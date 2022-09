Biolog-id a achevé la première phase du déploiement de sa solution d'optimisation de la chaîne de valeur dans un groupement d'hôpitaux présents sur plusieurs états dans le sud-est des États-Unis

ATLANTA, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biolog-id a terminé la première phase de la mise en œuvre de sa solution d'optimisation de la chaîne de valeur dans un établissement hospitalier majeur qui est également un centre d’urgence traumatologique en Caroline du Nord. Ce centre Hospitalier est l'un des plus importants d'un groupement d’hôpitaux répartis sur plusieurs états dans le sud-est des États-Unis.



Au sein de la banque de sang et d’autres départements, la solution Biolog-id contribue à l'excellence de la gestion des stocks en automatisant des processus manuels et en améliorant la visibilité et la traçabilité des plaquettes et des globules rouges.



"La gestion des produits sanguins est une tâche complexe dans tout grand centre hospitalier, et encore plus dans le cas de groupements dispersés géographiquement", a déclaré Troy Hilsenroth, PDG de Biolog-id. " Et c'est précisément dans cette configuration complexe que la plateforme intégrée de Biolog-id permet d'offrir une valeur certaine et d'avoir un impact significatif. "



Les données recueillies démontrent l'impact de la solution de Biolog-id et sont utilisées pour définir le déploiement futur dans d'autres centres hospitaliers du groupement.

À propos de Biolog-id

Biolog-id développe des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur qui permettent de créer, collecter et consolider des données de haute qualité afin de stimuler l'impact opérationnel, commercial et clinique des produits à forte valeur ajoutée et à fort impact. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son Fondateur et les fonds Xerys.

Site internet de Biolog-id : www.biolog-id.com

Site Internet de Xerys : www.xerys.com

Contact : Diane Muller, diane.muller@biolog-id.com