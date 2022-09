Eidosmedia s'associe à Sophi.io pour l'automatisation de l'impression basée sur l'IA

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eidosmedia, développeur de solutions d'édition numérique pour des groupes de médias d'informations de premier plan dans le monde entier, s'est associé à Sophi.io, une plateforme d'automatisation, d'optimisation et de prévision basée sur l'IA développée par The Globe and Mail, pour apporter une automatisation transparente de la mise en page d'impression aux clients d'Eidosmedia.



La solution réduit l'intégralité du processus de mise en page en vue de l'impression de quelques heures à quelques minutes, sans recourir à des modèles. Les éditeurs peuvent considérablement améliorer la productivité et réduire les coûts, tout cela au sein de la plateforme Méthode qu'ils utilisent actuellement.

« La complexité des mises en page pour l'impression a jusqu'à présent défié la facilité apportée par l'automatisation qui accélère la publication de formats en ligne », a déclaré Marco Cetola, directeur des ventes et des programmes de partenariat d'Eidosmedia. « Pour nos clients, en particulier les grands groupes régionaux et les titres nationaux, les éditions imprimées continuent d'être une source majeure de revenus. Il existe un vif intérêt pour les moyens de réduire les délais et les coûts de production dans cet important canal d'édition. »

« La compatibilité entre nos processus de construction d'éditions imprimées et le moteur d'IA de Sophi s'est avérée très bonne », a ajouté M. Cetola. « Nous avons rapidement pu commencer à former le modèle de pagination à partir des mises en page existantes, et avons obtenu les premiers résultats en seulement quelques jours. »

« La hausse de la productivité enregistrée est exceptionnelle, en particulier pour les publications quotidiennes où l'opération de mise en page se fait généralement dans des délais très serrés », a expliqué M. Cetola. En fait, une édition imprimée typique de 32 pages peut être paginée en quelques minutes par rapport à plusieurs heures pour un fonctionnement manuel.

L'automatisation de l'impression basée sur Sophi est différente des autres solutions de production d'impression parce qu'elle est totalement exempte de modèles. Elle utilise l'intelligence artificielle pour s'assurer que les pages imprimées d'un éditeur aient l'air d'avoir été produites par des rédacteurs et des concepteurs de pages expérimentés. Chaque page est conçue à partir de zéro en suivant les instructions de design de chaque marque. Le résultat final est un fichier PDF ou InDesign destiné à l'impression qui est prêt en quelques minutes.

Parmi ceux qui bénéficieront de la nouvelle technologie figurent les concepteurs de pages eux-mêmes. Les concepteurs de pages sont sous pression depuis un certain temps pour accroître leur productivité alors que les éditeurs essaient de réduire les coûts. Avec moins de main-d'œuvre pour créer un nombre croissant de pages, le travail du concepteur est souvent devenu une course stressante contre la montre. Le moteur d'automatisation les déchargera des tâches de routine afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux premières pages, aux fonctionnalités et aux mises en page spéciales où leur créativité peut réellement ajouter de la valeur.

« L'automatisation de la mise en page est la plus grande innovation dans le secteur de l'édition depuis que l'ordinateur personnel a remplacé les machines à écrire », a conclu M. Cetola.

Gabe Gonda, vice-président de Sophi.io, a déclaré : « Sophi est ravie de conclure un partenariat avec Eidosmedia pour fournir notre technologie d'automatisation de l'impression via la plateforme Méthode. Eidosmedia est un fournisseur de CMS de première classe possédant une connaissance approfondie des besoins en constante évolution de ses clients. Ce partenariat contribue à fournir une solution unique et de grande valeur à certains des plus grands éditeurs de journaux au monde. »

À propos d'Eidosmedia

Eidosmedia (www.eidosmedia.com) est un leader mondial de la gestion de contenu et de l'édition numérique. Les solutions d'Eidosmedia sont utilisées par des organisations médiatiques du monde entier pour créer et fournir des portefeuilles de produits d'actualité allant des formats numériques avancés aux journaux et magazines traditionnels.

À propos de Sophi Inc.

Sophi.io (https://www.sophi.io) a été développée par The Globe et Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s'agit d'une suite de solutions d'automatisation, d'optimisation et de prévision basées sur l'IA et l'AM qui comprend Sophi Site Automation, Sophi for Paywall et Sophi for First Party Data. Sophi permet également la mise en page automatisée en un clic de l'édition imprimée sans modèle. Sophi se consacre à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise.