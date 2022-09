TOUAX : RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022 : Accélération de la rentabilité sur le semestre

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 28 septembre 2022 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022

Accélération de la rentabilité sur le semestre

Résultat net part du Groupe : 7,6 millions d’euros (x 3,8 par rapport à juin 2021 )

EBITDA en forte progression à 29,5 millions d’euros ( +38 % en un an ), porté par les activités Conteneurs et Wagons de F ret

Solidité de la structure financière : niveau de capitaux propres élevé et allongement de la maturité de la dette

« Les bons résultats de ce premier semestre 2022 s’inscrivent dans la lignée de notre fin d’année 2021. La stratégie d’investissement amorcée en 2021 afin de répondre aux besoins de nos clients, permet une hausse significative de nos revenus locatifs en 2022. Grâce aux contrats long terme signés avec ses clients et à la qualité des actifs acquis, Touax pérennise dans la durée ses revenus et la solidité de son modèle économique, et valide la pertinence de sa stratégie de location longue durée au service des transports durables » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.

Touax confirme ainsi la forte progression d’activité déjà amorcée au premier trimestre 2022. Les produits retraités des activités (*) du premier semestre 2022 s’élèvent à 78,3 millions d’euros (74,1 millions d’euros à devises et périmètre constants1) contre 52,5 millions d’euros à la même période en 2021, en hausse de 49 %.

Au cours du premier semestre 2022, l’activité de la division Conteneurs - dans un contexte de perturbations temporaires du marché mondial du fret maritime - s’est à nouveau révélée très dynamique, en particulier en termes de négoce de conteneurs neufs.

Le niveau de performance opérationnelle du groupe s’accélère, avec un EBITDA de 29,5 millions d’euros (+38 % par rapport au 30 juin 2021).

Le groupe poursuit également l’amélioration de son profil financier en allongeant la maturité de sa dette et en diminuant ses coûts financiers.

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES

Chiffres clés juin-22



juin-21



déc-21



(en millions d'euros) Produits retraités des activités 78,3 52,5 125,0 Dont Wagons de Fret 26,4 23,6 50,3 Dont Barges Fluviales 7,6 5,1 12,8 Dont Conteneurs 41,3 16,0 47,7 Dont Divers et éliminations 3,0 7,7 14,2 EBITDA 29,5 21,3 53,1 Résultat opérationnel 16,6 9,3 28,7 Résultat courant avant impôt 9,8 3,4 16,8 Résultat net part du Groupe 7,6 2,0 12,6 Résultat net par action (€) 1,08 0,28 1,79 Total actifs non courants 353,2 342,8 358,0 Total bilan 585,0 480,3 552,4 Capitaux propres de l'ensemble 170,2 145,7 165,0 Endettement financier net (a) 242,2 227,4 231,6 Flux opérationnels de trésorerie (b) 11,0 -26,4 -25,7 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) 56 % 57 % 52 % (a) Incluant 218,3 millions d’euros de dettes sans recours au 30 juin 2022 et excluant les instruments dérivés actifs (b) Les flux opérationnels intègrent 16,3 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (31,7 millions d’euros à fin juin 2021)

(c) LTV : endettement financier brut / total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles





NETTE PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AU 1er SEMESTRE 2022

Produits retraités des activités T1 2022



T2 2022



S1 2022



T1 2021



T2 2021



S1 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 16 909 32 418 13 229 13 633 26 862 Prestations annexes 5 732 4 884 10 616 2 745 3 747 6 492 Total activité locative 21 241 21 793 43 034 15 974 17 380 33 354 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 249 29 111 7 085 8 328 15 413 Total activité vente de matériels 14 862 14 249 29 111 7 085 8 328 15 413 Total Activité en propriété 36 103 36 042 72 145 23 059 25 708 48 767 Commissions de syndication 0 2 522 2 522 17 946 963 Commissions de gestion 978 986 1 964 897 891 1 788 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 1 685 591 358 949 Total Activité de gestion 1 314 4 857 6 171 1 505 2 195 3 700 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 0 6 6 Total Autres 0 0 0 0 6 6 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 78 316 24 564 27 909 52 473

Dans un contexte des taux d’utilisation élevé des actifs, l’activité en propriété progresse de 23,4 millions d’euros (+48 %) sous l’effet de :

la croissance des revenus récurrents de location (+5,6 millions d’euros) et des prestations annexes (+4,1 millions d’euros)

la hausse des ventes de matériels détenus en propre (+13,7 millions d’euros), en particulier au sein de la division Conteneurs

L’activité de gestion est également en hausse de 2,5 millions d’euros. L’essentiel de cette augmentation provient de la hausse des commissions de syndication des activités Conteneurs (+1,1 million d’euros) et Wagons de Fret (+0,4 million d’euros).

