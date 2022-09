L'ACPM annonce les gagnants des Prix de reconnaissance des bénévoles de 2022

English French

TORONTO, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite a le plaisir d'annoncer les lauréats des trois Prix de reconnaissance des bénévoles décernés lors du Congrès national 2022 de l'ACARR – « Un climat d'innovation - Explorer la retraite durable » - qui s'est tenue à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque année, les Prix de reconnaissance des bénévoles de l'ACARR soulignent les efforts exceptionnels déployés par des bénévoles individuels, qui ont contribué de façon importante et constante à l'ACARR. C'est le dévouement et l'engagement de nos bénévoles qui ont permis à l'ACARR de devenir la principale organisation de défense des intérêts du secteur du revenu de retraite au Canada.



Prix Don Ireland pour Bénévolat Exceptionnel de l’ACARR - Ce prix, qui souligne les efforts et les réalisations exceptionnels d'une personne sur une longue période au nom de l'ACARR, est remis pour 2022 à : Stephanie Kalinowski.

Stephanie a occupé divers postes bénévoles au sein de l'ACARR, notamment les postes de présidente et de vice-présidente du Conseil régional de l'Ontario et du Comité de politiques nationales (CPN). Dans son rôle actuel de présidente du CPN, elle a supervisé la publication de deux livres blancs de l'ACARR sur la littératie financière et les responsabilités ESG et fiduciaires, ainsi que de nombreuses soumissions aux gouvernements fédéral et provinciaux et aux organismes de réglementation sur une grande variété de sujets. En tant que présidente du groupe de pratique sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des cadres chez Hicks Morley, elle fournit des conseils sur toutes les questions de réglementation, de gouvernance, de conformité et de fiscalité touchant les régimes de retraite, les régimes d'avantages sociaux collectifs, les régimes d'incitation et les questions de rémunération. Elle a comparu devant le Tribunal des services financiers, la Cour supérieure de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario.

Prix du secteur de l'ACARR - Ce prix, qui souligne les efforts et les réalisations d'une personne qui s'est avérée être une source d'inspiration pour un changement fondamental dans l'industrie canadienne des revenus de retraite, est remis à titre posthume à : John Hallett.

John était un administrateur du conseil d'administration de l'ACARR et un membre fondateur du Conseil régional des Prairies de l'ACARR, créé en 2013, et a joué un rôle majeur dans la croissance du conseil, qui est devenu un groupe engagé de 17 experts diversifiés de l'industrie. Au cours de sa carrière de plus de 45 ans, son influence sur l'industrie des régimes de retraite a été importante et mérite d'être reconnue. Passionné par la réalisation d'un système de revenu de retraite équilibré, efficace et durable au Canada, il a contribué par son leadership et le mentorat qu'il a offert à la prochaine génération de professionnels de la retraite dans les Prairies. John était un bénévole de l'ACARR et un employé dévoué de la Sun Life pendant de nombreuses années après avoir travaillé à la Public Employees Benefits Agency (PEBA) en Saskatchewan. Nous nous souvenons de John avec beaucoup d'affection et il nous manque beaucoup - il est décédé subitement le dimanche 5 juin 2022, à l'âge de 67 ans.

Prix du Conseil de l'ACARR - Ce prix, qui reconnaît les efforts d'une personne qui a contribué de manière significative au travail, à la croissance et au développement de son Conseil est remis pour 2022 à : Danelle Brown.

Danelle est l'avocate générale et secrétaire générale de l’Ontario Pension Board, qui administre le régime de retraite des fonctionnaires de l'Ontario, un régime de retraite à prestations déterminées desservant environ 91 000 participants actifs, anciens et retraités. Elle a été présidente du Conseil régional de l'Ontario de l'ACARR et a supervisé l'élaboration de nombreux mémoires destinés au gouvernement de l'Ontario et à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), et a été représentante de l'ACARR au sein de divers groupes de travail gouvernementaux. Danelle est actuellement membre du Conseil régional de l'Ontario et du Comité de politiques nationales.

L'ACARR est le principal organisme de défense des intérêts d'un système de revenu de retraite équilibré, efficace et durable au Canada. Nos membres gèrent des régimes de retraite pour des millions de participants.

