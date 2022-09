Gofore Oyj: Gofore Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

English Finnish

Gofore Oyj

Pörssitiedote

30.9.2022 klo 8.00





Gofore Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin



Gofore Oyj:n on aiemmin tiedottamansa mukaisesti päättänyt 19.9.2022 suunnatusta osakeannista, henkilöstön osakesäästöohjelmaan CrewShare 2022-2023 -ohjelmaan perustuvien säästöosakkeiden luovuttamiseksi.

Yhteensä 28 570 uutta osaketta on tänään 30.9.2022 rekisteröity kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 15 398 892 osaketta.

Osakkeiden merkintähinta, 616 875,11 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla arviolta 3.10.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja

Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com







Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.