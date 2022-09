Nieuw rapport: Programmatische transparantie is essentieel voor de groei van CTV-inkomsten

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Californië, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), een onafhankelijk technologiebedrijf dat de toeleveringsketen voor de toekomst van digitale reclame levert, heeft de bevindingen bekendgemaakt van een nieuw rapport dat is opgesteld in samenwerking met Advertiser Perceptions, getiteld “Transparantie zorgt voor hogere uitgaven voor CTV/OTT”. Het onderzoek laat de kansen zien die transparantie zowel aan adverteerders als uitgevers kan bieden voor wat betreft de inkoop van advertentieruimte voor CTV. Merken verkrijgen meer transparantie door sterke datasignalen, zoals Content Object, over de inhoud en context van geplaatste advertenties, waardoor de vraag naar uitgevers die extra transparantie bieden toeneemt.

Van de Amerikaanse merken zegt 62%, en van de Britse merken 82%, dat zij de uitgaven zouden verhogen voor partners die gegevens leveren zoals Content Object-signalen.

De meeste adverteerders zijn bereid om een toeslag te betalen voor de transparantie die Content Object-signalen hen bieden: 57% in de VS en 64% in het Verenigd Koninkrijk.

Twee derde van de ondervraagde adverteerders in de VS, en 78% in het Verenigd Koninkrijk, zeiden dat de aanwezigheid van Content Object-signalen hun bereidheid om hun budget te verschuiven van lineaire TV naar CTV/OTT-videoadvertenties zou vergroten.



“Dit onderzoek bewijst de cruciale waarde van transparantie om de vraag naar programmatische CTV te vergroten. De toeleveringsketen van de toekomst gebruikt gegevens om adverteerders dichter bij hun publiek te brengen, waardoor er meer vraag voor uitgevers ontstaat”, zegt Nicole Scaglione, VP van CTV en OTT Business bij PubMatic. “Content Object in het bijzonder biedt uitgevers in een belangrijke manier om signalen te delen die media buyers de contextuele informatie verstrekt die ze nodig hebben om de campagnedoelen te bereiken en meer te besteden aan CTV.”

Advertiser Perceptions ontdekte ook dat zeven op de tien ondervraagde adverteerders in de VS, en nog meer in het Verenigd Koninkrijk, het ermee eens waren dat het gebruik van Content Object om informatie te delen nuttig is voor transparantie, en uit de diepte-interviews bleek dat Content Object-signalen voor adverteerders van essentieel belang zijn om inzicht te verkrijgen in wat ze nu eigenlijk hebben gekocht. De ondervraagde adverteerders zeiden dat ze hun uitgaven zouden verhogen voor partners die Content Object-signalen leveren, omdat deze de transparantie van de inkoop van programmatische media vergroten. Maar slechts ongeveer de helft van de adverteerders in de VS en zes op de tien in het Verenigd Koninkrijk maken momenteel gebruik van Content Object in media buying.

“Programmatische CTV biedt adverteerders meer targeting-opties, betere meetbaarheid en real-time besluitvorming. Ons onderzoek toont aan dat het toevoegen van signalen zoals categorie en genre merken ertoe aanzet om hun uitgaven te verhogen, waarbij ze deze uitgaven verschuiven van lineaire en andere kanalen”, zegt Nicole Perrin, VP van Business Intelligence bij Advertiser Perceptions.

U kunt het onderzoek hier downloaden: https://pubmatic.com/reports/ctv-transparency-report.

Onderzoeksmethodiek

PubMatic gaf Advertiser Perceptions opdracht om 200 Amerikaanse adverteerders en 100 Britse adverteerders uit hun Ad Pros Community te ondervragen in de periode van 21 juni tot 12 juli 2022, en om 4 telefonische interviews af te nemen in augustus 2022, over het inkopen van CTV- en OTT-video-advertenties, transparantie en Content Object-signalen. Deze adverteerders besteden in de VS minimaal 25 miljoen dollar per jaar, en in het Verenigd Koninkrijk minimaal 8,3 miljoen pond per jaar aan videoadvertenties en beïnvloeden de advertentiestrategie voor programmatische CTV/OTT.

Over Advertiser Perceptions

Advertiser Perceptions is wereldwijd toonaangevend op het gebied van op onderzoek gebaseerde business intelligence voor de reclame-, marketing- en advertentietechnologiesector. Onze deskundige medewerkers bieden een onpartijdige, op onderzoek gebaseerde visie op de reclamemarkt, met analyses en oplossingen die zijn toegesneden op de specifieke KPI's en bedrijfsdoelstellingen van klanten. Deze inzichten geven klanten het vertrouwen om de allerbeste beslissingen op het gebied van organisatie, sales en marketing te nemen, wat hun omzet stimuleert en de klanttevredenheid verbetert.

Over PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) is een onafhankelijk technologiebedrijf dat de waarde van de klant maximaliseert door de toeleveringsketen voor de toekomst voor digitale reclame te leveren. Het verkoopplatform van PubMatic stelt internationale toonaangevende makers van digitale content via het open internet in staat de toegang tot hun inkoop te controleren en de inkomsten te verhogen door marketeers in staat te stellen het rendement op hun investeringen te verhogen en bereikbare doelgroepen te bereiken in allerlei indelingen en op allerlei apparaten. Sinds 2006 heeft onze infrastructuurgestuurde aanpak de efficiënte verwerking en het gebruik van data in real-time mogelijk gemaakt. Door schaalbare en flexibele programmatische innovatie te bieden, verbeteren we de resultaten van onze klanten, en ondersteunen tegelijkertijd een levendige en transparante toeleveringsketen voor digitale reclame.

Contactgegevens voor de pers:

Broadsheet Communications for PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103