Equinor utnevner Torgrim Reitan til ny finansdirektør

Torgrim Reitan er utnevnt til ny konserndirektør for finans i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), med virkning fra 6. oktober 2022. Reitan etterfølger Ulrica Fearn som har besluttet å slutte i selskapet for å bli finansdirektør i et selskap utenfor Equinor. Ulrica Fearn vil være tilgjengelig for å sikre en god overlevering til Reitan inntil videre.

– Jeg er veldig glad for å ønske Torgrim tilbake konsernledelsen. Torgrim har en veldig solid bakgrunn for å ta ansvaret som finansdirektør i Equinor, og for å være en drivkraft i arbeidet med å nå vår ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. I dagens energikrise er det en styrke å ha Torgrim I toppledelsen, med hans erfaring brede erfaring som finansdirektør, fra vår oppstrømsvirksomhet, fra forretningsområdet for trading og drift av naturgass, og sist fra arbeidet med å akselerere veksten i vår fornybarvirksomhet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

– Jeg ser frem til å bli en del av konsernledelsen, og til å jobbe tett med Anders og hans team i arbeidet med den pågående energikrisen, samtidig som jeg vil bruke min erfaring til å medvirke til å drive frem omstillingen av Equinor mot karbonnøytralitet i 2050, sier Torgrim Reitan

Reitan kommer fra posisjonen som direktør for finans og kontroll i Equinors fornybarvirksomhet. Reitan startet i Equinor i 1995. Fra 2018 –2020 var Reitan konserndirektør for Development and production international. Fra 2015 – 2018 var Reitan konserndirektør for Development and Production USA. Før dette var han konserndirektør for finans (CFO) fra 2010 til 2015. Før dette hadde Reitan flere lederstillinger i Equinor, inkludert senior vice president for trading og drift i forretningsområdet for Naturgass i 2009-2010, senior vice president i resultatstyring og analyse fra 2007 – 2009, og fra 2005-2007 var han senior vice president for resultatstyring, skatt og M&A. Fra 1995 til 2004 hadde Reitan ulike posisjoner i forretningsområdet for Naturgass og konsernstabene.

Reitan er siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole.

