TORONTO, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un récent sondage d’Equifax Canada, quatre propriétaires de petites entreprises sur cinq (82 %) souhaitent que les gouvernements prennent davantage de mesures pour contrer l’inflation. Au sein d’un groupe national composé de 300 propriétaires de petites entreprises, 87 % ont déclaré avoir été obligés d’augmenter leurs prix en raison de la hausse des coûts d’exploitation, et 78 % ont admis que cette mesure nuit à leur entreprise.



Les propriétaires de petites entreprises font actuellement face à une multitude de défis et de préoccupations :

La gestion des flux de trésorerie est l’un des principaux défis que doivent relever 60 % des répondants au sondage. 59 % d’entre eux souhaitent faire croître leur entreprise, mais n’ont qu’un accès limité au financement. Quelques-uns (14 %) ont déjà vécu une faillite ou l’insolvabilité de leur entreprise.





Les principales préoccupations des répondants sont le coût des biens (49 %), la disponibilité des produits des fournisseurs (42 %) et la dotation en personnel (32 %).





Les trois principales dépenses ayant une incidence sur les petites entreprises sont les produits et les fournitures (55 %), le carburant (54 %) et le salaire (54 %). Au Québec, le salaire est beaucoup plus susceptible d’être la principale dépense ayant une incidence sur les entreprises (30 % contre 16 % dans le reste du Canada).



« L’inflation et la hausse des taux d’intérêt commencent à peser sur les flux de trésorerie des petites entreprises, dont les propriétaires peinent maintenant à sortir la tête de l’eau, même si la pandémie n’est plus autant une source d’inquiétude, a déclaré Jeff Brown, chef des solutions aux entreprises chez Equifax Canada. En plus de faire face aux pressions inflationnistes sur le coût des biens, aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement et à la demande d’augmentation des salaires, ils continuent de s’endetter, et nous constatons une hausse des défaillances et de l’insolvabilité. »

Hausse de la dette et des défaillances

Lorsqu’on leur a demandé de tenir compte de leur dette globale et de leur solvabilité actuelle, quatre petites entreprises sur dix (40 %) ont indiqué s’être endettées davantage pendant la pandémie. Un nombre similaire a indiqué avoir choisi de s’endetter par l’entremise du gouvernement (prêts liés à la pandémie) (23 %) ou des banques (21 %), et un pourcentage plus faible (4 %) s’est endetté par l’entremise de ces deux institutions. Le tiers (36 %) de celles qui ont contracté une dette supplémentaire s’attendent à la rembourser d’ici la fin de 2023. Toutefois, 29 % d’entre elles s’attendent à rembourser leur dette bien après ce point, surtout celles qui ont moins confiance en l’économie d’aujourd’hui qu’en celle du T4 2021.

Les données Equifax pour le T2 2022 présentent également les premiers signes de difficultés financières alors que les entreprises éprouvent des difficultés :

La dette moyenne des petites entreprises a augmenté de 14,9 % sur douze mois et de 4 % par rapport au trimestre précédent. Le solde moyen des petites entreprises est maintenant de 37 000 $.

Le nombre de petites entreprises qui ont ouvert leurs portes à l’été 2022 a diminué de 49,7 % comparativement aux années précédentes.

Les faillites ont augmenté de 11 % par rapport à l’année précédente et de 12 % par rapport au dernier trimestre.



« Ces tendances démontrent une période de reprise post-pandémie difficile », a déclaré M. Brown. Les niveaux de défaillance augmentent dans tous les secteurs, ceux de la construction et de la fabrication étant les plus durement touchés. Comme les taux d’intérêt continuent d’augmenter, les trimestres à venir pourraient être encore plus difficiles à gérer pour les petites entreprises canadiennes.

« Sur une note positive, la demande de crédit demeure relativement stable depuis la fin de 2020, et la croissance la plus élevée provient des segments à faible risque. En grande partie, la situation pour le dernier trimestre est la même à l’échelle régionale. Le Québec et l’Alberta présentent une croissance particulièrement élevée en matière de demande de crédit. Calgary a présenté la plus forte croissance en matière de nouveaux prêts. »

Mieux comprendre le crédit

Compte tenu de la conjoncture économique, il est dans l’intérêt des propriétaires de petites entreprises de mieux comprendre le crédit. Pour revenir aux données du sondage, alors que six répondants sur dix (57 %) savent qu’une entreprise peut obtenir son propre dossier de crédit, seulement 32 % d’entre eux connaissent la façon de l’obtenir. Parmi ceux qui sont au courant de l’existence du dossier de crédit d’entreprise, seulement 35 % connaissent le pointage de crédit de leur entreprise, tandis que 60 % admettent ne pas le connaître.

« Il est évident que de nombreux propriétaires de petites entreprises font presque tout eux-mêmes, ce qui signifie qu’ils sont tellement occupés à gérer leur entreprise qu’ils passent à côté de l’importance de gérer leur relation avec le crédit, explique M. Brown. Le remboursement des prêts et de la dette est essentiel au maintien d’un bon pointage de crédit pour toute entreprise. Le défaut de le faire peut devenir un point sensible pour le propriétaire d’une petite entreprise. Imaginez qu’en présentant une demande pour un prêt bancaire, vous découvrez qu’une vieille dette fait l’objet d’un recouvrement. Cette situation, qui a une incidence importante sur l’entreprise, peut être évitée simplement en vérifiant le dossier de crédit d’entreprise. »

59 % des propriétaires d’entreprise ne se sentent pas soutenus par leurs gouvernements et 49 % d’entre eux, par leurs banques. « Le secteur du crédit, les banques et les gouvernements doivent conseiller les propriétaires de petites entreprises sur la façon de rembourser rapidement une dette afin d’éviter l’accumulation d’intérêts et l’augmentation possible des taux d’intérêt. L’établissement de liens de confiance sera un élément essentiel du processus d’éducation », conclut M. Brown.

* Equifax Canada a demandé à Léger de mener un sondage en ligne auprès de 301 propriétaires, directeurs et décideurs de petites (260) et moyennes (41) entreprises au Canada dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du commerce de détail et du voyage. Il a été réalisé entre le 29 août et le 14 septembre 2022 au moyen du panel en ligne de Léger.

