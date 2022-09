Lacroix : Premier semestre 2022 : Solide croissance du chiffre d’affaires : +32,8%. Résistance de la rentabilité opérationnelle malgré un environnement contrasté. Confirmation des objectifs annuels.

French English

29/09/2022

Premier semestre 2022 :

Solide croissance du chiffre d’affaires : +32,8%

Résistance de la rentabilité opérationnelle

malgré un environnement contrasté

Confirmation des objectifs annuels

Maintien du cap dans l’exécution du plan stratégique LEADERSHIP 2025

en millions d’euros S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d’affaires 338,4 254,8 +32,8% EBITDA courant 19,3 14,9 +29,7% en % du chiffre d’affaires 5,7% 5,8% -14pb Résultat opérationnel courant 8,3 8,6 -3,7% en % du chiffre d’affaires 2,4% 3,4% -93pb Résultat Opérationnel 7,3 8,2 -11,6% Résultat financier (3,0) (0,1) Impôts sur les résultats (0,7) (1,9) Résultat net consolidé 3,5 6,2 -43,0% Résultat net, part du Groupe 3,9 5,8 -32,2%

Une activité semestrielle bien orientée

Sur le 1er semestre 2022, LACROIX enregistre un chiffre d’affaires de 338,4 M€, par rapport à 254,8 M€ au 1er semestre 2021, soit une croissance de 32,8%, portée par l’intégration de Firstronic et la répercussion sur les prix de vente des surcoûts liés aux difficultés d’approvisionnement en composants électroniques. Il est rappelé qu’à périmètre constant, la croissance est de 3,7% sur la période.

Stabilité de l‘EBITDA courant malgré un environnement constrasté

Sur la période, l’EBITDA courant1 de LACROIX est de 19,3 M€, contre 14,9 M€ un an auparavant, soit une quasi-stabilité de la marge sur EBITDA courant à 5,7% du chiffre d’affaires du Groupe (-14 points de base par rapport à la marge du 1er semestre 2021).

Cette évolution de la rentabilité du Groupe reflète une situation contrastée : d’une part, une activité dynamique, notamment pour les activités Electronics et Environment, et l’impact relutif de l’acquisition de Firstronic. D’autre part, une marge pénalisée principalement par l’effet dilutif des surcoûts liés aux composants2, aux pertes d’efficience opérationnelles ou aux redesigns liés aux difficultés d’approvisionnement, ainsi que les premiers effets du contexte inflationniste des prix de l’énergie, du transport et des matières premières, non totalement répercutés aux clients. Pour les mêmes raisons, la marge sur EBITDA courant s’inscrit à périmètre constant en léger retrait à 5,3%.

Activité Electronics

L’activité Electronics enregistre sur les 6 premiers mois de l’année une croissance de son chiffre d’affaires de 47,9% (+3,8% à périmètre constant) à 248,2 M€, contre 167,8 M€ sur la période comparable, bénéficiant notamment de l’intégration de Firstronic et de la refacturation des surcouts d’approvisionnement.

Malgré les tensions relatives à l’inflation et l’approvisionnement en composants, l’EBITDA courant de l’activité Electronics s’élève au 1er semestre 2022 à 11,9 M€ (contre 6,9 M€ au S1 2021), une hausse de 71 points de base à 4,8% du chiffre d’affaires, en lien notamment avec l’impact relutif de Firstronic.

Activité City

Sur la période, le chiffre d’affaires de City s’affiche à 51,4 M€, contre 52,6 M€ sur la période comparable, soit une très légère baisse de 2,3% - l’activité en demi-teinte enregistrée sur les segments Signalisation et Traffic ayant été partiellement compensée par la très bonne performance de l’Eclairage Public.

Pénalisée par ailleurs par l’augmentation du coût des matières premières, (notamment l’aluminium sur la Business Unit Signalisation), la rentabilité de l’activité City se dégrade sensiblement. La marge sur EBITDA courant est en repli de 1,5 M€ sur le semestre, pour afficher une perte de 0,9 M€.

Activité Environment

Enfin, portée par tous ses segments (Eau, Réseaux de chaleur et Smart Grids), l’activité Environment enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 38,8 M€, en croissance de 12,9% par rapport au 1er semestre 2021.

La rentabilité de l’activité s’inscrit en léger repli de 2,1 points à 21,1% (avec un EBITDA courant de 8,2 M€ au S1 2022 contre 8,0 M€ un an auparavant), avec des hausses de prix ne couvrant pas encore l’intégralité des surcoûts. Le niveau demeure toutefois très satisfaisant, et au delà de l’objectif 2025 (supérieur à 20%).

Evolution de la rentabilité opérationnelle en raison d’éléments non cash

Sur le 1er semestre 2022, le résultat opérationnel courant de LACROIX s’affiche à 8,3 M€, en repli limité de 0,3 M€ par rapport au 1er semestre 2021, représentant 2,4% du chiffre d’affaires total contre 3,4% un an auparavant – une évolution qui s’explique principalement par l’évolution de l’EBITDA courant ainsi que par l’impact de l’amortissement sur 15 ans des actifs incorporels reconnus au moment de l’acquisition de Firstronic (2,9 M$ par an).

Sur les 6 premiers mois de l’année, le résultat opérationnel s’inscrit quant à lui en baisse de 1,0 M€, principalement en raison de charges non récurrentes liées au déménagement vers la nouvelle usine Symbiose (-0,7 M€).

