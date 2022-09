ผู้ซื้อจากต่างประเทศกำลังกว้านซื้อแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ในเวียดนาม

Indonesian Thai

สิงคโปร์, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ถือเป็นข่าวดีสำหรับ Druce ซึ่งเป็นหน่วยงานขายระหว่างประเทศของ Grand Marina ในไซ่ง่อนและ The Ritz-Carlton Residences ในกรุงฮานอย ทั้งสองโครงการได้รับการพัฒนาโดย Masterise Homes พร้อมด้วยบริการจาก Marriott International โดยที่ทั้งสองโครงการนั้นได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างมากจากตลาดทั้งจากทางเอเชียและยุโรป



ในเดือนกันยายน 2022 Druce ได้จัดงานสัมมนาระดับ VIP ในสิงคโปร์เพื่อแนะนำอะพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ Marriott ในเวียดนาม

Robert Bartlett, CEO ของ Druce Global กล่าวว่า: “เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยการได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยมในตลาดต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 200 ปีของเรา เรารู้ว่าเราสามารถจัดแสดง Marriott Residences & JW Marriott Residences ที่ Grand Marina ในไซ่ง่อน และ The Ritz-Carlton Residences ที่ The Grand ในกรุงฮานอยได้ทั่วโลก และนั่นจะทำให้เป็นที่ต้องตาและเป็นที่นิยมอย่างมากเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับที่อยู่อาศัยที่ไม่มีแบรนด์ในตลาดโลก สิ่งนี้แสดงให้เห็นเวียดนามในมุมที่ดีที่สุดและเน้นความจริงที่ว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นได้บรรลุมาตรฐานสูงสุดของตลาดต่างประเทศในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

เหล่านักลงทุนในสิงคโปร์ให้ความสนใจกับที่อยู่อาศัยจากแบรนด์เวียดนามเป็นพิเศษ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวียดนามได้ดึงดูดผู้ซื้อจากต่างชาติในภาคที่อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ ในปี 2021 Masterise Homes ได้ร่วมมือกับ Asia Bankers' Club เพื่อทำการเปิดตัว Grand Marina ในไซง่อนในฮ่องกงซึ่งมียอดขายที่ยอดเยี่ยมท่ามกลางการระบาดใหญ่ทั่วโลก

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ตอกย้ำถึงความต้องการในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายในเวียดนามและความเชื่อมมั่นของผู้ซื้อในต่างประเทศสำหรับที่อยู่อาศัยที่ประกอบกิจการร่วมกันกับแบรนด์ Marriott International



เป็นการลงทุนที่หวังผลได้แน่นอนสำหรับนักลงทุนทั่วโลก ทั้ง Druce และ Asia Bankers’ Club ต่างก็ได้กล่าวถึงความสำเร็จจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมในเวียดนามและการเชื่อมโยงกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำของโลก

Grand Marina ทั้งสองแบรนด์ ไซ่ง่อนได้นำเสนอ 1 ยูนิตแบรนด์ดังของนครโฮจิมินจากแบรนด์ Marriott International ทั้งสอบแบรนด์ – JW Marriott และ Marriott มองออกไปเห็นริมฝั่งทางเหนือของแม่น้ำไซ่ง่อน ถ้วยรางวัลนี้ผสมผสานไปด้วยคุณภาพที่แน่วแน่และความพอดีระดับโลกของอิตาลี เสริมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก JW Marriott และ Marriott คุณภาพของการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากจุดแข็งของแบรนด์ Marriott International เครือข่ายทั่วโลกและการรับประกันการเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างง่ายดาย

The Ritz-Carlton Residences แห่งแรกของเวียดนาม The Ritz-Carlton Residencesในฮานอย เป็นอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์แบรนด์บูติกซึ่งมี 104 ยูนิตตั้งขึ้นใจกลางย่าน Old Quarter ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของเมือง โครงการตั้งอยู่ในย่านที่มีเสน่ห์ในด้าน สถาปัตยกรรม บรรยากาศและประวัติศาสตร์อันน่าหลงใหล โดยโครงการนั้นเป็นแลนด์มาร์กที่ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดเข้ากับผลงานและการออกแบบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โครงการดึงดูดผู้ที่ซื่อสัตย์และนักสะสมความสำเร็จจำนวนมาก ผู้ที่ระบุไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ในตำนานพร้อมแสดงให้เห็นถึงรสนิยมที่สุขุมของคุณและสายตาที่พิเศษในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

ผู้ซื้อที่เฉลาดและชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามีเหตุผลมากเกินพอที่จะกว้านซื้อทรัพย์สินที่อยู่เหนือกาลเวลาเหล่านี้ อย่างแรกคือศักดิ์ศรีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นอกเหนือจากนั้นแล้ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามนั้นมีความน่าดึงดูดใจสำหรับการลงทุน

ตั้งแต่ปี 2015 เมื่อเวียดนามออกกฎหมายให้คนต่างประเทศสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ ตลาดจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาคส่วนระดับไฮเอนด์

Dung Duong กรรมการบริหารของบริษัทที่ให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน CBRE กล่าวว่า "ด้วยจำนวนบุคคลที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวียดนามและนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาหลังจากการระบาดครั้งใหญ่ อสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์และความหรูหรา ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่มีแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพสินค้าที่สามารถมั่นใจได้ เวียดนามจะเจอกับความต้องการสำหรับที่อยู่อาศัยแบรนด์ดังเป็นอย่างมาก เนื่องจากในภาคส่วนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในตลาดท้องถิ่นและราคาก็สมเหตุสมผลกว่าเมื่อเทียบกับระดับภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพด้านบวกมากกว่า”

ในปี 2021 โครงการ Grand Marina ในไซง่อนซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในแครือของ Marriott แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านพื้นฐานที่แข็งแกร่งของประเทศในระดับนานาชาติ และความสำคัญในเส้นทางอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก “เวียดนามเป็นจุดหมายที่มีชีวิตชีวาและมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็หลั่งไหลเข้ามาในประเทศและนักท่องเที่ยวในประเทศเองก็เริ่มค้นพบสิ่งมหัศจรรย์มากมายในสวนหลังบ้านของพวกเขาเอง” Emma Smithson ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่พักอาศัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Marriott International กล่าว “ด้วยการกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้งที่ผ่านมานี้ เราหวังว่าเวียดนามจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะทำการเปิดพื้นที่ขยายเพิ่มเติมไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศที่มีเสน่ห์แห่งนี้”

เมื่อ Marriott ประกาศแผนการขยายแผนงานในเวียดนามเพิ่มถึงสี่เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทยังคงมีความมั่นใจความเชื่อมั่นทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงบวกของเวียดนามและภาคที่อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ ผู้ซื้อสามารถวางใจได้อย่างแน่นอนจากสิ่งนี้

