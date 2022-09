Eidosmedia ได้ร่วมมือกับ Sophi.io ในระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

โตรอนโต, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eidosmedia ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันการจัดพิมพ์ดิจิทัลให้กับกลุ่มสื่อข่าวชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมมือกับ Sophi.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ที่พัฒนาโดย The Globe and Mail เพื่อนำระบบอัตโนมัติการจัดวางการพิมพ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า Eidosmedia



โซลูชันนี้ช่วยลดขั้นตอนการจัดวางหน้าพิมพ์ทั้งหมดลง โดยลดเวลาจากหนึ่งชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เทมเพลตอีกด้วย ผู้จัดพิมพ์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนได้อย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม Méthode ที่พวกเขาใช้อยู่ในปัจจุบัน

Marco Cetola ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพาร์ทเนอร์โครงการ Eidosmedia กล่าวว่า “ความซับซ้อนของรูปแบบหน้าพิมพ์ได้ท้าทายระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายซึ่งเร่งความเร็วในการจัดพิมพ์รูปแบบออนไลน์” “สำหรับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภูมิภาคขนาดใหญ่และชื่อระดับประเทศแล้ว ฉบับพิมพ์ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักอยู่ มีความสนใจอย่างมากในวิธีการลดเวลาในการผลิตและต้นทุนในช่องทางการจัดพิมพ์ที่สำคัญนี้”

“ความเหมาะสมระหว่างขั้นตอนการสร้างฉบับพิมพ์ของเรากับเครื่องมือ AI ของ Sophi นั้นออกมาดีมาก” Marco กล่าว “เราสามารถเริ่มฝึกโมเดลการแบ่งหน้าบนเลย์เอาต์ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และเราได้ผลลัพธ์แรกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน”

“การเพิ่มผลิตภาพที่ได้รับนั้นยอดเยี่ยมมาก” Marco กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่งพิมพ์รายวันซึ่งการดำเนินการออกแบบหน้านั้นมักจะต้องทำงานแข่งกับเวลา” อันที่จริง เมื่อเทียบกับการจัดการด้วยตัวเองหลายชั่วโมงแล้ว ฉบับพิมพ์ 32 หน้าทั่วไปสามารถแบ่งหน้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

ระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดย Sophi นั้นแตกต่างจากโซลูชันการผลิตงานพิมพ์อื่น ๆ เนื่องจากไม่มีเทมเพลตโดยสมบูรณ์ Sophi ใช้ AI อัจฉริยะเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าที่พิมพ์ของผู้จัดพิมพ์จะมีลักษณะและความรู้สึกราวกับว่าถูกสร้างขึ้นมาโดยบรรณาธิการและผู้ออกแบบเพจที่มีประสบการณ์ แต่ละหน้านั้นได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นตามรูปแบบการออกแบบของแต่ละแบรนด์ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือไฟล์ PDF หรือ InDesign ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์ ซึ่งพร้อมใช้งานในไม่กี่นาทีเท่านั้น

ในบรรดาผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นก็คือนักออกแบบเพจเอง ผู้ออกแบบเพจได้รับแรงกดดันมาระยะหนึ่งแล้วในการเพิ่มผลผลิตเนื่องจากผู้จัดพิมพ์พยายามลดต้นทุน เนื่องจากจำนวนคนที่น้อยลงในขณะที่ความต้องการในการจัดวางจำนวนหน้านั้นเพิ่มขึ้น จึงทำให้ในหลายกรณี ๆ งานของนักออกแบบจึงกลายเป็นการแข่งขันกับเวลาที่ตึงเครียด กลไกอัตโนมัตินี้จะช่วยลดงานที่น่าเบื่อให้แก่นักออกแบบ เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาให้การสร้างสรรค์หน้าปก คุณลักษณะ และเลย์เอาต์พิเศษที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้เพิ่มมูลค่าได้อย่างแท้จริง

“ระบบเพจอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งนี้ก็เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาแทนที่เครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองครับ” Marco กล่าว

Gabe Gonda รองประธาน Sophi.io ได้แสดงความคิดเห็นว่า: “Sophi รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Eidosmedia เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีการพิมพ์อัตโนมัติของเราผ่านแพลตฟอร์ม Méthode Eidosmedia เป็นผู้จำหน่าย CMS ระดับเฟิร์สคลาสที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งมอบโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครและมีมูลค่าสูงให้กับผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุดในโลกหลาย ๆ ราย”

เกี่ยวกับ Eidosmedia

Eidosmedia (www.eidosmedia.com) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการเนื้อหาและการเผยแพร่ดิจิทัล องค์กรสื่อข่าวทั่วโลกต่างก็ใช้โซลูชัน Eidosmedia เพื่อสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์ข่าว ตั้งแต่ในรูปแบบดิจิทัลขั้นสูงไปจนถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารแบบดั้งเดิม

เกี่ยวกับ Sophi Inc.

Sophi.io (https://www.sophi.io) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่สำคัญ มันเป็นชุดระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพและการคาดการณ์ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls และ Sophi for First Party Data Sophi ยังช่วยให้สามารถทำการจัดวางการพิมพ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ใช้เทมเพลตด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว Sophi ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