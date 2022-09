Biognosys amplía su presencia mundial con una oficina en Estados Unidos en el Centro biofarmacéutico de Cambridge, Massachusetts

ZÚRICH, Suiza y CAMBRIDGE, Mass., Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, líder en soluciones proteómicas de nueva generación para el descubrimiento y desarrollo de fármacos, ha anunciado hoy la apertura de una oficina en Cambridge (Massachusetts), un centro mundial de empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

La apertura de la oficina forma parte de la actual expansión de Biognosys en Norteamérica y complementa la expansión de sus equipos de Desarrollo de negocio y Científico en los Estados Unidos. La oficina ofrecerá a los empleados de Biognosys en Estados Unidos un lugar para trabajar y reunirse, y también facilitará las reuniones y la colaboración en proyectos con empresas farmacéuticas y biotecnológicas con sede en Estados Unidos.

«La apertura de una oficina de Biognosys en Cambridge es un hito importante para ampliar nuestra huella global y hacer crecer nuestro negocio en Norteamérica», afirma Oliver Rinner, Ph.D., CEO y cofundador de Biognosys. «Estoy encantado de disponer ahora de una sede donde acoger a nuestros empleados y colaboradores en pleno corazón de este centro biofarmacéutico mundial».

Para celebrar este hito, la empresa ha organizado un gran evento de inauguración que tendrá lugar el 12 de octubre de 2022 de 15:00 a 19:00 horas EST, con un programa científico muy completo. La directora de negocios de Biognosys, Kristina Beeler, Ph.D., conducirá el seminario con una visión general de los desarrollos más recientes dentro y alrededor de Biognosys. A continuación, colaboradores de NeoGenomics, Takeda y Kymera, así como expertos de Biognosys, presentarán casos prácticos sobre la aplicación de las plataformas de proteómica de Biognosys TrueDiscovery™, TrueTarget™ y TrueSignature™ en todo el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos.

3:00 p.m. Welcome

Ben Gonzales, MBA (Head of Sales, North America at Biognosys)





3:10 p.m. New Horizons, Expanding Possibilities

Kristina Beeler, Ph.D. (Chief Business Officer at Biognosys)





3:30 p.m. Tissue Biomarker Discovery in Melanoma with TrueDiscovery™

Anna Juncker-Jensen, Ph.D. (Director of Scientific Affairs at NeoGenomics)





4:00 p.m. Plasma Biomarker Discovery with TrueDiscovery™

Vladimir Litvak, Ph.D. (Director, Translational Science at Takeda)





4:30 p.m. Targeted Protein Degradation Development with TrueSignature™

Alice McDonald (Senior Director, Translational Medicine at Kymera)

& Kirti Sharma, Ph.D. (Senior Director, Proteomics at Kymera)





5:00 p.m. Proteome Exploration in 3D Using TrueTarget™

Nigel Beaton, Ph.D. (Scientific Director, Discovery Proteomics at Biognosys)

& Yuehan Feng, Ph.D. (Director, Scientific Alliances at Biognosys)