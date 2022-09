Kitron: Ferroamp inngår produksjonsavtale med Kitron

English Norwegian

(2022-09-30) Kitron har inngått en produksjonsavtale med Ferroamp, et raskt voksende svensk miljøteknologiselskap. Verdien av avtalen forventes å være rundt 90 millioner kroner i 2023 og 350 millioner kroner over en treårsperiode.



Ferroamp har utviklet EnergyHub, et system som styrer strømforbruk ved hjelp av patentert DC-teknologi slik at eiendomsbesittere kan utnytte solcellepanelene sine bedre samt integrere elbillading og energilagring. I løpet av første halvår 2022 økte Ferroamp salget med 60 prosent og planlegger nå en internasjonal lansering.

– Ferroamp fortsetter å utvide sin virksomhet gjennom samarbeid med strategiske partnere. Vi er glade for å ha inngått en avtale med Kitron, som har en ledende posisjon innen elektronikkproduksjon og kapasitet til å produsere store volumer EnergyHub-systemer for våre kunder i boligmarkedet, sier Krister Werner, administrerende direktør i Ferroamp.

EnergyHub-systemet er tilgjengelig for både næringseiendommer og flerfamiliebygg, og EnergyHub Wall 14 er spesielt tilpasset systemer for boligmarkedet. Gjennom samarbeidet med Kitron tredobler Ferroamp produksjonen av EnergyHub Wall 14.

– Vi er veldig glade for at Ferroamp har valgt Kitron som produksjonspartner for å legge grunnlag for den sterke planlagte veksten. De senere årene har Kitron investert betydelig for å møte den markant økende etterspørselen innen markedssegmentet Elektrifisering, og vi er godt posisjonert for å møte denne etterspørselen. Å signere en langsiktig partnerskapsavtale med Ferroamp, en markedsleder innen integrasjon av lokale strømnett, er en stor anerkjennelse, sier Kristoffer Asklöv, COO i Kitron.

Produksjonen for Ferroamp vil foregå ved Kitrons anlegg i Polen og forventes å starte i løpet av noen uker.

