Wolseley Canada poursuit son programme de bourses d’études pour les étudiants autochtones dans le domaine des métiers spécialisés

BURLINGTON, Ontario, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada, en partenariat avec Indspire, poursuit le programme lancé l’an dernier pour aider les étudiants autochtones à poursuivre des études postsecondaires.



Lancée dans le cadre de la Journée de la vérité et de la réconciliation chez Wolseley Canada, la Bourse Wolseley Canada pour les Autochtones a été mise en place pour aider les étudiants autochtones du Canada à atteindre leur plein potentiel en finançant leurs études postsecondaires.

Cette année, Wolseley a fait un autre don de 25 000 $, auquel le gouvernement du Canada ajoutera la même somme, pour un total de 50 000 $.

« Notre organisation s’est engagée à redonner aux communautés où nous travaillons et vivons », a déclaré Kim Forgues, vice-présidente des Ressources humaines chez Wolseley Canada. « Nous sommes fiers d’être un partenaire dans la création d’occasions pour les Canadiens autochtones. »

Pour en savoir plus sur la Bourse Wolseley Canada pour les Autochtones ou pour faire une demande, consultez indspirefunding.ca. Les dates limites de présentation des candidatures sont le 1er novembre 2022 et le 1er février 2023.

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre les incendies, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La Société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc, est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage, et l’un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la Bourse de New York (NYSE: FERG) et à la Bourse de Londres (LSE: FERG), et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100.

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez contacter :

Sherri Leclair

Spécialiste principale des communications

sherri.leclair@wolseleyinc.ca Jodi Smith-Meisner

Directrice, Communications

Jodi.smith-meisner@wolseleyinc.ca