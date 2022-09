Cellebrite capacita o Departamento de Polícia de Lake Jackson com a Plataforma de Inteligência Digital Agile

Portuguese Spanish

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., e LAKE JACKSON, Texas, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje seu trabalho colaborativo com o Departamento de Polícia de Lake Jackson.



Grandes casos resolvidos por grandes agências com muitos recursos podem ser primeira página de jornais, mas a maioria das comunidades depende de forças policiais menores para fazer o trabalho árduo de manter as comunidades seguras com apenas poucos policiais.

O Detetive Sargento (DS) Christopher Collins, do Departamento de Polícia de Lake Jackson no Texas, sabe o que significa ser o único perito digital em um departamento. Ele é literalmente uma banda de um homem só. Não é de surpreender que o Detetive Sargento Collins enfrente uma série de desafios que os pequenos departamentos de polícia conhecem muito bem: várias funções, restrições de orçamento, equipamentos desatualizados, muitos dispositivos e USB de velocidade lenta.

Nos dois anos em que ocupa o cargo, o Detetive Sargento Collins aprendeu a usar a tecnologia como um multiplicador de força para modernizar seu fluxo de trabalho e obter as informações que seus investigadores precisam para resolver os casos o mais rapidamente possível. No momento ele está utilizando o Cellebrite UFED 4PC , Cellebrite Physical Analyzer e Cellebrite UFED Cloud .

O Detetive Sargento Collins está extremamente contente com as soluções que está usando. "UFED 4PC...facilita enormemente a análise dos dados extraídos de um telefone e a captura de evidências. Com as instruções na tela... quase não há dúvida sobre o que fazer, pois elas fornecem os passos a serem seguidos.”

“O Physical Analyzer exibe todos os dados capturados e analisados na tela. A tela de resumo dos dados extraídos é excelente, gosto muito dela. Ela exibe quais extrações foram concluídas ou incluídas no relatório e separa fotos, vídeos, mensagens de texto, mensagens instantâneas e locais do dispositivo...Este fluxo facilita muito o nosso trabalho.”

“Outra coisa [que eu gosto] do Cellebrite UFED Cloud são os perfis públicos na nuvem e nas redes sociais que a Cellebrite UFED Cloud captura. Para a captura de uma imagem pública, basta inserir um URL ou um nome de usuário. O recurso do Cellebrite UFED Cloud torna o nosso trabalho forense muito mais profissional.”

Quando perguntado que conselho ele daria aos policiais que, como ele, trabalham sozinhos nos departamentos, sobre como usar a tecnologia digital para servir melhor as comunidades e fechar a lacuna na segurança pública, o Detetive Sargento Collins disse:

Treinar, Treinar, Treinar: Participar do maior número de treinamentos gratuitos possível. Estender a mão. Se o seu departamento faz parte da força-tarefa do ICAC , fazer o treinamento do ICAC. Eles oferecem inúmeros recursos para treinamento gratuitos ou de custo muito baixo.

Ser Treinado pela Cellebrite . O Detetive Sargento Collins explicou: “Este foi um dos melhores cursos que já fiz. E o responsável pelo curso, meu instrutor de CCO e CCPA, me incentivou a obter o CCME por ver que eu estava indo bem na aula. Ele é um instrutor fantástico.”

Obter Recursos: Mesmo com a disponibilidade de recursos federais, o Detetive Sargento Collins recomenda que os departamentos não se concentrem estritamente em subsídios federais.

Definir Procedimentos Operacionais Padrão: O Detetive Sargento Collins está elaborando um curso obrigatório de coleta de evidências de dispositivos móveis em cenas de crimes para policiais de nível básico até detetives.

Falando sobre o que o faz se levantar da cama todas as manhãs para trabalhar, o DS Collins pensou por um momento e disse: “É simplesmente para fazer justiça para as vítimas. E a ajuda a essas vítimas para que elas voltem a ter uma vida normal é essencial. Isso é o que me motiva, proteger as crianças.”

Zach Cohen, Vice-Presidente de Vendas para Agências Estaduais e Locais da Cellebrite, comentou: “O Detetive Sargento Chris Collins é um excelente exemplo de como uma pessoa motivada pode introduzir novas tecnologias nos departamentos de qualquer tamanho. O trabalho dele para ensinar outros membros da equipe e a sua dedicação ao treinamento são um exemplo que todos os analistas e investigadores devem seguir”.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite .

Cellebrite Media

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

Victor.Cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910