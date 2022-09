L'UAV Cargo Rhaegal di Sabrewing ha battuto il record mondiale di carico al primo volo

OXNARD, California, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sabrewing Aircraft Company, Inc. ha annunciato oggi che il suo drone da carico aereo VTOL RH-1-A “Rhaegal” (pronunciato “Raigal”) ha compiuto il suo primo volo in hovering sollevando un carico record. Questo veicolo aereo di pre-produzione, noto anche come modello RG-1-A “Alpha”, è stato in grado di sollevare un carico utile da record di 829 libbre (374 kg), battendo il precedente record mondiale di “sollevamento a vuoto” di qualsiasi veicolo aereo commerciale a decollo verticale senza equipaggio (UAV).



Il velivolo Rhaegal “Alpha” è il primo aereo cargo autonomo al mondo in grado di decollare sia in verticale che in modo convenzionale ed è progettato per trasportare tonnellate di merci in qualsiasi luogo della Terra, con qualsiasi condizione atmosferica.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo”, ha dichiarato Ed De Reyes, presidente e CEO di Sabrewing. “Abbiamo affrontato un lungo viaggio per arrivare a questo traguardo, ma non eravamo disposti a scendere a compromessi in termini di sicurezza o di design. I nostri team di progettazione e collaudo e i nostri partner di sviluppo hanno investito decine di migliaia di ore per rendere questo traguardo un successo storico”, ha aggiunto De Reyes.

I grandi miglioramenti apportati alle pale, ai condotti e alla forma del rivestimento delle ventole canalizzate del velivolo hanno permesso a ciascun condotto di produrre una spinta superiore del 30% rispetto a quella che originariamente prevista. Questi miglioramenti hanno contribuito alla capacità dell'aereo di sollevare un carico utile da record. Il prototipo di pre-produzione pesava poco più di 2.700 libbre (1.225 kg) per il primo volo ed è in grado di raggiungere un peso lordo massimo (con carico utile) di 3.100 libbre (1.406 kg) ad altitudini fino a 22.000 piedi (6.700 metri) e 200 nodi. Quando decolla in modo convenzionale, questo aereo ha una spinta sufficiente per trasportare oltre 2 tonnellate di carico con la stessa autonomia, altitudine, velocità ed efficienza.

“Questa è solo una frazione di ciò che questo velivolo può trasportare. Ma dimostra che siamo in grado di sollevare più merci durante il nostro volo inaugurale rispetto a qualsiasi altro UAV cargo che abbia mai volato”, ha dichiarato De Reyes.

Il velivolo Rhaegal utilizza una trasmissione turbo-elettrica basata sul motore a turbina di Safran Helicopter Engines, l'Ariel 2E. L'Ariel può utilizzare il 50% di carburante per aviazione sostenibile (SAF) e aziona un generatore elettrico che produce quasi 1 megawatt di energia elettrica che a sua volta alimenta i motori elettrici di ciascuna delle quattro ventole canalizzate.

“Siamo in grado di generare più energia propulsiva - in modo molto più efficiente - con una trasmissione turbo-elettrica e ventole canalizzate rispetto alle batterie o all'azionamento diretto della turbina”, ha dichiarato Oliver Garrow, Direttore tecnico di Sabrewing. “Il motore Safran è attualmente approvato per l'utilizzo del 50% di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). Ci aspettiamo di essere uno dei primi produttori di aeromobili a utilizzare l'idrogeno quando Safran completerà i test sul proprio motore nei prossimi due anni”, ha dichiarato Garrow.

Il velivolo è stato sviluppato in collaborazione con Safran (motori turboalbero), Leonardo Aerospace (avionica), Toray (materiali compositi), Garmin (navigazione), Attollo Engineering (LIDAR), Spider Tracks (posizionamento remoto), US Cargo Systems (pianali di carico) e con lo sviluppo di software da parte di Cal State Channel Islands, Ohio State University, UCLA e Oklahoma University. Il Rhaegal è l'UAV da carico migliore al mondo, con la più alta efficienza di carburante e di manutenzione sul mercato.

L'aereo di produzione Rhaegal RG-1-B “Bravo” è progettato per le consegne di merci di primo, intermedio e ultimo miglio. Può sollevare un carico 10 volte superiore rispetto al suo concorrente più vicino, volare 5 volte più lontano e operare in qualsiasi spazio aereo, dalla città più congestionata alla località più remota.

Rhaegal è in grado di aprire nuove località e centri di profitto per i suoi operatori, grazie alla sua autonomia, all'efficienza del carburante e alla facilità di manutenzione. Inoltre, è in grado di svolgere una serie di missioni oltre al trasporto di carichi pesanti, tra cui ricerca e salvataggio, lotta agli incendi, soccorso in caso di disastri, consegne di medicinali (compresi i vaccini congelati) e persino consegne di carburante e acqua. Con un raggio d'azione e una capacità di carico così elevati, entrambi i modelli Rhaegal sono ideali per le missioni di recupero in caso di disastri e per le missioni umanitarie, come ad esempio in Ucraina. Il Rhaegal “Bravo” è l'unico UAV cargo in grado di trasportare più di dieci diversi contenitori ULD (Unit Load Device), gli stessi utilizzati dalle compagnie aeree per le merci. Il Rhaegal può anche trasportare container refrigerati, i cosiddetti “reefers”, sia a terra che in volo, e dispone di uno spazio di carico di oltre 675 piedi cubi (19 m3).

Attualmente Sabrewing ha ordini di acquisto per 28 velivoli - destinati al programma World Food/World Health - e altri 102 ordini certi e lettere di intenti per oltre 400 velivoli; questi ordini rappresentano un portafoglio di 3,2 miliardi di dollari per i prossimi 6-7 anni. Sabrewing ha inoltre stipulato contratti con l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti per studiare l'utilizzo di un sistema di consegna autonoma di merci in ambienti estremi e anche una dimostrazione di evacuazione di feriti fino a 8 persone.

Mentre il velivolo si appresta a essere certificato (Sabrewing è stata la prima azienda VTOL a raggiungere un accordo “Basis of Certification” con la FAA ad ottobre 2019), Sabrewing ha collaborato anche con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) per iniziare i test di volo di certificazione del suo velivolo. Le consegne dei primi 28 velivoli al primo cliente sono previste per dicembre 2023.

Informazioni su Sabrewing Aircraft Company

Sabrewing Aircraft Company è stata fondata nel 2016 e ha costruito il prototipo dell'aereo a Hayward, in California. Il team di Sabrewing vanta oltre 98 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di aeromobili, mentre il team di test di volo ha oltre 145 anni di esperienza nei test di volo e nelle certificazioni con FAA, EASA, CAA, Air Transport Canada e numerose altre agenzie di regolamentazione. I partner di sviluppo di Sabrewing hanno fornito altri 46 ingegneri di tutte le discipline, facendo dei velivoli Rhaegal i veicoli meglio progettati e migliori della categoria operanti nei cieli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.sabrewingaircraft.com.

