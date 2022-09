Eidosmedia se asocia con Sophi.io para automatización de impresión activada por IA

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eidosmedia, un desarrollador de soluciones de publicación digital para los principales grupos de medios de comunicación en todo el mundo, se asoció con Sophi.io, una plataforma de automatización, optimización y previsión activada por IA desarrollada por The Globe y Mail, para automatización de diseño de impresión integrada para los clientes de Eidosmedia.



La solución reduce el tiempo de todo el proceso de diseño de la página de impresión de horas a solo minutos, sin el uso de modelos. Los editores pueden mejorar drásticamente la productividad y reducir costos, todo dentro de la plataforma Méthode que utilizan actualmente.

"La complejidad de los diseños de página impresa hasta hoy desafía la fácil automatización que acelera la publicación de formatos en línea", dijo Marco Cetola, director de programa de ventas y socios de Eidosmedia. “Para nuestros clientes, en especial los grandes grupos regionales y títulos nacionales, las ediciones impresas continúan siendo una importante fuente de ingresos. Existe un gran interés en las maneras de reducir los tiempos y costos de producción en este importante canal de publicación”.

"El ajuste entre nuestras rutinas de creación de edición impresa y el motor de IA de Sophi resultó ser muy bueno", dijo Marco. “Rápidamente pudimos comenzar a entrenar el modelo de paginación en los diseños existentes, y tuvimos los primeros resultados en cuestión de días”.

"El aumento de productividad obtenido es excepcional", dijo Marco, "especialmente para las publicaciones diarias donde la operación de diseño de página generalmente opera contra reloj". De hecho, una edición impresa típica de 32 páginas puede paginarse en minutos en comparación con varias horas para una operación manual.

La automatización de impresión con tecnología Sophi es diferente de otras soluciones de producción de impresión por ser completamente libre de modelos. Utiliza IA inteligente para garantizar que las páginas impresas de un editor tengan apariencia de ser producidas por editores y diseñadores de páginas experimentados. Cada página está diseñada desde cero siguiendo el vocabulario de diseño de cada marca individual. El resultado final es un archivo PDF o InDesign listo para imprimir listo en minutos.

Entre los beneficiados de la nueva tecnología están los propios diseñadores de páginas. Los diseñadores de páginas están bajo presión desde hace algún tiempo para aumentar su productividad mientras los editores intentan reducir los costos. Con cada vez menos personal para distribuir un número cada vez mayor de páginas, el trabajo del diseñador en muchos casos se convierte en una carrera estresante contra el tiempo. El motor de automatización tomará tareas de rutina de manos de los diseñadores para que puedan dedicar más tiempo a las primeras páginas, funciones y diseños especiales donde su creatividad realmente puede agregar valor.

“La automatización de páginas es la mayor innovación en el sector editorial desde que la computadora personal reemplazó las máquinas de escribir”, dijo Marco.

Gabe Gonda, vicepresidente de Sophi.io, comentó: “Sophi está muy contenta de participar en una asociación con Eidosmedia para ofrecer nuestra tecnología de automatización de impresión a través de la plataforma Méthode. Eidosmedia es un proveedor de CMS de primera clase con un profundo conocimiento de las necesidades en evolución de sus clientes. Esta asociación ayudará a ofrecer una solución única y de alto valor a algunos de los mejores editores de periódicos en el mundo”.

Acerca de Eidosmedia

Eidosmedia (www.eidosmedia.com) es un líder mundial en gestión de contenido y publicación digital. Las soluciones de Eidosmedia son utilizadas por organizaciones de medios de comunicación en todo el mundo para crear y ofrecer portafolios de productos de noticias que varían de formatos digitales avanzados a periódicos y revistas tradicionales.

Acerca de Sophi Inc.

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de soluciones de automatización, optimización y previsión activadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que incluyen Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls y Sophi for First Party Data. Sophi también optimiza el diseño automatizado con un solo clic de publicaciones impresas sin plantillas. Sophi está diseñada para mejorar las métricas más importantes para su empresa.