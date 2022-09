Alation zu einem der besten Tech-Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich gekürt

French German

LONDON, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, wurde von Great Place to Work® UK zu einem der Best Workplaces™ im Technologiebereich des Jahres 2022 im Vereinigten Königreich ernannt. Alation wird in die umfassendste Liste der besten Arbeitsumgebungen im Vereinigten Königreich aufgenommen, eine Auszeichnung, die auf umfangreichen Rückmeldungen von Beschäftigten des Sektors beruht.



Alation wurde als ein Unternehmen ausgezeichnet, das allen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihr berufliches Potenzial voll auszuschöpfen, und das künftige Branchenführer ausbildet. Der Preis wird an Unternehmen verliehen, in denen Vertrauen und harte Arbeit in der Unternehmenskultur fest verankert sind. Diese Werte sind für Alation von zentraler Bedeutung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz auf ihre Arbeit und arbeiten gerne in der dynamischen und schnell wachsenden Technologiebranche. Die Liste würdigt auch die Bedeutung von Innovationen und Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte in der Technologiebranche, insbesondere bei Unternehmen, die das Wohlbefinden des Einzelnen in den Vordergrund stellen.

Laut einer Studie von McKinsey erwarten Arbeitnehmende von ihrer Arbeit, dass sie ihrem Leben einen bedeutenden Sinn gibt. Fast zwei Drittel der befragten Arbeitnehmenden erklärten, dass COVID-19 sie dazu veranlasst hat, über ihre Ziele nachzudenken, und etwa die Hälfte gab an, dass sie die Art ihrer Arbeit aufgrund der Pandemie überdacht haben. Alation begegnet diesem kulturellen Wandel durch die Schaffung eines unterstützenden Arbeitsplatzes, der die zentralen Werte von Alation sowie die persönlichen Karriereambitionen jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters anerkennt und fördert.

„Eine angenehme Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist einer unserer wichtigsten Trümpfe, und wir werden diese täglich weiter pflegen und verbessern. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir als einer der besten Arbeitsplätze in der Technologiebranche im Vereinigten Königreich ausgezeichnet wurden“, so Joy Wolken, Chief People Officer bei Alation.

Steve Neat, GM of EMEA bei Alation, fügte hinzu: „Unser EMEA-Team ist exponentiell gewachsen, hat eine Reihe von neuen Kompetenzen und Stärken in das Team eingebracht und bietet den vorhandenen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Diese Auszeichnung unterstreicht unser beständiges Engagement für den Aufbau einer Mitarbeiterkultur, die eine gesunde Work-Life-Balance in den Vordergrund stellt und jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, sich beruflich zu entfalten.“

Mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit bietet Alation Unternehmen wie Allianz Global Investors, Finnair, Genius Sports, Munich Re, Sainsbury's, The Very Group und Vattenfall die Möglichkeit, eine datengesteuerte Kultur innerhalb des Unternehmens aufzubauen und Daten zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Kunden einen größeren Nutzen zu bieten. Das 2012 gegründete Unternehmen verzeichnet ein starkes und kontinuierliches globales Wachstum und wurde als einer der Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich ausgezeichnet und in die jährlich erscheinende Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen.

„Unsere Liste für das Jahr 2022, die bereits zum fünften Mal erscheint, ist die größte Sammlung von Best Workplaces™ in Tech, die es jemals im Vereinigten Königreich gab“, so Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work UK. „Diese Ergebnisse beruhen auf anonymen Berichten von Beschäftigten in der Technologiebranche über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz. In einer schnelllebigen und sich ständig weiterentwickelnden Branche stehen diese Unternehmen an vorderster Front, wenn es darum geht, den Beschäftigten das richtige Umfeld zu bieten, um sich zu entfalten. Sie konzentrieren sich darauf, positive Arbeitserfahrungen zu bieten, sie schätzen Vielfalt, Unterschiede und bessere Wege, Dinge anzugehen, und, was besonders wichtig ist, sie investieren in effektive Führung, um kontinuierliches Wachstum zu gewährleisten. Wir gratulieren Alation sehr herzlich zur Aufnahme in eine unserer prestigeträchtigsten Listen.“

Weitere Informationen:

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com/why-alation.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist die weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Arbeitsplatzkultur und hilft Unternehmen dabei, außergewöhnliche, hochleistungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, an denen den Mitarbeitenden ein Gefühl von Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht wird. Die Aufnahme in die Liste Best Workplaces™ for Tech im Vereinigten Königreich ermöglicht es diesen herausragenden Unternehmen, ihre Leistungen zu feiern, ihre Arbeitgebermarke aufzubauen und andere zum Handeln zu inspirieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.greatplacetowork.co.uk.

Medienkontakt:

Lauren Lloyd

Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com