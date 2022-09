Brains Bioceutical Inaugura a Maior Instalação de Pesquisa e Produção Comercial de Canabinóides Licenciados de Grau BPF da UE no Reino Unido

Spanish Portuguese

VANCOUVER, British Columbia e SANDWICH, Reino Unido, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brains Bioceutical Corp (“Brains” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar a inauguração da sua instalação de fabricação de canabinóides de GMP da UE. A Brains Bio realizou um grande evento de inauguração para membros da mídia, investidores, pesquisadores, parceiros e outras partes interessadas relevantes para a posição de desenvolvimento da empresa como fornecedora líder no campo de Ingredientes Farmacêuticos Ativos com base em canabinóides de BPF da UE na quinta-feira, 29 de setembro de 2022.



A equipe executiva e o conselho da Brains Bio receberam os convidados e dignitários do setor farmacêutico global, dos campos médico e de saúde pública, da política local e nacional e da comunidade empresarial na comemoração dessa conquista significativa.

“O compromisso da nossa empresa com a pesquisa clínica eficiente e segura continua a ser a principal força por trás do crescimento da nossa equipe”, disse o Presidente e CEO da Brains, Ricky Brar. “Com a inauguração de uma das maiores instalações comerciais e de P&D de canabinóides de qualidade GMP da UE, a Brains Bio passa a ser a fornecedora número um de APIs de canabinóides naturais e seguros, com a nossa equipe estabelecendo os mais altos e mais rigorosos padrões de produção da indústria.”

Embora tendo conhecimento das oportunidades e das lacunas críticas na pesquisa e dados de canabinóides, a Brains Bio se comprometeu a fornecer evidências para apoiar a eficácia e a segurança dos canabinóides no tratamento de doenças graves em parceria com inúmeras organizações e instituições que conduzem pesquisas pré-clínicas e ensaios clínicos em todo o mundo.

Seu pacote regulatório aprimora ainda mais a posição de líder de mercado da Brains Bio:

Um Arquivo Mestre de Substância Ativa da UE (ASMF) mantido ativamente.

Um Arquivo Mestre de Medicamentos dos EUA (DMF) protocolado na Food and Drug Administration dos EUA (FDA),

Seção de Substância Medicamentosa (DS) do Dossiê de Medicamentos em Investigação (IMPD)

Conformidade com a monografia DAC alemã.

Seção de Medicamentos (DP) do IMPD disponível em uma empresa parceira terceirizada

Dados de estabilidade de 36 meses.

Mais de 350 lotes comerciais fabricados com dados de consistência e de padronização dos lotes.

Registros IND aprovados pela FDA dos EUA.

Não transgênico, Kosher, Halal

Testado como livre de THC e substâncias proibidas pela Informed Choice, NSF e INRS (um laboratório certificado pela WADA)

Certificado NSF



A inclusão da subsidiária da Brains Bio, BSPG Laboratories, e a expansão das instalações são parte da infraestrutura para que possamos nos tornar um dos principais fabricantes de APIs de canabinóides do mundo. “A BSPG é uma das poucas empresas com certificação UE-GMP para uso humano e veterinário registrada na MHRA como fabricante de insumos farmacêuticos ativos (API) para canabinóides”, disse Dean Billington, Diretor de Operações Globais da Brains Bio. “Esta instalação expandida aumentará 8 vezes a capacidade de fabricação de CBD e outros canabinóides. Com a equipe, infraestrutura e parcerias em vigor, a Brains Bio tornou-se rapidamente líder do setor de canabinóides nutracêuticos e farmacêuticos.”

A atual API natural de canabidiol GMP da UE sendo fabricada pela BSPG está sendo usada em mais de 15 ensaios clínicos sobre seus efeitos no tratamento da COVID-19, epilepsia, ansiedade, insônia, dependência de opioides e inflamação muscular.

Para mais informação sobre a Brains Bio, visite www.brainsbioceutical.com .

SOBRE A BRAINS BIOCEUTICAL CORP

A Brains Bioceutical é líder em soluções de saúde com base em evidências para o aprimoramento das opções de aprimoramento da vida e de tratamentos para todos. A Brains Bio é fabricante líder de insumos farmacêuticos ativos (APIs) naturais e puros. Com um conjunto exclusivo de licenças e registros, a Brains Bio está estrategicamente posicionada para aproveitar o complexo ambiente regulatório, garantindo sua vantagem de qualidade em primeiro lugar e produto. A Brains Bio é ativa nos setores farmacêutico, médico e nutracêutico dentro do mercado de canabinóides em rápido crescimento, sendo uma proposta de valor potente e única.

AVISO:

Este comunicado de imprensa contém declarações ou informações de previsão (“declarações de previsão”) de acordo com as leis de títulos. Muitas vezes, mas nem sempre, as declarações de previsão podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "estima", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases, ou afirmações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", ou "serão" tomadas, alcançadas ou ocorrer. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, são declarações de previsão que se baseiam em expectativas, estimativas e previsões válidas até a data deste comunicado de imprensa. Qualquer declaração que envolva discussões com relação a previsões, expectativas, convicções, planos, projeções, objetivos, suposições, eventos ou desempenho futuros não são declarações de fato histórico e podem ser declarações de previsão. Os riscos, incertezas e outros fatores das declarações de previsão podem fazer com que os eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais sejam substancialmente diferentes das expressas ou implícitas em tais declarações de previsão. Embora a Empresa acredite que as premissas e fatores utilizados na preparação das declarações de previsão deste comunicado sejam razoáveis, não há nenhuma garantia de que tais declarações sejam precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem ser substancialmente diferentes dos previstos em tais declarações. Consequentemente, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações e informações voltadas para o futuro contidas neste comunicado de imprensa. As declarações de previsão deste comunicado de imprensa são válidas a partir da data deste comunicado de imprensa e a Empresa atualizará ou revisará publicamente qualquer uma das declarações de previsão incluídas, conforme expressamente exigido pela lei aplicável de títulos.

Para perguntas da mídia contate:

Calvin Rasode, Vice-Presidente, Marketing

Telefone: 1-855-927-2476

Email: media@brainsbio.com



Para relações com investidores, contate:

Email: ir@brainsbio.com



Website: www.brainsbio.com