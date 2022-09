Sophi.io, Eidosmedia에 AI 구동 인쇄 자동화 지원

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

토론토, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail은 전 세계 주요 뉴스 미디어 그룹을 위한 디지털 퍼블리싱 솔루션 개발사인 Eidosmedia가 고객들에게 원활한 인쇄 레이아웃 자동화를 제공하기 위해 자사가 개발한 AI 구동 자동화, 최적화 및 예측 플랫폼인 Sophi.io와 제휴를 맺었다고 밝혔다.





이 솔루션은 템플릿을 사용하지 않고 전체 인쇄 페이지 레이아웃 프로세스를 시간 단위에서 분 단위로 단축한다. 퍼블리셔는 현재 사용하는 Méthode 플랫폼 내에서 생산성을 획기적으로 개선하고 비용을 절감할 수 있다.

Eidosmedia의 Sales and Partner Program Director인 Marco Cetola는 “기존에는 인쇄 페이지 레이아웃의 복잡성으로 인해 온라인 포멧의 퍼블리싱 속도를 높이는 간단한 자동화도 불가능했다”면서 “인쇄판은 특히 대규모 지역 그룹과 국가 단위 출판물 발행을 원하는 자사 고객들에게 지속적으로 주요 수익원이 되고 있다. 이 중요한 퍼블리싱 채널 내에서 생산 시간과 비용을 절감할 수 있는 방법에 대한 업계 관심이 높다”고 말했다.

Marco는 이어 “자사의 인쇄판 제작 루틴과 Sophi의 AI 엔진은 상호 적합성이 매우 높았다”면서 “우리는 기존 레이아웃에 대한 페이지 분할 모델에 대한 트레이닝을 빠르게 시작할 수 있었고, 며칠 만에 첫 번째 결과를 얻을 수 있었다”고 말했다.

Marco는 또한 “우리가 확보한 생산성 향상은 이례적 수준”이라면서 “특히 페이지 설계 작업이 시간에 맞춰 실행되는 데일리 퍼블리케이션의 경우 더욱 그렇다”고 덧붙였다. 실제로 수작업의 경우 몇 시간이 걸리는 일반적인 32페이지 분량 인쇄판을 몇 분 안에 페이지 번호를 매길 수 있다.

Sophi로 구동되는 인쇄 자동화는 템플릿이 전혀 필요 없다는 점에서 다른 인쇄 제작 솔루션과 차별화된다. Sophi는 스마트 AI를 활용해 퍼블리셔가 인쇄한 페이지가 숙련된 편집자와 페이지 디자이너에 의해 제작된 것처럼 보이고 느껴지도록 한다. 각 페이지는 브랜드별 디자인 어휘를 따라 처음부터 디자인되며, 최종 완성본은 인쇄 가능한 PDF 또는 InDesign 파일로 몇 분 안에 준비된다.

페이지 디자이너들도 이와 같은 신기술의 혜택을 받을 수 있다. 디자이너들은 출판사들이 비용 절감에 매진하면서 한동안 생산성 향상 압박을 받아왔다. 페이지 배치 인력이 줄어들면서 디자이너들의 업무는 시간과의 싸움이 되고 있다. 자동화 엔진은 일상 작업 부담을 덜어주기 때문에 디자이너들은 실질적으로 가치를 더할 수 있는 1면, 기획 기사 및 특수 레이아웃에 더 많은 시간을 할애할 수 있다.

Marco는 “페이지 자동화는 퍼스널 컴퓨터가 타자기를 대체한 이후 출판 산업에서 가장 큰 혁신”이라고 말했다.

Sophi.io의 VP인 Gabe Gonda는 “Sophi가 Eidosmedia와 제휴를 맺으며 Méthode 플랫폼을 통해 인쇄 자동화 기술을 제공하게 되어 기쁘게 생각한다. Eidosmedia는 증가하고 있는 고객사 니즈에 대해 깊은 이해도를 갖춘 1급 CMS 벤더사다. 이번에 체결된 파트너십은 세계적 신문사들이 독창적이고 가치 있는 솔루션을 제공하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

Eidosmedia 개요

Eidosmedia (www.eidosmedia.com)는 콘텐츠 관리 및 디지털 출판 분야 글로벌 리더다. Eidosmedia의 솔루션은 전 세계 뉴스 미디어 기업들이 첨단 디지털 포멧부터 전통적인 신문 및 잡지에 이르기까지 뉴스 상품 포트폴리오를 제작, 배포하기 위해 활용하고 있다.

Sophi.io 개요

The Globe and Mail이 개발한 Sophi.io (https://www.sophi.io)는 콘텐츠 퍼블리셔들이 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. AI(인공지능) 및 ML(머신러닝) 구동 자동화, 최적화, 예측 솔루션 제품군으로 Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls, Sophi for First Party Data 등을 포함한다. Sophi는 또한 템플릿 없는 인쇄를 위한 원클릭 자동화 레이다운을 구동한다. Sophi는 기업들이 중요하게 여기는 지표를 향상시킬 수 있도록 개발되었다.