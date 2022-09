Résultats financiers du 1er semestre 2022

English French

Transition opérationnelle des activités en France et montée en charge de l’International.

Chiffres d’affaires du 1er semestre : 444,3 M€

EBITDA ajusté : 29,6 M€

Priorité donnée au développement organique et au maintien d’une structure financière faiblement endettée

Trésorerie nette de dettes bancaires : 20,4 M€

Dette bancaire brute : 64,6 M€

Confirmation des perspectives de long terme portées par l’excellente dynamique hors France

770M€ de prises de commandes depuis début 2022

Total des prises de commandes FTTH livrables sur les 3 à 5 prochaines années, y compris renouvellement : 2,6 milliards d’euros

Accélération de la croissance et amélioration de la profitabilité pour le 2 ème semestre confirmée

semestre confirmée Des fondamentaux et une organisation renforcés, pour une nouvelle phase de croissance dynamique et durable

Solutions 30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour le premier semestre de l’exercice 2022 clos le 30 juin 2022, préparés conformément aux normes IFRS.

Les états financiers consolidés du Groupe Solutions 30, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 28 septembre 2022. L’examen limité de l’information financière semestrielle par le Réviseur d’Entreprises Agréé est terminé et le rapport de ce dernier a été publié sur le site Internet.

Les états financiers consolidés (états financiers intermédiaires résumés et annexes) revus par l’auditeur ainsi que la présentation des résultats semestriels 2022 sont disponibles sur le site Internet de Solutions 30 www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».





Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 a déclaré :

« L’activité du semestre est caractérisée par la poursuite de la transition sur le marché français et la croissance continue et dynamique des activités hors France.

La performance en France est pénalisée par l’arrivée à maturité de nos marchés historiques et par le retard pris par nos relais de croissance, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, du fait des tensions sur la supply chain. Nous sommes ainsi en pleine transition opérationnelle. C’est particulièrement vrai sur le marché des télécoms qui a brutalement changé après le pic d’activité observé ces deux dernières années. Notre organisation s’adapte à cette nouvelle donne et aux nouvelles exigences des clients, ce qui impacte tous nos process et détériore nos marges sur cet exercice.

Au Benelux et dans les autres pays, les activités sont en croissance très dynamique, de l’ordre de 30%. Cette tendance de fond est soutenue par le déploiement des réseaux fibre sur la quasi-totalité des pays où nous sommes présents, et par le raccordement de nouveaux abonnés. Le Benelux, où nous avons atteint la taille critique, le modèle de développement est vertueux, associant croissance de l’activité et des marges. Dans les autres zones, où nous n’avons pas encore atteint la taille critique, nous finançons des montées en charge rapides, nécessitant recrutement et formation de techniciens. Cela pèse mécaniquement sur la rentabilité à court terme mais permet d’accompagner la croissance nécessaire pour atteindre la taille critique et maximiser la création de valeur pour nos actionnaires.

Dans un contexte volatil et de remontée des taux, nous nous concentrons sur la croissance organique et la maîtrise de notre trésorerie. Nous avons atteint un point bas et nous anticipons une reprise au dernier trimestre qui se confirmera tout au long de 2023. A plus long terme, et en dépit d’un contexte macroéconomique incertain, les perspectives du Groupe restent favorables compte tenu du positionnement de Solutions 30 au cœur de tendances structurelles porteuses, liées à la transformation numérique ainsi qu’à la transition, l’efficacité et l’indépendance énergétiques. »

Chiffres clés – données consolidées

En millions d’euros 30/06/2022 30/06/2021 Variation Chiffre d'affaires 444,3 441,3 0,7% Marge opérationnelle (EBITDA Ajusté) 29,6 49,5 -40,2% En % de chiffre d'affaires 6,7% 11,2% EBIT Ajusté(1) 6,7 29,6 -77,5% En % de chiffre d'affaires 1,5% 6,7% Résultat opérationnel (EBIT) -8,9 17,5 - En % de chiffre d'affaires -2,0% 4,0% Résultat net de l'ensemble consolidé -11,3 14,6 - En % de chiffre d'affaires -2,5% 3,3% Résultat net part du Groupe -12,3 14,1 - En % de chiffre d'affaires -2,8% 3,2% Free cash-flow(1) -15,8 0,9 -16,7 Données de structure financière 30/06/2022 31/12/2021 Variation Capitaux propres 183,2 191,6 -8,4 Dette nette 76,6 33,1 43.5 Dette bancaire nette(1) -20,4 -52,3 31.9

(1) Voir glossaire en fin de communiqué

Activité

Chiffre d’affaires consolidé

Pour l’ensemble du 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 444,3 millions d’euros, en progression de +0,7% (-1,5% en organique). Après un premier trimestre en repli limité, le Groupe a renoué avec une légère croissance au 2ème trimestre. Solutions 30 signe ainsi le plus haut deuxième trimestre de son histoire malgré un effet de base défavorable lié aux records d’activité enregistrés au 1er semestre 2021 qui bénéficiait des effets positifs de la crise Covid sur l’essor du très haut débit en France.

En France, la performance reste pénalisée par l’arrivée à maturité du marché de la fibre optique et l’arrêt programmé des déploiements de compteurs intelligents, tandis que les activités nouvelles démarrent plus lentement que prévu. Si l’activité commerciale est dynamique, elle tarde à se transformer en chiffre d’affaires compte tenu des ruptures d’approvisionnement qui touchent les marchés du photovoltaïque et des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec notamment des délais de livraison des véhicules historiquement longs.

Ailleurs en Europe, l’activité est très soutenue avec des taux de croissance de l’ordre de 30%, Solutions 30 réussissant à capter des parts de marché significatives sur les marchés en plein essor de déploiement de la fibre optique.

Un modèle économique vertueux qui s'appuie sur 3 piliers

Le modèle économique de Solutions 30 s’appuie sur 3 piliers fondamentaux :

L’effet volume. Solutions 30 privilégie des marchés sur lesquels ses interventions et ses modes opératoires peuvent être standardisés pour maximiser les économies d’échelle. La densité. Avec un maillage territorial dense, Solutions 30 est en mesure de réduire ses délais d’intervention et d’optimiser les temps de déplacement de ses techniciens. L’automatisation. La plateforme informatique du Groupe permet d’automatiser les tâches répétitives et chronophages, et d’optimiser les plannings et les itinéraires des techniciens en temps réel.

Ce sont ces trois piliers qui soutiennent la rentabilité du Groupe et expliquent sa trajectoire de croissance historiquement rentable, qui lui a permis de financer l’intégralité de sa croissance organique sur fonds propres depuis sa création en 2003.

Transition du modèle économique en France :

Sur le segment des télécoms, qui représente 72% du chiffre d’affaires de Solutions 30 en France, le Groupe poursuit sa transition opérationnelle dans un marché devenu mature après cinq années de croissance exponentielle. Comme expliqué fin juillet, le redéploiement géographique de l’un des contrats majeurs du Groupe, qui fait suite à un appel d’offres ayant remodelé les allocations d’activité entre les partenaires de l’opérateur, pèse sur l’efficacité opérationnelle des filiales françaises, en particulier dans la moitié sud de la France. Pour satisfaire les nouveaux paramètres de ce contrat, Solutions 30, comme ses pairs, doit revoir l’ensemble de ses process et de ses méthodes, recruter et former ses personnels pour obtenir de nouvelles habilitations, tout en réajustant ses structures localement et en préparant l’avenir. Ceci impacte significativement la rentabilité opérationnelle du Groupe qui supporte les frais de personnels non encore productifs, tandis que les process, en cours d’ajustement, ne sont pas encore standardisés. En outre, et dans l’attente de la stabilisation définitive de la répartition géographique du contrat, Solutions 30 a choisi de maintenir en place des structures qui ne fonctionnent pas à plein régime.

