptes au titre du 1er semestre 2022, approuvés par le Conseil d’Administration, en date du 26 septembre 2022.

Erold communique sur une base de chiffres combinés1 des comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Le rapport financier semestriel d’Erold est en cours de finalisation et sera disponible le 30 octobre 2022 sur le site internet de la Société (https://www.erold.fr/investisseurs).

En M€, données combinés1, non audités S1

2022 S1

2021 S1

2020 Chiffre d’affaires 3,3 4,1 3,5 Autres produits d’exploitation 0,2 0,2 0,1 Charges de personnel (1,6) (1,7) (1,3) Charges externes (1,3) (1,4) (1,4) Excédent Brut d’Exploitation

En % du CA 0,6

18% 1,2

29% 0,9

25% Dotations aux amortissements (0,9) (0,9) (1,0) Résultat d’exploitation (0,3) 0,3 (0,1) Résultat financier (0,3) 0,0 (0,2) Résultat exceptionnel 0,1 0,0 0,1 Résultat net (0,4) 0,3 (0,1)

Dans un contexte économique plus tendu marqué par un ralentissement progressif des investissements publicitaires chez les annonceurs, le chiffre d’affaires d’Erold au 1er semestre 2022 ressort à 3,3 M€, en repli de -19,7% par rapport à la période comparable en 2021.

Cette évolution s’explique essentiellement par le recul du chiffre d’affaires de l’activité Media Direct de -44,5% à 1,0 M€, en raison d’une sous-performance des e-mails commerciaux sur la période. Le chiffre d’affaires Média programmatique a fait preuve, en revanche, d’une bonne résistance à 1,6 M€ (-0,1 M€), en phase avec l’audience solide générée par les sites du Groupe sur le semestre. Le chiffre d’affaires « Echanges et autres produits » est quant à lui en légère croissance à 0,7 M€ (+0,1 M€).

Excédent Brut d’exploitation : 0,6 M€ (18% du chiffre d’affaires)

Les charges opérationnelles essentiellement fixes, sont restées globalement stables entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022. La baisse d’activité pèse ainsi sur l’Excédent Brut d’Exploitation qui s’établit à 0,6 M€. La marge d’EBE reste largement positive à 18% du chiffre d’affaires.

Après dotations aux amortissements de 0,9 M€, stables par rapport au 1er semestre 2021, le résultat d’exploitation est légèrement négatif à 0,3 M€.

Le résultat financier ressort à -0,3 M€ impacté par une provision sur des actifs financiers, intégrant l’évolution de la valorisation des actions auto-détenues au 30 juin 2022. Il a été compensé en partie par un résultat exceptionnel positif de 0,1 M€. Au final, le résultat net affiche une perte de -0,4 M€ sur le semestre.

Situation financière

Au 30 juin 2022, la dette financière nette reste stable à 0,7 M€ par rapport au 31 décembre 2021 et en forte réduction sur un an (2,5 M€ au 30 juin 2021) à la suite de remboursements de crédits bancaires. Le Groupe étudie actuellement la mise en œuvre avant la fin de l’exercice de financements complémentaires pour accompagner de manière pérenne ses opérations.

Renforcement au Capital du Groupe Marie Claire2

Le Groupe Marie Claire2 a acquis fin juillet sur le marché de 162 684 titres au prix de 1,00 € par action, portant sa participation à 21,5% dans le capital d’Erold.

Perspectives

Comme annoncé en juillet, l’exercice 2022 sera un exercice de transition et non rentable. Le troisième trimestre ne marquera pas d’amélioration de tendance par rapport au 2ème trimestre.

Le Groupe met à profit cette période pour affiner son organisation recentrée sur ses métiers historiques et pour abaisser graduellement sa structure de charges, afin de démarrer le prochain exercice avec une base de coût plus légère.

Sur le plan commercial, Erold s’attache à renforcer ses relations avec l’ensemble des fournisseurs d’accès internet dans un contexte réglementaire évolutif. L’objectif est de relancer progressivement l’activité Media Direct et de soutenir l’audience des sites au travers de la diffusion ciblée de newsletters à valeur ajoutée.

Le travail sur les synergies entre le Groupe Marie Claire (GMC) et le pôle média d’Erold se poursuit, avec un portefeuille enrichi d’annonceurs potentiels.

Le Groupe vise ainsi à renouer avec une croissance rentable en 2023.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 2 novembre 2022

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr

2 Par le biais de Holding Evelyne Prouvost SAS son actionnaire majoritaire

1 Les comptes combinés non audités incluent Erold SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

Pièce jointe