Le résultat financier s’établit à (3,0) M€, contre (0,1) M€ sur la période comparable, principalement du fait des dettes contractées au titre des acquisitions et des investissements de production. La période comparable avait par ailleurs bénéficié d’une revalorisation des titres non consolidés de + 1,0 M€.

Au total, le résultat net part du Groupe ressort sur le 1er semestre 2022 à 3,9 M€, contre 5,8 M€ sur le 1er semestre 2021.

Une situation financière solide

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 184,6 M€ contre 180,4 M€ au 31 décembre 2021.

L’endettement net du Groupe est en hausse pour atteindre 150,0 M€ au 30 juin 2022, contre 102,9 M€ au 31 décembre 2021(soit un gearing de 81,3% à fin juin 2022 contre 57,0% à fin décembre 2021). Cette évolution provient principalement de l’évolution du BFR et le financement de stocks significativement plus importants, en lien avec la situation d’approvisionnement en composants (constitution de réserves de composants stratégiques et ralentissement de la rotation de stocks en raison de pénuries temporaires de composants pour compléter les productions). Sur la période, la société a enfin également procédé au rachat des minoritaires de l’activité Environment en Allemagne.

Leadership 2025 : des avancées majeures

Dans le cadre du plan stratégique Leadership 2025, focalisé notamment sur l’international, et le leadership technologique et industrielle, LACROIX continue d’avancer, confirmé dans son exécution et l’ensemble de ses objectifs avec, en particulier, la volonté d’atteindre à l’horizon 2025, 800 M€ de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA d’environ 9%.

Plus particulièrement, le 1er semestre 2022 a été marqué notamment par le processus d’intégration de Firstronic aux Etats-Unis, acquis à la toute fin de l’année 2021, une étape majeure dans le déploiement international de LACROIX. Celui-ci se déroule en ligne avec les attentes du Groupe. A la clé, des synergies d’achat pouvant atteindre 1 M$ dès 2022 (objectif de 5 à 7 M$ cumulés à l’horizon 2025) et des synergies commerciales avec d’ores et déjà des gains de programmes pouvant atteindre un montant de 30 M$ (objectif 50 M$ d’ici 2025).

Dans ce contexte et afin de consolider et accélérer ses avancées stratégiques, LACROIX a également récemment annoncé le renforcement de sa ligne managériale3, avec la nomination d’un manager en charge de la bonne marche de l’intégration de Firstronic et du déploiement de l’ensemble des activités du Groupe sur la zone Amérique du Nord, la nomination d’un nouveau manager en charge de poursuivre l’exécution du plan stratégique de l’activité Electronics dans la zone EMEA en termes de satisfaction clients et de performance opérationnelle, et l’arrivée d’un nouveau Directeur général du Centre de Design LACROIX.

Enfin, en lien direct avec son axe stratégique Industrie 4.0, LACROIX a inauguré le 8 septembre dernier sa nouvelle usine Symbiose4. Véritable symbole du renouveau industriel français, Symbiose traduit la volonté du Groupe de gagner en compétitivité, et l’adoption d’une démarche volontariste de relocalisation et de développement de savoir-faire locaux au sein de la filière nationale stratégique de l’électronique, tout en conservant la RSE au cœur du projet.

Des objectifs annuels confirmés

La seconde partie de l’exercice s’est ouverte dans un environnement plus exigeant, marqué par les tensions persistantes sur les composants et des hausses des coûts de revient, qui continueront à peser sur la rentabilité opérationelle.

Pour autant, LACROIX est confiant dans sa capacité à délivrer l’ensemble des objectifs financiers 2022 fixés dès le mois de mars : une croissance de plus de 30% de son chiffre d’affaires et un maintien a minima de la marge d’EBITDA courant - des objectifs se traduisant d'une part par un chiffre d'affaires supérieur à 650 M€, auquel viendrait s'ajouter un impact de la hausse du dollar estimé entre 10 et 15 M€, et d'autre part, une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.

Porté par une demande toujours forte pour ses solutions, dans l’ensemble de ses activités, LACROIX devrait ainsi continuer à bénéficier d’un rythme de prise de commandes soutenu. Le Groupe profitera par ailleurs d’une saisonnalité favorable, de la poursuite de la répercussion aux clients des hausses de coûts et de la montée en puissance après le déménagement de sa nouvelle usine électronique Symbiose.

Le Groupe réaffirme ainsi sa confiance et sa capacité à faire face aux aléas conjoncturels actuels sans remettre en question dans la durée la trajectoire de performance démontrée au cours de ses derniers exercices.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 7 novembre 2022 après Bourse

Tech Day : 24 novembre 2022

trouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance. Il est défini comme le résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles et les droits d’utilisation, et des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et / ou l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

2 Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la répercussion des surcoûts d’approvisionnement en composants est porteur d’une marge nulle, d’où un impact dilutif de celui-ci sur les marges globales du Groupe.

3 Voir notre communiqué du 22 septembre 2022.

4 Retrouvez toute l’information concernant Symbiose sur le site internet du Groupe LACROIX : https://fr.lacroix-group.com/wp-content/uploads/2022/09/LACROIX_Dossier_presse-symbiose_202209-1.pdf

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix-group.com

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

Pièce jointe