Sur le segment de l’énergie, Solutions 30 est positionné, grâce à son savoir-faire historique, sur les marchés de l’installation et de la maintenance de bornes de recharge électrique, de panneaux photovoltaïques et de capteurs intelligents visant à optimiser la consommation d’énergie. Ces nouveaux métiers subissent les tensions actuelles sur les chaînes d’approvisionnement et montent en charge plus lentement qu’anticipé, ce qui ne permet pas encore de compenser la fin des déploiements de compteurs électriques communicants. Pendant cette phase, Solutions 30 ajuste ses process et adapte son organisation opérationnelle.





Globalement, en France, le Groupe a mis en place un plan d’actions visant à renouer avec la croissance et un niveau de rentabilité plus normatif. Celui-ci s’appuie sur 3 piliers :

la conquête de parts de marché dans le secteur mature des télécoms où devrait intervenir une 2ème phase de consolidation alors que le marché reste relativement fragmenté, le développement de nouvelles activités en forte croissance, en particulier dans le secteur porteur de l’énergie où la demande reste forte, portée par les enjeux majeurs d’indépendance énergétique, de transition vers les énergies nouvelles et d’électrification des véhicules. le renforcement des synergies entre les différentes activités qui s’accompagne d’une réaffectation des techniciens sur les activités à plus fort potentiel.

Au Benelux, le modèle économique du Groupe se déploie et grâce à la taille critique atteinte dans cette géographie, Solutions 30 améliore légèrement les marges malgré le démarrage de contrats importants dans le domaine de la fibre.

Dans les autres pays, le Groupe doit atteindre la taille critique, soit environ 100 M€ de chiffre d’affaires par pays, pour commencer à optimiser sa rentabilité. L’essor de la fibre partout en Europe et la capacité démontrée du Groupe à capter des parts de marché doivent lui permettre d’atteindre cet objectif à horizon 2 à 5 ans selon les pays. Dans ces pays, la priorité est donc donnée à la croissance du chiffre d’affaires et à la signature de marchés volumiques, comme c’est le cas en Italie ou au Royaume-Uni où les phases de démarrage et de montées en charge, qui pèsent pour le moment sur la rentabilité, sont en cours. En effet, ces phases de démarrage nécessitent la mise en place d’une organisation nouvelle, la définition de process renforcés, l’adaptation des outils informatiques et le recrutement ainsi que la formation d’équipes de terrain.

Rentabilité

Les données chiffrées par zone géographique sont détaillées ci-dessous :

30/06/2022 30/06/2021 Variation France Chiffre d'affaires 221.9 270.3 -17,9% EBITDA 18.8 41.9 -55,1% Marge EBITDA % 8,5% 15,5% Benelux Chiffre d'affaires 98.4 74.9 31,3% EBITDA 13.7 10.4 31,7% Marge EBITDA % 13,9% 13,8% Autres pays Chiffre d'affaires 124.0 96.1 29,0% EBITDA 2,4 1.7 41,2% Marge EBITDA % 2,0% 1,8%

Pour l’ensemble du Groupe, l’EBITDA ajusté s’établit à 29,6 millions d'euros à fin juin 2022, contre 49,5 M€ un an plus tôt, en baisse de 40% exclusivement imputable à l’activité en France comme détaillé ci-dessus.

Les coûts opérationnels augmentent de +5,9% par rapport au 1er semestre 2021 et représentent 84,1% du chiffre d’affaires, contre 79,9 % un an plus tôt, tandis que les coûts de structure augmentent de 4,9% pour s’établir à 40,9 M€ contre 39,0 M€ un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 9,1 millions d'euros, et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 13,8 millions d'euros, l’EBIT ajusté s’établit à 6,7 millions d'euros au 30 juin 2022, contre 29,6 millions d’euros un an plus tôt.

Le 1er semestre 2022 intègre 10,3 millions d’euros de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration et de coûts de transition exceptionnels encourus dans le cadre de nouveaux contrats remportés en France en suite de l’appel d’offres mentionné plus haut (6,7M€), de dépenses exceptionnelles engagées par le Groupe en réaction à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre (1,9M€) et de la charge liée au paiement fondé sur des actions en application de la norme IFRS 2 (1,2M€).

Les dotations aux amortissements des relations clientèle s’élèvent à 7,1 millions d'euros au 30 juin 2022, contre 7,3 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat financier, représente une charge de 5,3 millions d'euros liée à l’ajustement de la valeur des contreparties éventuelles (earn-out) pour un montant de 3,8 millions d'euros. Au 1er semestre 2021, le résultat financier était de +0,7 millions d’euros.

Après comptabilisation d’un produit d’impôt de 3,0 millions d'euros lié à l’activation de reports déficitaires, contre une charge de 3,6 millions d'euros un an plus tôt, le résultat net part du Groupe atteint -12,3 millions d'euros, contre 14,1 millions d'euros pour la même période de 2021.

Structure financière

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 183,2 millions d'euros contre 191,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La trésorerie brute du Groupe atteint 85,0 millions d'euros, contre 129,8 millions d'euros à fin décembre 2021. La dette bancaire brute est de 64,6 millions d'euros par rapport à 77,5 millions d'euros six mois plus tôt, compte tenu des remboursements de dettes programmés. Le Groupe affiche ainsi une trésorerie nette de dette bancaire de 20,4 millions d'euros à fin juin 2022, contre une trésorerie nette de dette bancaire de 52,3 millions d'euros à fin décembre 2021.

Après prise en compte de 75,3 millions d'euros de dette locative (IFRS16) et de 21,7 millions d'euros de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d’achats futurs, la dette nette totale s’établit à s’établit à 76,6 millions d'euros.

Le Groupe conserve une structure financière solide, avec un ratio dette nette / EBITDA de 1,3 et un ratio d’endettement net sur fonds propres de 41,8 %.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 62,0 millions d'euros à fin juin 2022, contre 92,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. La baisse du montant des créances cédées s’explique par le délai de mise en place nécessaire dans le cadre des montées en charge de nouveaux contrats. En dépit du contexte de hausse des taux d’intérêt, l’affacturage reste l’outil de financement court terme le plus compétitif, son coût restant largement sous contrôle grâce à la qualité des notations-crédit des clients de Solutions 30.

La capacité d'autofinancement s’est établie à 15,7 millions d'euros sur le 1er semestre 2022, contre 37,9 millions d'euros au cours du 1er semestre 2021. Les montées en charge des contrats et le moindre recours à l’affacturage ont généré une augmentation de 22,2 millions d'euros du besoin en fonds de roulement qui ressort à -2,8 millions d'euros. Corrigé de la variation liée au factoring, le besoin en fonds de roulement baisse de 8,1 millions d’euros.

Le flux de trésorerie généré par l’activité au 1er semestre 2022 ressort ainsi à -6,5 millions d'euros, contre 7,2 millions d'euros un an plus tôt, et le montant des investissements nets atteint 9,4 millions d'euros.

Cela conduit globalement à un free cash-flow de -15,8 millions d’euros, contre un free cash-flow à l’équilibre au 1er semestre 2021.

Perspectives

Au 2ème semestre 2022, la croissance devrait s’accélérer et rester portée par les activités hors de France. Le chiffre d’affaires attendu pour l’ensemble de l’exercice est d’environ 900 M€, contre 874 M€ en 2021. En termes de rentabilité, le groupe devrait renouer en fin d’exercice avec un niveau plus normatif d’EBITDA à deux chiffres, mais celui-ci restera inférieur à 10% sur l’ensemble de l’exercice.

Cet objectif s’appuie sur les renégociations tarifaires engagées avec les clients du Groupe et qui ont commencé à entrer en vigueur durant le 2ème trimestre, ainsi que sur l’accélération des déploiements et la mise en production de nouveaux contrats en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni.

A partir de la fin d’exercice et en 2023, Solutions 30 devrait renouer avec une croissance plus dynamique. Le groupe dispose de solides leviers de croissance et d’un modèle efficace d’auto-financement de son développement qui lui permettront de consolider son positionnement au cœur de la transformation numérique et de la transition énergétique.

