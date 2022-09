Sunwing annonce son horaire initial de vols hivernaux au départ de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville alors que la demande des clients pour les voyages dans le Sud est en forte augmentation

MONTRÉAL, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la bonne nouvelle selon laquelle le gouvernement du Canada lèvera toutes les mesures frontalières et restrictions de voyage à compter du 1er octobre 2022, et dans le contexte d’une forte augmentation de la demande des clients pour les voyages d’hiver, Sunwing est ravi d’annoncer son horaire initial de vols hivernaux depuis les aéroports de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville. Sunwing a un engagement de longue date au Québec, où il exerce ses activités depuis 2006, et demeure l’unique voyagiste et compagnie aérienne au Canada à offrir des vols directs depuis ces trois aéroports.

L’annonce de l’horaire hivernal du voyagiste pour la province de Québec survient alors que la capacité déployée revient aux niveaux de 2019. La capacité hivernale a déjà augmenté de plus de 140 % par rapport à l’année précédente et devrait encore grimper une fois que les mesures frontalières seront levées le 1er octobre. De plus, Sunwing a accru ses activités d’embauche et de recrutement au Québec pour répondre à la demande croissante : 35 employés ont été rappelés et 60 nouveaux employés ont été embauchés dans la province depuis le début de l’année. En ce qui concerne la compagnie aérienne, Sunwing a embauché près d’une vingtaine de pilotes basés au Québec et recrute activement pour combler 75 postes de personnel de cabine dans la province.

« La demande croissante des voyages est une excellente nouvelle pour Sunwing et l’industrie du voyage. Nous sommes heureux que le gouvernement lève les exigences de voyage à partir d’octobre, ce qui entraînera sans aucun doute davantage de réservations au Québec pour des voyages vers des destinations soleil cet hiver », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nous accordons une grande importance à nos clients québécois et sommes fiers de nos racines profondes dans la région. Nous nous réjouissons d’emmener davantage de Québécois sous les tropiques. Des destinations favorites comme Varadero, Cancún et Punta Cana aux nouvelles destinations en expansion comme Cayo Largo (Cuba), Freeport (Grand Bahama), San Andrés (Colombie), à partir de Montréal, et Roatán (Honduras), le Panama ainsi que Cayo Largo à partir de Québec, il y a beaucoup de choix pour l’hiver. Nous avons hâte d’offrir plus d’itinéraires et de destinations pour répondre à l’évolution de la demande dans les mois à venir, et nous encourageons nos clients québécois à réserver rapidement leurs escapades pour l’hiver et le temps des fêtes afin de profiter des meilleures vacances au meilleur prix! »

La division aérienne de Sunwing a prolongé les contrats de location de deux avions afin de soutenir davantage les opérations pour la saison à venir, lesquelles comprennent des vols vers plus de 30 destinations pour l’hiver et plus de 700 hôtels, offrant ainsi le plus grand assortiment disponible auprès de tout voyagiste au Canada.

Horaire de vols depuis Montréal Destination Fréquence Du Au Acapulco 1x par semaine 21 déc. 2022 15 mars 2023 Cayo Coco Tous les jours 1er nov. 2022 29 avr. 2023 Cancún Tous les jours 1er nov. 2022 30 avr. 2023 Cayo Largo 1x par semaine 4 nov. 2022 7 avr. 2023 Freeport 1x par semaine 17 déc. 2022 22 avril 2023 Holguín Tous les jours 1er nov. 2022 28 avr. 2023 Liberia 1x par semaine 7 nov. 2022 17 avr. 2023 Montego Bay 2x par semaine 5 nov. 2022 30 avr. 2023 Miami 1x par semaine 18 déc. 2022 30 avr. 2023 Manzanillo de Cuba 1x par semaine 2 nov. 2022 26 avr. 2023 Mazatlán 1x par semaine 13 déc. 2022 11 avr. 2023 Puerto Plata 4x par semaine 1er nov. 2022 25 avr. 2023 Punta Cana Tous les jours 1er nov. 2022 30 avr. 2023 Puerto Vallarta 1x par semaine 18 déc. 2022 9 avr. 2023 Rio Hato 1x par semaine 4 nov. 2022 31 mars 2023 Roatán 1x par semaine 12 déc. 2022 3 avr. 2023 Los Cabos 1x par semaine 10 nov. 2022 6 avr. 2023 Santa Clara Tous les jours 3 nov. 2022 29 avr. 2023 Saint-Martin 1x par semaine 3 nov. 2022 27 avr. 2023 San Andres 1x par semaine 14 déc. 2022 29 mars 2023 Varadero Tous les jours 1er nov. 2022 30 avr. 2023 Horaire de vols depuis Québec Destination Fréquence Du Au Cayo Coco 2x par semaine 2 nov. 2022 12 avr. 2023 Cancún 3x par semaine 6 nov. 2022 23 avr. 2023 Cayo Largo 1x par semaine 17 déc. 2022 8 avr. 2023 Holguín 1x par semaine 11 déc. 2022 9 avr. 2023 Puerto Plata 1x par semaine 1er nov. 2022 25 avr. 2023 Punta Cana 3x par semaine 3 nov. 2022 20 avr. 2023 Puerto Vallarta 1x par semaine 11 déc. 2022 9 avr. 2023 Rio Hato 1x par semaine 16 déc. 2022 7 avr. 2023 Roatán 1x par semaine 12 déc. 2022 3 avr. 2023 Santa Clara 2x par semaine 2 nov. 2022 15 avr. 2023 Varadero 5x par semaine 4 nov. 2022 14 avr. 2023 Horaire de vols depuis Saguenay-Bagotville Destination Fréquence Du Au Cancún 1x par semaine 19 déc. 2022 10 avr. 2023 Punta Cana 1x par semaine 20 déc. 2022 11 avr. 2023 Varadero 1x par semaine 14 déc. 2022 5 avr. 2023

Les clients de Sunwing impatients de réserver leurs escapades hivernales sous les tropiques peuvent profiter d’incroyables économies sur Sunwing.ca ou en communiquant avec leur agent de voyages. De plus, ceux qui souhaitent profiter au maximum de leurs vacances peuvent ajouter l’une des protections Sans souci de Sunwing afin de s’envoler vers le Sud en toute confiance cet hiver.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd113d20-aafd-462b-bd89-9514d326c611