Kediaman Berjenama di Vietnam menarik pembeli antarabangsa

SINGAPURA, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berita yang cukup baik untuk Druce - agensi jualan antarabangsa bagi Grand Marina, Saigon dan The Ritz-Carlton Residences, Hanoi. Kedua-duanya dibangunkan oleh Masterise Homes dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Marriott International, dua projek ini telah menyaksikan minat pembeli yang kuat daripada pasaran Asia dan Eropah.



Pada bulan September 2022, Druce telah menganjurkan sesi perundingan VIP di Singapura untuk memperkenalkan pangsapuri kediaman yang berjenama Marriott di Vietnam.

Robert Bartlett, CEO Druce Global, berkongsi: “Kami telah menerima respons yang positif dengan minat yang kuat dalam pelbagai pasaran. Dengan pengalaman kami selama 200 tahun dan harta tanah yang unggul di seluruh dunia, kami tahu bahawa kami dapat menyerlahkan Marriott Residences & JW Marriott Residences di Grand Marina, Saigon dan The Ritz-Carlton Residences di The Grand, Hanoi di seluruh dunia dan ia akan kelihatan jauh lebih baik berbanding dengan kediaman yang tidak berjenama dalam pasaran global. Ini menyerlahkan Vietnam dengan sebaik-baiknya dan menekankan hakikat bahawa pembangunan harta tanah kini telah mencapai piawaian yang paling tinggi dalam pasaran antarabangsa.”

Ini bukan kali pertama Vietnam menarik pembeli asing dalam sektor kediaman berjenama. Pada tahun 2021, Masterise Homes telah berganding bahu dengan Asia Bankers’ Club untuk melancarkan Grand Marina, Saigon di Hong Kong, yang juga telah mencapai hasil jualan yang hebat di tengah-tengah pandemik global.

Kejayaan yang berterusan ini menunjukkan permintaan yang tinggi bagi hartanah pelaburan di Vietnam dan keyakinan pembeli antarabangsa untuk kediaman yang bergabung dengan jenama Marriott International.

Ia merupakan pelaburan yang menjanjikan kejayaan untuk pelabur global. Druce dan juga Asia Bankers’ Club menganggap bahawa kejayaan ini disebabkan oleh dua faktor penting, termasuk lokasinya yang unggul di Vietnam dan kaitannya dengan jenama pemilik hotel yang terkemuka di dunia.

Grand Marina, Saigon yang dwijenama membawa ke Daerah 1 Ho Chi Minh City, unit berjenama daripada dua jenama Marriott International – JW Marriott dan Marriott. Dengan pemandangan tebing utara Sungai Saigon, aset yang menjadi rebutan ini menggabungkan kualiti yang tiada kompromi dan perlengkapan Itali bertaraf dunia, yang dilengkapi dengan perkhidmatan yang dikhususkan dan kemudahan istimewa daripada JW Marriott dan Marriott. Kualiti pembangunan ini disokong oleh jenama Marriott International, rangkaian globalnya dan jaminan pemilikan rumah yang begitu mudah.

Ritz-Carlton Residences yang pertama di Vietnam, iaitu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi adalah kompleks pangsapuri berjenama yang eksklusif, menampilkan 104 unit yang terletak di tengah-tengah Old Quarter, hab perniagaan utama bandaraya itu. Terletak di sebuah kawasan yang mempesonakan dengan gaya seni bina, suasana dan sejarah yang menawan hati, The Residences merupakan mercu tanda yang menggabungkan tahap kemudahan moden yang terbaik dengan mutu kerja dan reka bentuk yang bersejarah. Projek ini menarik ramai peminat setia dan pengumpul aset rebutan yang mengaitkan diri mereka dengan gaya hidup jenama yang terkenal itu sambil menampakkan kearifan cita rasa dan ketajaman mata anda dalam memilih hanya yang terbaik.

Pembeli yang cerdik dan pakar minat gaya hidup mewah mempunyai banyak alasan untuk merebut aset ini yang tak lapuk dek zaman. Alasan pertama merupakan prestij yang tidak dapat disangkal dalam memiliki sebuah kediaman berjenama yang diakui di peringkat global. Di samping itu, terdapat daya tarikan pelaburan dalam pasaran hartanah Vietnam.

Sejak tahun 2015 apabila Vietnam membenarkan di sisi undang-undang bagi pemilikan hartanah oleh warga asing, pasaran itu semakin diminati oleh pembeli asing, terutamanya dalam sektor atasan.

Vietnam terkenal di Singapura sebagai pasaran yang pesat berkembang dengan potensi yang tinggi.

Dung Duong, pengarah eksekutif di CBRE, firma perkhidmatan dan pelaburan hartanah berkata, “Dengan bilangan individu nilai bersih ultra tinggi yang meningkat dengan ketara di Vietnam, dan pelabur asing yang kembali selepas pandemik, hartanah atasan dan mewah akan terus diminati ramai, terutamanya projek yang berjenama baik dengan kualiti produk yang terjamin. Vietnam akan menyaksikan keinginan yang kuat terhadap kediaman berjenama kerana sektor ini masih pada peringkat awal dalam pasaran tempatan dan penentuan harga adalah lebih munasabah berbanding dengan peringkat serantau, yang menawarkan lebih banyak potensi yang menguntungkan.”

Pada tahun 2021, projek kediaman berjenama yang penting bagi Marriott International - Grand Marina, Saigon, menandakan keyakinan antarabangsa dalam asas yang kukuh di negara itu – dan kepentingannya pada peta hartanah global. “Vietnam adalah destinasi yang ceria dan dalam beberapa tahun ini telah mencatat tahap pelancongan yang tertinggi apabila pengembara antarabangsa datang berduyun-duyun ke negara itu dan pengembara domestik mula menemukan banyak tempat yang mengagumkan di kawasan mereka sendiri,” kata Emma Smithson, Pengarah Serantau Operasi Kediaman, Asia Pasifik, Marriott International. “Dengan pembukaan semula sempadan baru-baru ini, kami menaruh harapan agar Vietnam akan bangkit semula dengan pesat, kami teruja untuk berkembang di lebih banyak kawasan di negara yang menawan hati ini.”

Ketika Marriott mengumumkan rancangan untuk mengembangkan portfolionya empat kali ganda di Vietnam dalam beberapa tahun yang akan datang, ia terus menaruh keyakinannya terhadap pembangunan ekonomi yang positif dan juga sektor kediaman berjenama di Vietnam. Ini pasti akan mendorong pembeli.

