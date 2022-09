Le duo Milk & Bone au souper-gala des Médailles de la paix YMCA de la Fondation des YMCA du Québec

English French

MONTRÉAL, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation des YMCA du Québec dévoile les détails de la prestigieuse soirée-bénéfice des Médailles de la paix YMCA 2022, présentée par BLG, au profit des programmes jeunesse du Y.



En plus du lauréat honoraire, M. Jean-Guy Desjardins, président exécutif du conseil d’administration et fondateur de Fiera Capital, l’évènement mettra en lumière 5 autres lauréat.e.s aux parcours inspirants qui ont contribué à bâtir des communautés plus solidaires et harmonieuses.

Cet évènement-bénéfice exceptionnel se tiendra le 18 octobre prochain, à la magnifique Maison Principale, et sera animé par nulle autre que Dorothy Rhau, présidente et fondatrice d’Audace au Féminin, un mouvement inclusif pour l’émancipation et l’autonomisation sociale et économique de la Femme Noire.



Le très attendu duo Milk & Bone, composé des musiciennes Laurence Lafond-Beaulne (Soft Fabric) et Camille Poliquin (KROY), effectuera une prestation musicale exclusive. Au fil des ans, le duo a remporté plusieurs prix et distinctions. Laurence a aussi cofondé l’ACT (Artistes Citoyens en Tournée) afin de promouvoir les pratiques écoresponsables dans le milieu des spectacles.

Les invité.e.s auront également la chance de découvrir l’artiste Kyra Shaughnessy, dont la musique et l’écriture, composées dans de multiples langues et genres, invoquent la présence et l’éveil.

Le cocktail de réseautage et le souper gastronomique sont signés Brera, qui accompagnera les convives. Les billets sont en vente ici.

À propos des Médailles de la paix YMCA

Depuis 35 ans, les Médailles de la paix YMCA de la Fondation des YMCA du Québec honorent des citoyens.ne.s et des entreprises qui contribuent à bâtir des communautés plus solidaires et harmonieuses. L’évènement permet aussi d’amasser des fonds pour aider les jeunes à réussir, à l’école comme dans la vie. Depuis sa création, c’est plus de 2,7 M$ qui ont été amassés au profit des jeunes.

À propos de la Fondation des YMCA du Québec

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

Information : Emilie Marsolais - 514 967-2263 - emilie@emiliemarsolais.com