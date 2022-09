Eidosmedia在人工智能驱动型印刷自动化方面与Sophi.io开展合作

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多伦多, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向全球领先新闻媒体集团的数字出版解决方案开发商Eidosmedia与《环球邮报》开发的人工智能驱动型自动化、优化与预测平台Sophi.io合作,为Eidosmedia客户提供无缝印刷排版自动化服务。



这项解决方案可将整个印刷页面排版流程耗时从数小时缩短到几分钟,而无需使用模板。出版商可在其目前所用的Méthode平台上大幅提高生产效率并降低成本。

Eidosmedia销售与合作伙伴计划总监Marco Cetola表示:“印刷页面布局的复杂性迄今为止一直阻碍着轻松实现快速发布在线格式内容的自动化。对于我们的客户,特别是大型区域集团和国家出版社而言,印刷业务仍然是他们的主要营收来源。在这个重要出版渠道,缩短制作时间和降低成本的方法引起了人们的极大兴趣。”

Marco表示:“我们的印刷版构建程序与Sophi的人工智能引擎非常契合。我们双方很快就能够在现有布局上开始训练分页模型,并在短短几天内取得了第一批成果。”

Marco表示:“我们获得了非常出色的效率提升成绩,对于那些页面设计操作通常需要争分夺秒来完成的日常出版物尤为突出。” 实际上,一份32页典型印刷版本可在几分钟内完成分页,而手工操作则需要耗时数小时。

由Sophi驱动的印刷自动化不同于其他印刷生产解决方案,因为它完全不需要使用模板。 Sophi驱动印刷自动化运用智能AI引擎,确保出版商的印刷页面在外观和感官上如同经验丰富的编辑和页面设计师亲制般逼真。每张页面均根据各个品牌的设计词汇重新设计。最终产品则是一份可供印刷的PDF或InDesign文件,可在几分钟内完成打印。

这项新技术的受益者是页面设计者本身。一段时间以来,由于出版商试图削减成本,页面设计者一直面临着提高生产效率的压力。 随着页面工作量日趋繁重,而相应劳动力日益减少,设计者需在紧迫时间内完成相关工作。自动化引擎将承担常规性工作,解放设计者的双手,使他们能够有精力、有时间从事首页、功能和特殊布局相关工作,这些方面是设计者的创造力可以切实增加价值的用武之地。

Marco表示:“自个人计算机取代打字机以来,页面自动化是出版行业实现的最大创新。

Sophi.io副总裁Gabe Gonda表示:“Sophi很高兴能够与Eidosmedia建立合作伙伴关系,通过Méthode平台提供我们的印刷自动化技术。Eidosmedia是一流的CMS供应商,深谙客户不断变化的各项需求。这项合作关系将有助于为世界上一些最佳报纸出版商提供独特的高价值解决方案。”

关于Eidosmedia

Eidosmedia(www.eidosmedia.com)是内容管理与数字出版领域的全球领先企业。世界各地的新闻媒体组织均采用Eidosmedia解决方案来创建和提供新闻产品组合,从先进数字格式到传统报纸和杂志无不涵盖其中。

关于Sophi Inc.

Sophi.io(https://www.sophi.io)由《环球邮报》开发,帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。它是一套由人工智能和机器学习驱动的自动化、优化与预测解决方案,包括Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls和Sophi for First Party Data。Sophi还为无模板印刷出版的自动排版提供一键式支持。Sophi旨在改进对客户业务最为重要的指标。