Lannion, le 30/09/2022 – 8h00

LUMIBIRD ACQUIERT INNOPTICS, ENTREPRISE SPECIALISEE DANS L’ENCAPSULATION DE COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES

Extension des expertises technologiques

Levier additionnel dans la stratégie de verticalisation

Capacités de R&D complémentaires pour adresser de nouveaux marchés





Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce l’acquisition d’ Innoptics, société Bordelaise, en date du 22/09/2022. A travers cette opération, LUMIBIRD intègre une équipe de 5 personnes détenant un savoir-faire technologique complémentaire au sien avec 12 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes optoélectroniques. Cette extension des expertises technologiques permet au Groupe à la fois d’intensifier sa stratégie de verticalisation et de développer une nouvelle gamme de produits pour adresser de nouveaux marchés, notamment sur des segments de laser low-cost dédiés à des marchés à plus forts volumes.

Innoptics : concepteur et fabricant de composants et sous-systèmes optoélectroniques

Innoptics est une entreprise qui propose aux industriels des services en matière de packaging optoélectronique et le développement de composants personnalisés. La société réalise la conception, le prototypage, le développement de processus, la fabrication de petites et moyennes quantités, ainsi que des prestations de conseil pour l'industrialisation. Intégrant un large panel de technologies de diodes laser dans une vaste plage de longueurs d’onde, la société développe des produits pour des applications dans le médical, le spatial ou l’instrumentation scientifique.

Créée en 2010, Innoptics est basée à Talence, près de Bordeaux. Elle réalise un peu plus de 300 k€ de chiffre d’affaires et compte 5 collaborateurs dont 4 ingénieurs. Les deux co-fondateurs, Stéphane Denet et Vincent Lecocq, sont partie prenante au projet avec LUMIBIRD.

Une acquisition de technologie stratégique

A travers l’acquisition des technologies d’Innoptics, LUMIBIRD intègre au sein du Groupe des compétences techniques pointues en matière de développement sur un segment spécifique du marché. Celles-ci vont permettre d’élargir la gamme de produits et services associés au-delà de ceux déjà proposés par le Groupe et par la société Innoptics :

pour répondre aux besoins internes de LUMIBIRD, renforçant ainsi l’intégration verticale du Groupe ;

et pour renforcer le développement des ventes de composants par LUMIBIRD.

Innoptics renforce ainsi les projets de Lumibird sur ses développements de lasers ‘low-cost’ mais également sur ses projets défense et spatial.

L’opération a été réalisée en numéraire, avec une part d’intéressement sur les performances futures, pour un montant tenu confidentiel. La société est intégrée dans le périmètre de consolidation de LUMIBIRD à compter du 31/08/2022.

publication du chiffre d'affaires T3 2022, le 24/10/2022

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

