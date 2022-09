Brains Bioceutical inaugura la mayor instalación de investigación y producción comercial de cannabinoides con licencia de grado BPF de la UE en el Reino Unido

Spanish Portuguese

VANCOUVER, Columbia Británica y SANDWICH, Reino Unido, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brains Bioceutical Corp (“Brains” o la “Empresa”), se complace en anunciar la inauguración de su recientemente finalizada instalación de fabricación de cannabinoides GMP de la UE. Brains Bio realizó un gran evento de inauguración para miembros de los medios de comunicación, inversores, investigadores, socios y otras partes interesadas relevantes para la posición de desarrollo de la empresa como proveedor líder en el campo de ingredientes farmacéuticos activos (API) basados en cannabinoides de BPF de la UE, el jueves, 29 de septiembre de 2022.



El equipo ejecutivo y el directorio de Brains Bio dieron la bienvenida a invitados y dignatarios del sector farmacéutico global, los campos médicos y de salud pública, política local y nacional, y la comunidad empresarial para celebrar este importante logro.

"El compromiso de nuestra empresa con la investigación clínica en torno a la eficacia y seguridad continúa siendo la fuerza principal detrás del compromiso y crecimiento de nuestro equipo", dijo Ricky Brar, presidente y director ejecutivo de Brains. "Con una de las mayores instalaciones de investigación y desarrollo y comerciales de cannabinoides de grado GMP de la UE, Brains Bio se posiciona como el proveedor líder de API's de cannabinoides seguros y naturales, nuestro equipo estableció los estándares de producción más altos y estrictos en el sector".

Si bien reconoce las oportunidades y brechas críticas en la investigación y datos de cannabinoides, Brains Bio se compromete a ofrecer evidencia para apoyar la eficacia y seguridad de los cannabinoides en el tratamiento de enfermedades principales mediante asociaciones con diversas organizaciones e instituciones que conducen investigación preclínica y ensayos clínicos globales.

La posición líder en el mercado de Brains Bio está optimizada aún más por su paquete regulatorio, que incluye:

Un archivo maestro de sustancia activa (ASMF) de la UE, que se mantiene activamente.

Un archivo maestro de fármacos (DMF) de EUA presentado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos,

Sección de sustancia de fármaco (DS) del Dossier de Medicamentos en Investigación (IMPD)

De conformidad con la monografía DAC alemana

Sección de producto farmacéutico (DP) del IMPD disponible de una empresa asociada externa

Datos de estabilidad de 36 meses.

Más de 350 lotes comerciales fabricados con datos de consistencia y estandarización de lotes resultantes.

Presentaciones de IND aprobadas ante la FDA de EE. UU.

No OGM, Kosher, Halal

Comprobados como si fueran libres de THC y sustancias prohibidas por Informed Choice, NSF e INRS (un laboratorio con certificación WADA)

Con certificación NSF



La subsidiaria de propiedad total de Brains Bio, BSPG Laboratories, y la subsecuente expansión de las instalaciones proveen la infraestructura para convertirse en uno de los fabricantes líderes mundiales de API de cannabinoides. "BSPG es una de las pocas empresas con certificación EU-GMP para uso humano y veterinario y está registrada con la MHRA como un fabricante de ingredientes farmacéuticos activos (API) para cannabinoides", dijo Dean Billington, director de operaciones globales de Brains Bio. “Esta instalación expandida proporcionará un aumento de ocho veces en la capacidad para la fabricación de CBD y otros cannabinoides. Con el equipo, infraestructura y asociaciones establecidas, Brains Bio rápidamente se convirtió en un líder del sector de cannabinoides nutracéuticos y farmacéuticos".

Hasta la fecha, el actual API de cannabidiol GMP de la UE natural, fabricado por BSPG ha sido utilizado en más de 15 ensayos clínicos, explorando sus efectos para el tratamiento de COVID-19, epilepsia, ansiedad, insomnio, adicción a los opioides e inflamación muscular.

Para más información acerca de Brains Bio, visite, www.brainsbioceutical.com .

ACERCA DE BRAINS BIOCEUTICAL CORP

Brains Bioceutical es el líder en soluciones de fitocannabinoides basadas en evidencia para la salud y para mejorar la vida y opciones de tratamiento para todas las personas. Brains Bio es un fabricante líder de ingredientes farmacéuticos activos (API) naturales y puros, con un conjunto único de licencias y registros, Brains Bio está estratégicamente posicionada para aprovechar el complejo entorno regulatorio, asegurando su ventaja como pionera y la calidad de producto. Brains Bio se diversifica en los sectores farmacéutico, médico y nutracéutico dentro del mercado de cannabinoides en rápido crecimiento, lo que resulta en una propuesta de valor fuerte y única.

DECLARACIÓN CAUTELAR:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas o información prospectiva ("declaraciones prospectivas") dentro del significado de las leyes de valores. En general, pero no siempre, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de tales palabras y frases o indican que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían" o "serán" tomados, ocurrir o lograrse. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualesquier declaración que involucre temas discusión con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Los riesgos, incertidumbres y otros factores involucrados con las declaraciones prospectivas podrían causar que los eventos reales, resultados, rendimiento, perspectivas y oportunidades difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Aunque la empresa considera que las suposiciones y factores utilizados en la preparación de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, no se puede garantizar que tales declaraciones comprueben ser precisas, pues los resultados reales y eventos futuros pueden diferir de manera material de los anticipados en tales declaraciones. Los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa son emitidas a la fecha de este comunicado de prensa y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar públicamente tales declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, eventos posteriores o de otro modo a menos que lo exijan las leyes de valores aplicables.

Para preguntas de los medios, comuníquese con: