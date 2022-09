English Spanish

WISeKey seleccionado como parte de los proveedores de soluciones técnicas para el Proyecto español Smart Agro como iniciativa para la transformación digital de toda la cadena de valor agroalimentario

El proyecto aprovechará la tecnología segura de WISeKey, incluidos los sensores IoT equipados con elementos VaultIC Secure, lo que permitirá la comunicación con la constelación de satélites WISeSAT entre todos los ecosistemas de dispositivos conectados utilizados en este ambicioso proyecto.

Ginebra/Málaga/Cordoba – 29 de septiembre de 2022 – WISeKey International Holding (“WISeKey”, SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), Autoridad de Certificación de seguridad líder y proveedor de soluciones de identidad, anunció hoy en la Smart Agrifood Summit celebrada en Málaga, España, que ha sido seleccionada por la Diputación Provincial de Córdoba a través de la Delegación de Programas Europeos y Administración Electrónica, Eprinsa, Minsait-INDRA, y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Universidad de Córdoba.

Smart Agro representa una iniciativa pionera de colaboración público-privada para la transformación digital de toda la cadena de valor agroalimentaria a través de una alianza compuesta por 11 Diputaciones de toda España, y más de 30 empresas. WISeKey aporta más de dos décadas de experiencia comprobada en IoT, junto con su tecnología de ciberseguridad e infraestructura y servicios de comunicaciones satelitales. Los servicios de WISeKey, combinados con la iniciativa de Smart Agro, ayudarán en la transformación digital del sector agroalimentario, teniendo en cuenta simultáneamente la cadena de valor actual y los diferentes actores involucrados en la industria.

A través de esta colaboración público-privada, WISeKey da un paso adelante en su objetivo de irrumpir en el mercado de Smart Agro. Esto demuestra el carácter extremadamente valioso que aportará al proyecto Smart Agro, utilizando la constelación WISeSAT.

Acerca de EPRINSA

La Empresa Provincial de Informática S.A. es una empresa pública creada por la Diputación de Córdoba con objeto de dar asistencia informática integral, formación de personal y producción cartográfica a las Administraciones Locales de la provincia: los Ayuntamientos, Diputación, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Mancomunidades, Consorcios y otras Entidades Públicas Locales. Somos un instrumento de coordinación y dinamización que coopera en la modernización de la gestión local de nuestra provincia, mediante el diseño e implantación de proyectos I+D. Para ello contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados en el tratamiento de la información y las telecomunicaciones.

