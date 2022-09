エイドスメディア（Eidosmedia）、AI活用による印刷自動化を軸にSophi.io と提携

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

トロント発, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界中の主要なニュースメディアグループ向けのデジタルパブリッシングソリューションの開発会社であるEidosmediaは、自社の顧客に向けて、シームレスな印刷レイダウン自動化を提供する目的で、グローブ・アンド・メール(The Globe and Mail)lが開発したAI活用による印刷自動化、最適化、予測プラットフォームであるSophi.io と提携した。



同社のソリューションによって、テンプレートフリーでありながら、印刷ページレイアウトのプロセス全体を数時間から、わずか数分にまで短縮することが可能である。出版社はすべてを現在使っているMéthodeプラットフォーム内で完結し、生産性を劇的に向上させることによりコストの削減が可能である。

「これまで印刷ページレイアウトの複雑さが、オンラインフォーマットによるパブリッシングを加速させる楽な自動化に抗ってきました」と、Eidosmediaセールス兼パートナープログラムディレクターのマルコ・セトラ(Marco Cetola)氏は述べている。「当社の顧客である、特に大規模な地域グループや国内有数企業にとって、印刷版は依然として主要な収益源になっています。このような要となるパブリッシングチャネルにおいては、制作時間とコストを削減する方法に強い関心が寄せられています」

「印刷版の刷版作成ルーティンと Sophiによる AI エンジンの適合性は、とても優れたものになることはわかっています」と続けた。「既存のレイアウトでもすぐに、ページネーションのモデルをトレーニングし始めることが可能なので、最初の結果も、ほんの数日で得ることができました」

さらに「このように得られた生産性の向上レベルは並外れたものです」と述べた。「ページデザイン作業を進める際に、通常、時間との戦いである日刊紙では特に顕著です」と続けた。実際、典型的な32 ページの印刷版は手作業では数時間かかるのに対し、数分でページネーションが可能である。

Sophi 活用による印刷自動化は、完全にテンプレートフリーという点で、他の印刷物制作ソリューションとは異なっている。スマートAIを使えば、出版社から印刷されたページを、経験豊富な編集者やページデザイナーが制作したかのように見せることができる。各ページは、個別のブランドに関するデザインボキャブラリーに沿って、ゼロからデザインされる。最終的な出力は、印刷するだけになっているPDFまたは InDesignファイル形態で、数分後には準備完了である。

ニューテクノロジーから恩恵を受ける立場にある人物には、ページデザイナー自身がいる。ページデザイナーは、出版社がコストを削減しようとすることから、生産性の向上を目指して、しばらくの間、プレッシャーを受けてきた。ますます多くのページをレイアウトする人手が減り、多くの場合、ページデザイナーの仕事は時間との戦いからストレス過多になっている。自動化エンジンによって、日常的なタスクから解放されるので、その結果、創造性を活かして本当の意味で付加価値がつけられる第一面、特集、特別なレイアウトのために、より多くの時間を費やすことが可能になる。

「ページ制作の自動化は、タイプライターからパソコンに置き換わった時代以来、出版業界にとって最大の革新なんです」とセトラ氏は結んだ。

「Sophiとしては、今回Eidosmediaとパートナーシップを結び、Méthodeプラットフォーム経由で当社の印刷自動化技術を提供できることを嬉しく思います。Eidosmediaは、顧客がさらに求めるニーズに対して、深い理解力がある一級のCMSベンダーです。今回のパートナーシップは、世界最高峰の新聞社の一部にとって、ユニークで価値の高いソリューションを提供するのに役立ちます」とSophi.io バイスプレジデントであるガーベ・ゴンダ(Gabe Gonda)氏は述べた。

Eidosmediaについて

Eidosmedia (www.eidosmedia.com) は、コンテンツ管理とデジタルパブリッシングのグローバルリーダーである。Eidosmediaのソリューションは、高度なデジタルフォーマットから従来の新聞・雑誌に至るまで、さまざまなニュース製品のポートフォリオを制作および配信する目的で、世界中のニュースメディア組織から利用されている。

Sophi Inc.について

Sophi.io (https://www.sophi.io) は、コンテンツパブリッシャーが重要な戦略的および戦術的決定を下すのを支援するために、The Globe and Mailによって開発された。AIおよびML活用による自動化、最適化、予測ソリューションであり、ソフィ・サイト・オートメーション(Sophi Site Automation)、ペイウォール向けソフィ(Sophi for Paywalls)、ファーストパーティデータ向けソフィ(Sophi for First Party Data)などのスイートがある。Sophiはまた、テンプレートフリーによる印刷出版のワンクリック自動レイダウンにも駆動力を与えるものである。Sophiは、ビジネスに最も重要な指標を改善するように設計されている。