MARE NOSTRUM

Lancement du nouveau CFA ARCADIA Campus

en Bourgogne Franche-Comté

Grenoble, 29 septembre 2022 – 18h. - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le lancement de son nouveau CFA Arcadia Campus en Bourgogne Franche Comté inauguré en juin dernier en présence d’une soixantaine d’invités : entreprises, de nombreux institutionnels et élus de la Région dont Monsieur Le Sous-Préfet de Charolles, M. David Roche et le Maire de La Clayette, M. Christian Lavenir.

Ce nouveau CFA ARCADIA CAMPUS, situé sur l’ex-site de production POTAIN1, accueille sur cette rentrée de septembre 2022, deux nouvelles formations axées sur le BTP :

Coffreur Bancheur : métier du gros œuvre pour le dressage de murs en béton armé et de fondations.

Maçon Voirie et Réseaux Divers (VRD) : réalisation des travaux de voirie, de canalisations et d’aménagement urbain.

Ces formations aux métiers de la construction qui connaissent une forte demande viennent ainsi renforcer l’offre du Groupe et confirment la stratégie de Mare Nostrum visant à pallier le manque de compétences actuel.

« Pour trouver des formations dans des secteurs en tension, qui recrutent, comme le bâtiment et les travaux publics, il fallait aller à Lyon ou à Dijon. Ce nouveau centre vient répondre à un besoin essentiel et offre de véritables opportunités de carrières. Il permettra à de nombreux jeunes de se former à des métiers qui bénéficient d’un excellent taux d’insertion professionnelle. » Anne POINSON, Co-Responsable des CFA et Directrice du Pôle Formation du Groupe Mare Nostrum

Ce site accueille également diverses formations de la filiale Platinium CQFT certifiée CACES® pour la conduite des engins de manutention (engins de chantier, grues à tour, grues mobiles, grues de chargement, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, ponts roulants et portiques).

Un terrain de 20 000 m2 sera aménagé pour recevoir des engins de chantier dont deux grues à tour. Un atelier intérieur de 540 m2 pour des enseignements pratiques est aussi prévu, ainsi qu’un espace extérieur de 800 m2 destiné aux futurs chariots de manutention et aux nacelles.

« Lancer ce nouveau CFA sur l’ancien site de production POTAIN permet de faire revivre ce site historique qui a accueilli pendant plus d’un siècle jusqu’à 800 travailleurs dans les années fastes. La symbolique est forte pour nous qui sommes très actifs dans le secteur du BTP. Ce CFA vient ainsi renforcer et compléter notre offre de formations. Il va former de nouveaux talents aux métiers du BTP et leur offrir de réels débouchés professionnels. » Nicolas CUYNAT, PDG du Groupe Mare Nostrum.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

3 octobre 2022 : Résultats du 1er semestre 2022

4 octobre 2022 à 10h30 : Présentation des résultats semestriel 2022 (visioconférence)

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

1 Leader mondial de la production de grues à tour et grues à montage automatisé

