CGG Signe un Accord de Licence Multi-clients GeoVerse™ avec TotalEnergies

pour le Stockage de Gaz Carbonique

Paris, France – le 27 septembre 2022

La division Earth Data de CGG poursuit le développement de sa nouvelle base de données GeoVerse pour le stockage de gaz carbonique. Les études associées à ce projet fournissent une évaluation précise, unique et indépendante pour l’identification des sites potentiels de stockage de CO2 couplée à une base de données prêtes à l'emploi pour une prise de décision rapide et éclairée. TotalEnergies a acheté une licence d’accès à la dernière étude ajoutée à cette suite de produits CGG.

Les études GeoVerse sur le stockage du carbone sont élaborées en intégrant l’expertise et les avancées technologiques clés de CGG en data science, calcul de haute performance et machine learning (ML).

Dechun Lin, EVP, Earth Data, CGG, a déclaré : " Nous sommes ravis de recevoir une approbation aussi précoce et significative pour nos nouvelles études qui s’appuient sur notre capacité d'intégration de données, nos technologies et notre expertise en géosciences pour relever les défis de la transition énergétique. CGG est uniquement bien positionné pour l'évaluation du stockage du gaz carbonique. Avec cette expansion passionnante de notre gamme de produits, nous démontrons chaque jour à nos clients notre engagement à fournir des outils précieux d'aide à la décision en matière de transition énergétique. "

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

