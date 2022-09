SalMar – Trekker kjøp av økt tillatelseskapasitet til fastpris

English Norwegian

SalMar kjøpte tidligere i år sin relative andel tilgjengelig for fastpris ved kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemet. 1 223 MTB tonn til ett samlet vederlag på 244,6 millioner NOK. SalMar har valgt å benytte seg av anledningen til å heve kjøpet.

Det skyldes den grunnrenteskatten som Regjeringen nå har varslet. Forslagene innebærer bl.a. at staten erverver 40 prosent av alle kontantstrømmene i selskapet, og at de andre eiernes andel blir tilsvarende redusert. Dette kommer til uttrykk ved at den totale skatten for havbruksselskaper i Norge øker fra 22 til 62 prosent. Hvis forslagene skulle bli vedtatt, vil det få store konsekvenser for selskapets investeringsbeslutninger og kapitalallokering fremover.

Dette har skapt en situasjon som gjør at selskapet ikke finner det forsvarlig å betale det nevnte vederlaget. Regjeringens overraskende forslag, uten å avvente innstillingen fra det regjeringsoppnevnte skatteutvalget, har også medført en uforutsigbarhet fra myndighetenes side som forsterker behovet for en nærmere evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12