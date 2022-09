English Finnish

Enedo Oyj / Pörssitiedote 30.9.2022 klo 15:30

ALUSTAVA TULOS KOSKIEN INISSION AB:N PAKOLLISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA ENEDO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB, pohjoiseurooppalainen sopimusvalmistaja, jonka osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Stockholm -markkinapaikalla, on tänään ilmoittanut alustavan tuloksen koskien Inission AB:n pakollista julkista ostotarjousta kaikista Enedo Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Lisätietoa ostotarjouksesta tuloksesta on saatavissa tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta Inission AB:n tiedotteesta.

Sekä Inissionin että Enedon hallituksen puheenjohtaja Olle Hulteberg ja niin ikään sekä Inissionin että Enedon hallituksen jäsen Fredrik Berghel ovat ilmoittaneet, että he eivät osallistu Enedon hallitustyöskentelyyn ennen ostotarjousmenettelyn päättymistä. Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyi 29.9.2022.

ENEDO OYJ

Mikael Fryklund

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.

Enedosta

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.





Liite:

Inission AB / Pörssitiedote 30.9.2022 klo 15:00

ALUSTAVA TULOS KOSKIEN INISSION AB:N PAKOLLISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA ENEDO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB ("Inission" tai ”Tarjouksentekijä”) on 8.9.2022 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n (”Enedo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Enedon hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 8.9.2022 klo 9:30 ja se päättyi 29.9.2022 klo 16:00.

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 15,35 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Yhdessä Inissionin jo omistamien osakkeiden kanssa tämä edustaa yhteensä noin 95,78 prosenttia Enedon kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 3.10.2022.

Inission AB

Lisätietoa

Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja

+46 732 02 22 10

fredrik.berghel@inission.com

Inissionista

Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Ruotsissa Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla ja sen hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73).

Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: y-tunnus 556747-1890

Lantvärnsgatan 4,

652 21 Karlstad