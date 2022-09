Verizon ofrece ayuda a los clientes más afectados por el huracán Ian

Llamadas/textos/datos ilimitados disponibles a clientes de pospago y prepago en partes de Florida que se pronostica serán las más afectadas durante la llegada de Ian



Para los medios: contamos con material de archivo, fotos e información adicional sobre nuestro equipo de respuesta de emergencia disponible en nuestro Centro de Recursos de Emergencia - https://www.verizon.com/about/news/emergency-resource-center

Lo que necesitas saber:

Los consumidores de Verizon (prepago y pospago) y los clientes de pequeñas empresas* en partes de Florida que probablemente serán los más afectados por el huracán Ian recibirán llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2022

El horario de algunas tiendas de Verizon puede estar sujeto a cambios debido a las condiciones locales y las órdenes de evacuación obligatorias. Verifique el estado y haga una cita en verizonwireless.com/stores antes de visitar

El equipo de respuesta a crisis de primera línea de Verizon está listo para brindar apoyo de comunicaciones de misión crítica a las agencias de seguridad pública que responden al huracán Ian sin costo para las agencias de seguridad pública

Soporte de VtoV para los empleados de Verizon afectados por la tormenta

BASKING RIDGE, N.J., Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dado que se espera que el huracán Ian toque tierra mañana en los Estados Unidos como una tormenta de categoría 3 en Florida, Verizon está listo para ayudar a los clientes con sus necesidades posteriores.

Llamadas/textos/datos ilimitados

En previsión de que el huracán Ian toque tierra en Florida, para nuestros clientes consumidores y de pequeñas empresas*. Desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre, Verizon ofrece llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados a aquellos clientes que residen en áreas que probablemente se verán más afectadas por el huracán. Se incluyen cuentas con direcciones de facturación en los siguientes condados de Florida:

Charlotte

DeSoto

Hardee

Hillsborough

Lee

Manatee

Pinellas

Polk

Sarasota



Los clientes no tienen que tomar ninguna medida para aprovechar la oferta y pueden verificar la elegibilidad para el alivio de llamadas/textos/datos ingresando su código postal aquí: https://www.verizon.com/featured/relief/ (el sitio será actualizado lo antes posible).

Horario de tiendas

Debido a que los daños por tormentas y los cortes de energía pueden afectar el horario normal de nuestras tiendas en ciertas áreas, recomendamos comprar y acceder al servicio de atención al cliente en línea en www.verizon.com o a través de la aplicación MyVerizon. Si prefiere visitar una tienda, puede encontrar la ubicación de Verizon más cercana y programar una cita visitando: www.verizon.com/stores .

Soporte Verizon Frontline para socorristas

El equipo Verizon Frontline Crisis Response está listo para brindar apoyo de comunicaciones de misión crítica a las agencias de seguridad pública que respondan al huracán Ian sin costo alguno para las agencias respaldadas.

El equipo Verizon Frontline Crisis Response brinda asistencia de emergencia a pedido durante situaciones de crisis a agencias gubernamentales, personal de respuesta a emergencias, organizaciones sin fines de lucro y comunidades las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los miembros del equipo de respuesta de primera línea de Verizon instalan sitios celulares portátiles, puntos de acceso WiFi, estaciones de carga gratuitas y otros dispositivos y soluciones de primera línea de Verizon que permiten las comunicaciones y/o mejoran el rendimiento de la red.

Aquí hay una cita que puede usar de uno de nuestros líderes locales:

“El huracán Ian ya ha afectado la vida de millones de floridanos”, dijo Shawn Alexander, vicepresidente de consumo de Verizon. “Esperamos que esta oferta le dé a nuestros clientes una cosa menos de qué preocuparse para que puedan concentrarse en mantenerse seguros”.

Verizon apoya a sus empleados en momentos críticos

El Fondo de ayuda para empleados de VtoV es una organización benéfica que proporciona ayuda a los empleados de Verizon desplazados de sus hogares debido a desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes, clima severo o violencia doméstica. Desde su creación en 2013, VtoV ha proporcionado más de $4,8 millones en subvenciones a más de 4500 empleados de Verizon en todo el mundo. Las subvenciones se utilizan para alimentos, ropa, refugio y otras necesidades durante desastres que cambian la vida. Además de la generosidad que muestran nuestros empleados en apoyo de sus compañeros V Teamers, la Fundación Verizon ofrece un generoso programa de donaciones equivalentes en el que el 100 % de cada donación se destina directamente a ayudar a un V Teamer necesitado, porque Verizon paga todas las tarifas administrativas.

*Los clientes de pequeñas empresas de Verizon incluyen clientes con 50 líneas o menos.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de la prensa:

Heidi Flato

heidi.flato@verizon.com

925.324.8692

@heidiflato