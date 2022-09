CIRA se lance au Québec avec sa première campagne publicitaire originale .CA en français

English French

OTTAWA, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imaginée pour les chefs de petites entreprises au Québec, la nouvelle campagne de CIRA « Quand c’est .ca, c’est local » met en évidence la meilleure façon pour une entreprise d’établir une présence en ligne pour un effet optimal. Le choix d’un domaine est un moyen efficace pour les entrepreneurs de montrer qu'ils sont une entreprise locale qui opère localement.







Cette campagne publicitaire met à profit le sentiment d'appartenance à la communauté qui est au cœur des idéaux de la province et la forte volonté des Québécois de soutenir les entreprises locales, qu’il s’agisse de restaurants, de magasins ou d’autres services locaux. Tandis que deux Québécois sur trois déclarent préférer un nom de domaine .CA à .COM lorsqu’ils visitent un site Web pour soutenir une entreprise locale, cette campagne publicitaire vise à aider ces entreprises à prendre la bonne décision pour communiquer avec leur audience. Les clients qui souhaitent soutenir leurs marques préférées sont à l’affût de celles qui ont un domaine .CA, car cela indique qu'elles offrent leurs services localement. Tout en transmettant un message clair et direct, la première initiative dédiée de la marque au Québec francophone montre que le .CA est la solution idéale pour les chefs d'entreprise qui souhaitent être reconnus comme étant locaux et attirer des clients eux aussi locaux.

La campagne de huit semaines attire l’attention sur les entreprises et les marques menant des activités au Québec qui utilisent un domaine .CA. Parmi ceux-ci figurent avril.ca, pastaga.ca, salutbonjour.ca et beaucoup d’autres. La campagne numérique « Quand c'est .ca, c'est local » qui cible les chefs de petites entreprises du Grand Montréal débutera le 3 octobre et sera diffusée sur les principales plateformes en ligne du Québec, dont La Presse, Radio-Canada, Québecor Média et Les Affaires.

« La résilience et la créativité des entrepreneurs québécois en ces temps difficiles sont extraordinaires. Une stratégie importante qui a contribué à la survie et à la croissance de plusieurs de ces entreprises est l’expansion de leurs activités en ligne. Notre nouvelle campagne est conçue pour aider les entreprises qui établissent une présence numérique à faire le bon choix de nom de domaine afin qu'elles puissent réussir sur Internet.

Les entrepreneurs qui souhaitent être reconnus en tant que marque locale ne peuvent passer à côté d’un domaine .CA. Il est évident que les Québécois adorent soutenir les entreprises locales, et un .CA est un symbole éprouvé et reconnaissable des entreprises locales sur Internet. »

— Marc Fares, directeur général, .CA de CIRA





« Les entrepreneurs Québécois souhaitent souvent s'afficher comme entreprises locales desservant une clientèle locale. Cette campagne leur rappelle que les petites et grandes entreprises ayant des noms de domaine se terminant avec le .CA indiquent à leur clientèle qu'elles opèrent ici, près d'eux. »

— Éric Blais, président de Headspace Marketing Inc.





À propos de CIRA

CIRA gère le domaine .CA de premier niveau au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité — comme son DNS Firewall et son Bouclier canadien — qui contribuent à l’atteinte de son objectif de bâtir un meilleur Canada en ligne. L’équipe de CIRA exploite l’un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

À propos de Headspace Marketing

Headspace Marketing est une firme de consultation stratégique engagée à bâtir de grandes marques au Québec. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour relever les défis et opportunités uniques auxquels ils sont confrontés sur le marché québécois. Notre connaissance approfondie du consommateur québécois et notre expertise en création de marque procurent à nos clients un véritable avantage concurrentiel dans un marché parfois méconnu et souvent sous-exploité.