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités T1 2022



T2 2022



S1 2022



T1 2021



T2 2021



S1 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 10 544 11 142 21 686 9 152 9 223 18 375 Prestations annexes 1 858 1 177 3 035 1 873 1 724 3 597 Total activité locative 12 402 12 319 24 721 11 025 10 947 21 972 Ventes de matériels détenus en propre 110 238 348 320 403 723 Total activité vente de matériels 110 238 348 320 403 723 Total Activité en propriété 12 512 12 557 25 069 11 345 11 350 22 695 Commissions de syndication 0 446 446 0 0 0 Commissions de gestion 466 451 917 463 470 933 Total Activité de gestion 466 897 1 363 463 470 933 Total Wagons de Fret 12 978 13 454 26 432 11 808 11 820 23 628 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 619 1 789 3 408 1 688 1 745 3 433 Prestations annexes 1 807 2 385 4 192 683 972 1 655 Total activité locative 3 426 4 174 7 600 2 371 2 717 5 088 Ventes de matériels détenus en propre 0 0 0 41 0 41 Total activité vente de matériels 0 0 0 41 0 41 Total Activité en propriété 3 426 4 174 7 600 2 412 2 717 5 129 Commissions de gestion 14 5 19 6 6 12 Total Activité de gestion 14 5 19 6 6 12 Total Barges Fluviales 3 440 4 179 7 619 2 418 2 723 5 141 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 342 3 973 7 315 2 384 2 654 5 038 Prestations annexes 2 070 1 325 3 395 191 1 054 1 245 Total activité locative 5 412 5 298 10 710 2 575 3 708 6 283 Ventes de matériels détenus en propre 13 205 12 575 25 780 3 480 3 524 7 004 Total activité vente de matériels 13 205 12 575 25 780 3 480 3 524 7 004 Total Activité en propriété 18 617 17 873 36 490 6 055 7 232 13 287 Commissions de syndication 0 2 076 2 076 17 946 963 Commissions de gestion 498 530 1 028 428 415 843 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 1 685 591 358 949 Total Activité de gestion 834 3 955 4 789 1 036 1 719 2 755 Total Conteneurs 19 451 21 828 41 279 7 091 8 951 16 042 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 9 5 11 16 Prestations annexes -3 -3 -6 -2 -3 -5 Total activité locative 1 2 3 3 8 11 Ventes de matériels détenus en propre 1 547 1 436 2 983 3 244 4 401 7 645 Total activité vente de matériels 1 547 1 436 2 983 3 244 4 401 7 645 Total Activité en propriété 1 548 1 438 2 986 3 247 4 409 7 656 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 0 6 6 Total Autres 0 0 0 0 6 6 Total Divers & éliminations 1 548 1 438 2 986 3 247 4 415 7 662 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 78 316 24 564 27 909 52 473

La division Wagons de Fret affiche une progression de 12 %, à 26,4 millions d’euros sur le premier semestre :

L’activité en propriété est en hausse de 2,4 millions d’euros (+10 %), portée par la politique d’investissements menée en 2021 et poursuivie en 2022, et par le maintien du taux d’utilisation élevé de la flotte (à 87 % en moyenne au 1er semestre 2022).

L’activité en gestion augmente de 0,4 million d’euros (+46 %) en raison des commissions générées par les ventes d’actifs aux investisseurs intervenues fin juin 2022.

La division Barges Fluviales affiche une augmentation des produits retraités de ses activités de 2,5 millions d’euros pour atteindre 7,6 millions d’euros. Ceci est dû à l’augmentation des prestations annexes (+2,5 millions d’euros) correspondant à une hausse de l’affrètement des barges sur le bassin du Rhin.

La division Conteneurs confirme la performance de sa politique de négoce et d’investissement en propre en affichant une hausse de ses produits d’activité de 25,2 millions d’euros, à 41,3 millions d’euros. Les ventes de matériels détenus en propre, liées à l’activité de négoce, enregistrent une hausse significative de 18,8 millions d’euros. La facturation des prestations annexes (« pick-up charges ») est quant à elle en hausse de +2,1 millions d’euros. Cette augmentation reflète la demande exceptionnelle de conteneurs par les compagnies maritimes dans le cadre d’une pénurie de conteneurs. Le chiffre d’affaires locatif soutient cette tendance, affichant une nette progression de +45 % sur le semestre, à 7,3 millions d’euros.

L’activité en gestion augmente de +2,0 millions d’euros à 4,8 millions d’euros. Les commissions de syndication sont en hausse. Les commissions de vente de matériels d’investisseurs progressent également avec une variation de +0,7 million d’euros. Les commissions de gestion augmentent de +0,2 million d’euros.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » ne reproduit pas la performance du 1er semestre 2021 et diminue de -4,7 millions d’euros.

RENTABILITÉ EN NETTE HAUSSE

L’EBITDA du groupe s’établit à 29,5 millions d’euros au 30 juin 2022, en forte hausse (+8,2 millions d’euros) par rapport au 1er semestre 2021.

Cette performance provient essentiellement de la forte progression de l’activité locative des divisions Wagons de Fret et Conteneurs, soutenue par la baisse des dépenses opérationnelles pour les Wagons de Fret et le rendement provenant des achats/ventes de conteneurs en négoce.

Les commissions de syndication sont également en hausse pour ces deux divisions et le volume global des ventes présente une progression très significative pour la division Conteneurs.

Il en ressort un Résultat net part du Groupe du 1er semestre 2022 à 7,6 millions d’euros (contre 2,0 millions d’euros un an plus tôt).

STRUCTURE FINANCIÈRE

Touax SCA a émis le 28 juin 2022 une dette obligataire (Sustainability-Linked Bond) de 33,3 millions d’euros sur 5 ans, afin de :

- rembourser une partie de sa dette existante à hauteur de 10 millions d’euros et d’allonger sa maturité de 2 ans à 2027 ;

- diminuer le coût financier de ses ressources de 0,9 million d’euros par an, grâce au rachat intégral des 26,6 millions d’euros de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée).

Le ratio prêt/valeur (Loan to Value) du Groupe s’élève à 56 % au 30 juin 2022 contre 52 % à fin décembre 2021. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation des investissements en matériels neufs sur le semestre (division Conteneurs notamment), dont la quotité de financement est plus élevée, ainsi que par le rachat partiel des TSSDI au 30 juin 2022 (8,5 millions d’euros ont été remboursés à cette date, le solde de 18,1 millions d’euros ayant été remboursé le 1er août 2022).

L’endettement net du Groupe ressort à 242 millions d’euros, en hausse de 11 millions d’euros depuis le début de l’année.

Les capitaux propres de l’ensemble au 30 juin 2022 s’élèvent à 170,2 millions d’euros comparés à 165,0 millions d’euros au 31 décembre 2021. Ce chiffre intègre le remboursement du capital hybride à hauteur de 8,5 millions d’euros.

PERSPECTIVES

Il est rappelé que Touax n’est pas directement exposée au conflit russo-ukrainien, n’ayant pas de filiales, de clients ou d’actifs de transport loués (à l’exception éventuellement de quelques conteneurs en transit non significatifs) en Ukraine ou Russie.

Dans le contexte actuel de tensions inflationnistes et de hausse des taux d’intérêt, Touax poursuit le déploiement de ses activités avec confiance, fort d’un modèle économique résilient et de revenus récurrents basés sur des contrats à long terme. Le Groupe entend saisir toute nouvelle opportunité d’acquisition d’actifs dans les prochains mois, tout en adoptant une politique prudente d’investissements. Le contexte inflationniste actuel bénéficie par ailleurs à la valorisation du parc d’actifs détenus.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d’activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables restent bien orientées. Nos différentes classes d’actifs profitent du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, en lien avec les attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent les transports verts.

P R OCHAINS RENDEZ-VOUS

29 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en français

30 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en anglais

14 novembre 2022 : Produits des activités du 3e trimestre





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,3 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE

1- Présentation Comptable des Produits des activités

Produits des activités T1 2022



T2 2022



S1 2022



T1 2021



T2 2021



S1 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 16 909 32 418 13 229 13 633 26 862 Prestations annexes 6 578 8 632 15 210 3 084 3 946 7 030 Total activité locative 22 087 25 541 47 628 16 313 17 579 33 892 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 249 29 111 7 085 8 328 15 413 Total activité vente de matériels 14 862 14 249 29 111 7 085 8 328 15 413 Total Activité en propriété 36 949 39 790 76 739 23 398 25 907 49 305 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 819 10 917 21 736 11 072 10 912 21 984 Commissions de syndication 0 2 522 2 522 17 946 963 Commissions de gestion 270 286 556 157 166 323 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 1 685 591 358 949 Total Activité de gestion 11 425 15 074 26 499 11 837 12 382 24 219 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 0 6 6 Total Autres 0 0 0 0 6 6 Total Produits des activités 48 374 54 864 103 238 35 235 38 295 73 530

2- Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités S1 2022 comptable



Retraitement



S1 2022 retraité



S1 2021 comptable



Retraitement



S1 2021 retraité



(en milliers d'euros) Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 32 418 0 32 418 26 862 0 26 862 Prestations annexes 15 210 -4 594 10 616 7 030 -539 6 491 Total activité locative 47 628 -4 594 43 034 33 892 -539 33 353 Ventes de matériels détenus en propre 29 111 0 29 111 15 413 0 15 413 Total activité vente de matériels 29 111 0 29 111 15 413 0 15 413 Total activité en propriété 76 739 -4 594 72 145 49 305 -539 48 766 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 21 736 -21 736 0 21 984 -21 984 0 Commissions de syndication 2 522 0 2 522 963 0 963 Commissions de gestion 556 1 408 1 964 323 1 465 1 788 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 1 685 0 1 685 949 0 949 Total activité de gestion 26 499 -20 328 6 171 24 219 -20 519 3 700 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 6 0 6 Total Autres 0 0 0 6 0 6 Total Produits des activités 103 238 -24 921 78 316 73 530 -21 057 52 473





1 À structure identique et sur la base des taux moyens de change du 1er semestre 2021

