La cupidité des entreprises oblige les familles à payer la nourriture plus cher

OTTAWA, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant que les familles canadiennes peinent à payer leur facture d’épicerie et que les profits des chaînes d’alimentation augmentent, les syndicats du Canada incitent les gouvernements à agir pour freiner l’inflation causée par la cupidité et à cesser d’alimenter la crise de l’inflation en cours.



« La hausse des prix des produits familiaux essentiels rend la vie très difficile aux familles. Or, le problème n’est pas nouveau. La hausse des prix des aliments donne le pas à l’inflation générale depuis des décennies, la facture d’épicerie moyenne ayant augmenté d’un estomaquant 70 % depuis vingt ans », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « La concentration des entreprises est la cause profonde du problème. Les quelques entreprises qui contrôlent une grande partie du marché canadien profitent de la situation – ce qui leur permet de réaliser des profits sans précédent. »

Madame Bruske signale que deux entreprises, soit Cargill et JBS Foods, abattent 95 % du bétail canadien. Deux autres sociétés, soit Boulangeries Weston et Canada Bread, accaparent jusqu’à 80 % du marché du pain du Canada. Par ailleurs, Loblaws, Sobeys, Metro, Walmart et Costco comptent pour près de 80 % du chiffre d’affaires de l’épicerie au Canada.

« Le Canada a un des systèmes alimentaires les plus concentrés du monde. Cela signifie que les entreprises alimentaires ont le pouvoir de hausser les prix et de réaliser d’énormes profits à leur guise », affirme madame Bruske. « Le gouvernement doit intervenir, en déterminant l’effet que la concentration des entreprises et les profits tirés de la pandémie ont sur la hausse des prix des aliments et en prenant de vigoureuses mesures directes pour régler le problème. »

Madame Bruske ajoute qu’il peut commencer par appuyer la motion qui sera déposée par le NPD devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour qu’une étude soit réalisée sur l’inflation alimentée par la recherche de profits dans le secteur de l’alimentation et les profits record réalisés par les PDG des grandes chaînes d’alimentation alors que les salaires de leur personnel stagnent et que les prix des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter.

« Nous incitons le gouvernement à établir des politiques permettant de voir à ce que les travailleurs et travailleuses et leurs familles ne paient pas le prix d’une crise de l’inflation qu’ils n’ont pas créée », conclut madame Bruske. « Il est temps d’obliger les entreprises cupides qui font augmenter les prix et empochent d’énormes profits à payer leur juste part. »

