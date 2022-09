Lantronix leistet Beitrag zu intelligenter Beleuchtungslösung in texanischem Schulbezirk, die Energieverbrauch um 41 Prozent senkt

IRVINE, Kalifornien, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) und den Markt für intelligente IT, gab heute bekannt, dass sein 24-Port Managed Gigabit Ethernet Power-over-Ethernet++ (PoE++) Switch ( SM24TBT2DPA ) Teil einer intelligenten IoT-Beleuchtungslösung in einem großen Schulbezirk im Großraum Austin, Texas, ist. Die Anlage wurde von Bryte Light , einem Wiederverkäufer (Value-Added Reseller, VAR) von Lantronix, mit Unterstützung durch BryComm , einem in Texas ansässigen Elektroinstallationsunternehmen, entworfen und installiert.



„Der für intelligente PoE-Beleuchtungs- und Smart-Building-Anwendungen konzipierte PoE++-Switch von Lantronix versorgt mehr als 4.700 Beleuchtungsgeräte im Schulbezirk und sorgt für eine 41-prozentige Senkung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Verbesserung der Lichtverhältnisse für Schüler“, so Brian Johnson, Leiter des Bereichs Sales and Business Development bei Bryte Light. „Bryte Light freut sich, Teil der ersten hochmodernen intelligenten Schule des primären und sekundären Bildungsbereichs im Staat Texas, wenn nicht sogar im ganzen Land zu sein.“

Überblick über die Fallstudie

Der Schulbezirk setzte 24-Port Managed Gigabit Ethernet Power-over-Ethernet++ Switches von Lantronix für die intelligente IoT-Beleuchtung und die Integration mit HLK-Geräten, Automatisierungssystemen, Kameras und anderen Geräten ein. Mit der intelligenten Beleuchtungslösung konnte der Schulbezirk die Energiekosten senken, die Betriebseffizienz steigern und die Gebäudesicherheit erhöhen.

Herausforderung: Mehr Effizienz, Kosteneinsparungen und Sicherheit mit PoE-Leuchten

Der Schulbezirk arbeitete mit dem Wiederverkäufer von Lantronix, Bryte Light, und BryComm zusammen, um die intelligente Beleuchtungslösung zu entwickeln und zu installieren, zu der auch der 24-Port Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch gehört. Für die Installation in den technologisch modernen Gebäuden musste die Beleuchtungslösung Folgendes umfassen:

Interoperabilität zwischen Beleuchtung, HLK, Automatisierungssystemen, Feueralarm, Sicherheitskameras und Zugangskontrolle

Automatisierte Benachrichtigung der Entscheidungsträger durch intelligente Sensoren in der intelligenten Beleuchtung

Möglichkeit der Steuerung jeder einzelnen Leuchte über lokale Tastenfelder oder Automatisierung

Sensor zur Bereitstellung von Informationen über Bluetooth-Low-Energy-Konnektivität (BLE), Belegung, Lichtschranken, Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Ergebnisse: Verringerung des Energieverbrauchs um 41,4 Prozent

Durch den Einsatz des PoE++ Lighting Switch von Lantronix übertraf der Schulbezirk seine Energieeinsparungsziele und erreichte eine Verringerung des Energieverbrauchs um 41,4 Prozent. Darüber hinaus wurde der CO2-Fußabdruck um 129.726 kWh pro Jahr gesenkt, was etwa 0,85 Pfund Kohlenstoff CO2 – der Luftreinigungskraft von 177 ausgewachsenen Bäumen – entspricht. Diese Verringerung des Energieverbrauchs führt zu einer jährlichen Einsparung von 33.665 USD.

Darüber hinaus ist die Lebensdauer der Leuchten doppelt so lang wie die herkömmlicher Leuchten, wodurch die Materialkosten gesenkt werden und der Wartungsaufwand von 40 Stunden pro Woche für das Auswechseln von Glühbirnen entfällt.

Da der Farbton des Lichts angepasst werden kann, einschließlich dimmbarer weißer Beleuchtung mit korrelierter Farbtemperatur (CCT), bietet das System außerdem eine bessere Lernumgebung für Schüler.

Daraus resultierte unter anderem:

Bessere Steuerung der Beleuchtung über einen zentralen Server

Einstellbare Klassenzimmerbeleuchtung von warm bis kühl (automatisch oder über lokale Tastatur)

Automatische Benachrichtigungen durch intelligente Sensoren

Fernsteuerung über Laptop oder Tablet

Prädiktive Analytik für betriebliche Effizienz

Geringerer Wartungsaufwand als bei herkömmlicher Beleuchtung

Integration mit HLK-Anlagen und Automatisierungssystemen

Erhöhte Gebäudesicherheit durch automatische Beleuchtung

Geringere Material- und Wartungskosten



Lösung: 24-Port Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch von Lantronix (SM24TBT2DPA)

Der 24-Port Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch von Lantronix ist ein leistungsstarker, verwalteter Layer-2-Switch mit einer Switching-Kapazität von 52 Gbit/s und eignet sich hervorragend für intelligente Beleuchtungen und automatisierte Umgebungen mit LED-Beleuchtung oder Digital-Signage-Systemen. Der SM24TBT2DPA kann auch zur Stromversorgung und Konnektivität anderer IoT-Geräte wie Kameras und Gebäudeautomatisierungssysteme, HLK-Anlagen, Zugangskontrollen, Digital-Signage-Systeme, Wireless Access Points (WAPs) und Überwachungssysteme verwendet werden.

Das Network Web Interface von Lantronix bietet eine umfangreiche Benutzeroberfläche zur einfachen lokalen Konfiguration des Switch, zur Durchführung von Diagnosen und zur Anzeige einer Netzwerktopologie auf Geräteebene, um eine zusätzliche Steuerung und Verwaltung des intelligenten Beleuchtungssystems zu ermöglichen. Darüber hinaus sorgen die Funktionen Soft Reboot und Auto-Power-Reset dafür, dass die LED-Beleuchtung bei maximaler Betriebszeit ganz einfach verwaltet werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lantronix.com/products/sm24tbt2dpa/

Über Bryte Light

Bryte Light ist ein Technologieanbieter, der Kunden im gesamten Bundesstaat Texas und darüber hinaus moderne Beleuchtungslösungen anbietet. Das Team verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beleuchtung und Steuerungstechnik sowie über 50 Jahre Erfahrung in der Integration. Bryte Light ist ein Wiederverkäufer von Lantronix. Weitere Informationen finden Sie unter https://bryte-light.com

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen sowie die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix .

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix Blog , auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter , sehen Sie sich unsere YouTube-Videobibliothek an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn .

