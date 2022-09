DNA Oyj: Muutos DNA:n johtoryhmässä

English Finnish





DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2022 KLO 13.00

DNA:n tietohallintojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2014 lähtien toiminut Janne Aalto on siirtynyt syyskuussa DNA:n emoyhtiön Telenorin Nordic-organisaatioon tietohallintojohtajaksi ja jättää tämän vuoksi tehtävänsä DNA:n tietohallintojohtajana.

Uuden tietohallintojohtajan haku käynnistyy välittömästi.

Väliaikaisena tietohallintojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä toimii toistaiseksi Taneli Ropponen, joka on työskennellyt DNA:n Toiminnanohjaus ja IT-tuotanto -yksikön johtajana.

Lisätietoja:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.