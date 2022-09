Nouveau rapport : la transparence programmatique est essentielle pour la croissance des revenus de la CTV

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Californie, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain, a annoncé les résultats d'un nouveau rapport commandé en partenariat avec Advertiser Perceptions et intitulé « La transparence apportera davantage de dépenses à la CTV/l'OTT. » L'étude révèle l'opportunité que la transparence apporte sur l'inventaire des médias de la CTV à la fois aux annonceurs et aux éditeurs. Les marques bénéficient d'une transparence accrue grâce à des signaux de données robustes, tels que l'objet de contenu, concernant le contenu et le contexte des placements de médias, ce qui entraîne une demande croissante pour les éditeurs qui proposent une transparence supplémentaire.

62 % des marques américaines et 82 % des marques britanniques conviennent qu'elles augmenteraient leurs dépenses avec des partenaires fournissant des données telles que les signaux d'objet de contenu.

La plupart des annonceurs sont prêts à payer une prime pour la transparence que les signaux d'objets de contenu leur fournissent, notamment 57 % aux États-Unis et 64 % au Royaume-Uni.

Deux tiers des annonceurs interrogés aux États-Unis et 78 % au Royaume-Uni ont déclaré que la présence de signaux d'objet de contenu les rendrait plus disposés à passer du budget de la télévision linéaire aux publicités vidéo de la CTV/l'OTT.



« Cette étude prouve la valeur cruciale de la transparence pour accroître la demande de CTV programmatique. La chaîne d'approvisionnement de demain utilise les données pour rapprocher les annonceurs de leur public, créant ainsi une demande accrue pour les éditeurs », a déclaré Nicole Scaglione, vice-présidente des activités CTV et OTT chez PubMatic. « En particulier, l'objet de contenu fournit un moyen essentiel pour que les éditeurs partagent des signaux qui donnent aux acheteurs de médias l'information contextuelle dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de la campagne et dépenser plus dans la CTV. »

Advertiser Perceptions a également révélé que sept annonceurs sur dix interrogés aux États-Unis, et encore plus au Royaume-Uni, étaient d'accord sur le fait que l'utilisation d'objets de contenu pour partager des informations était utile à la transparence. Des entretiens approfondis ont révélé que les signaux d'objet de contenu étaient essentiels pour que les annonceurs comprennent ce qu'ils avaient réellement acheté. Les annonceurs interrogés ont déclaré qu'ils augmenteraient leurs dépenses auprès des partenaires qui fournissent des signaux d'objets de contenu, ce qui augmentera la transparence des achats de médias programmatiques. Cependant, seuls environ la moitié des annonceurs aux États-Unis et six sur dix au Royaume-Uni utilisent actuellement l'objet de contenu dans leurs achats de médias.

« La CTV programmatique fournit aux annonceurs plus d'options de ciblage, une meilleure mesurabilité et une prise de décision en temps réel. Notre étude montre que l'ajout de signaux, tels que la catégorie et le genre, incite les marques à augmenter les dépenses, en passant d'un canal linéaire à un autre », a déclaré Nicole Perrin, vice-présidente de l'informatique décisionnelle chez Advertiser Perceptions.

Téléchargez l'étude ici : https://pubmatic.com/reports/ctv-transparency-report.

Méthodologie de recherche

PubMatic a demandé à Advertiser Perceptions d'interroger 200 annonceurs américains et 100 annonceurs britanniques de leur communauté Ad Pros du 21 juin au 12 juillet 2022, ainsi que de réaliser 4 entretiens téléphoniques en août 2022, portant sur l'achat de publicités vidéo CTV et OTT, sur la transparence et sur les signaux d'objet de contenu. Ces annonceurs dépensent chaque année un minimum de 25 millions de dollars aux États-Unis et de 8,3 millions de livres sterling au Royaume-Uni dans le cadre de publicités vidéo et influencent la stratégie publicitaire de la CTV/l'OTT programmatique.

À propos d'Advertiser Perceptions

Advertiser Perceptions est le leader mondial de l'informatique décisionnelle basée sur la recherche pour les secteurs de la publicité, du marketing et des technologies publicitaires. Notre personnel expert apporte une vision impartiale et basée sur la recherche du marché de la publicité grâce à des analyses et à des solutions adaptées aux indicateurs clés de performance et aux objectifs commerciaux spécifiques de nos clients. Ces informations donnent aux clients la confiance nécessaire pour prendre les meilleures décisions organisationnelles, commerciales et marketing, qui engendrent des revenus plus élevés et une plus grande satisfaction de la clientèle.

À propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain. La plateforme côté vente de PubMatic permet aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde sur l'Internet ouvert de contrôler l'accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en permettant aux spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement et d'atteindre des publics adressables à travers divers appareils et les formats publicitaires. Depuis 2006, notre approche axée sur l'infrastructure a permis un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En proposant une innovation programmatique flexible et évolutive, nous améliorons les résultats pour nos clients tout en soutenant une chaîne d'approvisionnement publicitaire numérique dynamique et transparente.

