WISeKey seleccionado por Gibraldrone para habilitar sus drones con comunicaciones satelitales WISeSAT y aplicar las mejores prácticas en seguridad

WISeKey, en colaboración con Gibraldrone, integran sus teconologías seguras para drones, aprovechando los elementos VaultIC Secure y habiltando la conectividad satelital WISeSAT para todos sus ecosistemas de dispositivos conectados.

Geneva/Malaga/Campo de Gibraltar – September 29, 2022 – WISeKey International Holding (“WISeKey”, SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), la autoridad de certificación de seguridad líder y proveedor de soluciones de identidad, anunció hoy, en la Smart Agrifood Summit celebrda en Málaga, España, su partenariado con Gibraldrone, empresa española especialista en vuelo de drones profesionales y tecnología asociada.

Esta colaboración fomentará las oportunidades comerciales de WISeKey con Gibraldrone al combinar la experiencia contrastada en IoT y ciberseguridad y brindar soluciones integrales y eficientes, al garantizar la seguridad de los servicios de datos en los vuelos de drones, las conexiones entre sensores terrestres y drones, además de las seguridad en las comunicaciones entre los mencionados dispositivos.

Gibraldrone da un paso adelante en su objetivo de entrar en nuevos mercados (además de los servicios de vuelo con drones), ofreciendo soluciones innovadoras para la inspección y vigilancia de depósitos y barcos, en materia de seguridad y/o vigilancia de incendios forestales, apoyo a situaciones de emergencia, así como la posibilidad de realizar inspecciones submarinas de ROV

Habilitando las comunicaciones a través de WISeSAT (mediante su Constelación de Satélites), WISeKey asegura que las conexiones de seguridad entre dron-sensor-WISeSAT, se conviertan en un diferenciador clave para el negocio de Gibraldrone.

“A continuación de nuestros anteriores proyectos con Parrot, estamos orgullosos de expandir nuestra tecnología en la industria de seguridad de drones y proporcionar a Gibraldrone servicios innovadores que aprovechan nuestro conocimiento técnico y servicios de vanguardia, ademas de aportar difrenciadores clave en este mercado.”. Dijo Carlos Moreno, Vicepresidente de Alianzas y Corporative Partnerships de WISeKey.

“Estamos encantados de colaborar con WISeKey y utilizar su tecnología y experiencia en ciberseguridad y comunicaciones satelitales para IoT, e naras de mejorar la seguridad de nuestros drones y equipos de alta gama. La innovación es la clave en la era moderna, y para nuestra empresa es imprescindible, ya sea que usemos tecnología estándar o creemos una nueva”. Dijo Sarah Pérez, Directora General de Gibraldrone.

Sobre WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, IA e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1600 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (AI), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para más información,

visita www.wisekey.com.

Sobre Gibraldrone

Gibraldrone (Gibraldrone Professional & Technical Services SL), es una empresa tecnológica española con sede en el sur de España en el Estrecho de Gibraltar. Desde su sede brindan una combinación de servicios utilizando tecnología de punta.

Esta tecnología permite a Gibraldrone prestar una amplia gama de servicios en las siguientes áreas:

- Operaciones con Drones aéreos y submarinos (UAV & ROV).

- Inspecciones Técnicas y del Sector Marítimo.

- Servicios de Mapping 3D y Realidad Virtual.

- Desarrollo de tecnología I+D en audiovisuales y APP.

La creatividad y la innovación como pilares fundamentales de Gibraldrone junto con el conocimiento técnico y empresarial nos ayudan a desarrollar proyectos únicos.

Para obtener más información, visite: www.gibraldrone.com o siga nuestras redes sociales.