Sur chacun de ses segments d’activité, Solutions 30 bénéficie d’excellentes références et d’un portefeuille de commandes très solide. Avec 770 millions d’euros de commandes prises depuis le début de l’année, Solutions 30 gagne des parts de marché en Europe, en particulier dans le déploiement de la fibre et le raccordement des foyers au réseau très haut débit. Sur ce seul segment, le Groupe a remporté, au total, 2,6 milliards d’euros à livrer sur les 3 à 5 prochaines années. Ce chiffre inclut les nouveaux contrats et les renouvellements dans le domaine de la fibre optique (déploiement et raccordements). Dans le secteur de l’énergie, Solutions 30 continue de se renforcer, malgré les pénuries qui impactent les chaînes d’approvisionnement. Avec 48 clients actifs dans le domaine des bornes de recharge (opérateurs de points de charge, énergéticiens, constructeurs automobiles ou encore fabricants de bornes), plus de 20 000 points de charge qui seront installés en 2022, près de 1 000 installations de panneaux solaires déjà réalisées, et de prestigieuses références clients, Solutions 30 est idéalement positionné pour devenir un acteur important de la transition énergétique en Europe.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 27 octobre 2022

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr





Glossaire

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2022, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free cash-flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions

Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow)

En milliers d’euros 30.06.2022 30.06.2021 Flux net de trésorerie généré par l’activité (6 460) 7 169 Acquisition d’immobilisations (9 441) (7 020) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 55 763 Free cash-flow (15 847) 912

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 8.2 des états financiers annuels du groupe.

EBIT Ajusté correspond au résultat opérationnel telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Résultat sur cession de participations », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».

Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté

En milliers d’euros 30.06.2022 30.06.2021 Résultat opérationnel (8 880) 17 532 Amortissements des relations clientèles 7 134 7 276 Autres produits opérationnels non courants (1 850) — Autres charges opérationnelles non courantes 10 266 4 789 EBIT ajusté 6 670 29 598 % du chiffre d’affaires 1,5 % 6,7 %

Opérations non récurrentes sont les charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme telle qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio dette nette/EBITDA correspond à la « dette nette » divisée par l’ « EBITDA » annualisé.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « dette nette » divisée par les « fonds propres ».

Dette nette

En milliers d’euros 30.06.2022 31.12.2021 Dettes bancaires 64 642 77 534 Dettes liées aux contrats de location 75 268 66 587 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 21 694 18 785 Trésorerie et équivalents de trésorerie (85 027) (129 839) Dette nette 76 576 33 067 Fonds Propres 183 161 191 553 % de dette nette 41,8 % 17,3 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 8.2 des états financiers annuels du groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Dette bancaire nette

En milliers d’euros 30.06.2022 31.12.2021 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 38 187 50 512 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 26 455 27 022 Trésorerie et équivalents de trésorerie (85 027) (129 839) Dette bancaire nette (20 386) (52 305)

Marge opérationnelle correspond à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’ « actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location » ajusté des éléments non monétaires).

Besoin en fonds de roulement :

En milliers d’euros 30.06.2022 31.12.2021 Stocks et travaux en cours 44 817 39 011 Clients et comptes rattachés 181 016 166 439 Actifs sur contrats courants 923 858 Autres créances 63 404 63 644 Charges constatées d'avance 2 025 873 Fournisseurs (167 815) (149 613) Dettes fiscales et sociales (116 320) (129 804) Autres passifs courants (7 632) (10 705) Produits constatés d'avance (3 865) (5 698) Ajustements des éléments non monétaires 637 (1 395) BFR (2 810) (26 390)

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes », « Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telle qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets :

En milliers d’euros 30.06.2022 30.06.2021 Acquisition d’immobilisations courantes (9 441) (7 020) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 55 763 Investissements opérationnels (9 386) (6 257)

Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les Coûts opérationnels).

Pièce jointe