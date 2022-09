BPF Schilders kiest Van Lanschot Kempen voor fiduciair management

English Dutch

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 29 september 2022

BPF Schilders stelt Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, aan als nieuwe fiduciair manager. Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds, onder begeleiding van Montae & Partners, een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject naar een fiduciair manager uitgevoerd. De dienstverlening bestaat uit een volledig fiduciair management mandaat.



BPF Schilders verzorgt het pensioen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. In totaal beheert het pensioenfonds het pensioen van ruim 100.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van ruim € 8 miljard.

Dick Vis, voorzitter namens werkgevers van BPF Schilders: ‘Na een gedegen en een zorgvuldig selectietraject voor een nieuwe fiduciair manager is onze keuze op Van Lanschot Kempen gevallen. Vanaf het begin van het aanbestedingstraject was er een goede, professionele match tussen beide partijen. Daarbij zijn we onder de indruk geraakt van de proactieve benadering en de innovatieve aanpak van Van Lanschot Kempen. Als fonds willen we graag een voorloper blijven op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast komen er spannende tijden aan met het nieuwe pensioenakkoord. Als pensioenfonds hebben we het vertrouwen dat we in Van Lanschot Kempen de juiste, toekomstbestendige partner hebben gevonden.’

Erik van Houwelingen, lid Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen, verantwoordelijk voor Investment Strategies & Solutions: ‘We zijn trots dat BPF Schilders voor ons heeft gekozen als fiduciair manager. In het gedetailleerde aanbestedingstraject zijn we zeer onder de indruk geraakt van de professionaliteit en deskundigheid van het bestuur van het pensioenfonds. Met grote toewijding gaan we de continuïteit van het pensioenfonds naar de toekomst waarborgen. We kijken uit naar een langdurige samenwerking met BPF Schilders, waarbij we gezamenlijk de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel maken.’



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Over Kempen Capital Management

Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 30 juni 2022 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 80,6 miljard.

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

