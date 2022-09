Nomination d'Alation parmi les meilleurs lieux de travail dans le domaine des technologies au Royaume-Uni

French German

LONDRES, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., leader des solutions de veille des données d'entreprise, a été désignée en 2022 comme l'un des meilleurs lieux de travail (Best Workplace™) dans le domaine des technologies par Great Place to Work® UK. Alation rejoint la liste la plus complète des meilleurs environnements de travail du Royaume-Uni, une désignation basée sur les commentaires complets de ceux qui travaillent dans le secteur.



Alation est reconnue comme une organisation qui permet à tous les employés d'atteindre leur plein potentiel professionnel et de façonner les futurs leaders du secteur. Le prix est décerné à des organisations où la confiance et le travail acharné sont intégrés dans le tissu de la culture d'entreprise. Ces valeurs sont fondamentales pour Alation, où les employés sont fiers de leur travail et apprécient de travailler dans le secteur dynamique et en plein essor des technologies. La liste reconnaît également l'importance de l'innovation et de la croissance professionnelle pour les employés du secteur des technologies, en particulier les organisations qui donnent la priorité au bien-être des individus.

Une étude de McKinsey montre que les employés s'attendent à ce que leur emploi apporte un sens significatif à leur vie. Près des deux tiers des employés interrogés ont déclaré que la COVID-19 les avait amenés à réfléchir à leur objectif de vie, et environ la moitié ont déclaré qu'ils reconsidéraient le type de travail qu'ils accomplissaient en raison de la pandémie. Alation s'attaque à ce changement culturel en créant un lieu de travail solidaire qui reconnaît et défend les valeurs fondamentales d'Alation, ainsi que les ambitions personnelles de carrière de chaque employé.

« Une culture d'entreprise accueillante et axée sur les individus est l'un de nos atouts les plus importants, que nous continuons à nourrir et à améliorer au quotidien. Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus comme l'un des meilleurs lieux de travail dans le domaine des technologies au Royaume-Uni », a déclaré Joy Wolken, directrice des ressources humaines chez Alation.

Steve Neat, directeur général d'Alation dans la zone EMOA, a ajouté : « Notre équipe EMOA s'est développée de manière exponentielle, apportant une gamme de nouvelles compétences et de nouveaux atouts à l'équipe et fournissant l'opportunité aux talents existants de progresser professionnellement. Ce prix souligne notre engagement indéfectible à bâtir une culture pour les employés qui donne la priorité à un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, et permet à chaque individu d'exceller dans sa carrière. »

Comptant plus de 700 employés dans le monde entier, Alation permet à des organisations comme Allianz Global Investors, Finnair, Genius Sports, Munich Re, Sainsbury's, The Very Group et Vattenfall de créer des cultures axées sur les données au sein de leurs organisations et d'utiliser les données pour améliorer leur efficacité opérationnelle et fournir plus de valeur à leurs clients. Fondée en 2012, la société a connu une croissance mondiale forte et continue, et a été nommée Meilleur lieu de travail pour les femmes au Royaume-Uni, en plus d'être incluse dans la liste annuelle Best Workplaces du magazine Inc.

« Maintenant dans sa cinquième année, notre liste 2022 présente la plus grande sélection de Best Workplaces™ dans le domaine des technologies qui ait été établie jusqu'ici au Royaume-Uni », a déclaré Benedict Gautrey, directeur général de Great Place to Work UK. « Ces résultats sont basés sur ce que les employés travaillant dans le secteur des technologies nous ont signalé de manière anonyme à propos de leur expérience sur leur lieu de travail. Dans un secteur en constante évolution, ces organisations sont à l'avant-garde de la création d'un environnement qui permet aux employés de s'épanouir, se concentrent sur la provision d'expériences de travail positives, valorisent la diversité, les différences et de meilleures façons de faire les choses et, surtout, elles investissent dans un leadership efficace pour assurer une croissance continue. Un grand bravo à Alation pour sa présence dans l'une de nos listes les plus prestigieuses. »

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur la page www.alation.com/why-alation.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Elle aide les organisations à créer des lieux de travail exceptionnels et performants où les salariés se sentent en confiance et valorisés. La liste des meilleurs lieux de travail (Best Workplaces™) dans le domaine des technologies au Royaume-Uni permet à ces organisations exceptionnelles de célébrer leurs réalisations, de développer leur marque employeur et d'inciter d'autres personnes à agir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.greatplacetowork.co.uk.

