Biognosys étend sa présence mondiale avec un bureau aux États-Unis au pôle Biopharma à Cambridge, dans le Massachusetts

Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de la société pour l'Amérique du Nord et favorisera la collaboration avec les entreprises et les universités spécialisées dans les sciences de la vie

Un événement d'inauguration aura lieu le 12 octobre, avec des présentations de collaborateurs de NeoGenomics, Takeda et Kymera

ZURICH, Suisse et CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader des solutions protéomiques de nouvelle génération pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Cambridge, dans le Massachusetts, un pôle mondial de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

L'ouverture de bureaux fait partie de l'essor continu de Biognosys en Amérique du Nord et complète l'expansion de ses équipes scientifiques et de développement commercial aux États-Unis. Le bureau fournira aux employés de Biognosys aux États-Unis un lieu de travail et de rencontre, et facilitera les réunions et la collaboration liée aux projets avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis.

« L'ouverture d'un bureau de Biognosys à Cambridge constitue une étape majeure pour Biognosys qui souhaite étendre son empreinte mondiale et développer son activité en Amérique du Nord », a déclaré Oliver Rinner, Ph.D., PDG et cofondateur de Biognosys. « Je suis ravi de pouvoir désormais accueillir nos employés et collaborateurs au cœur de ce pôle biopharmaceutique mondial. »

Pour marquer cette étape importante, la société organise un grand événement d'inauguration le 12 octobre 2022, de 15h00 à 19h00 EST, avec un programme scientifique de qualité. Kristina Beeler, Ph.D., directrice commerciale de Biognosys, dirigera le séminaire avec un aperçu des développements les plus récents au sein et autour de Biognosys. Ensuite, des collaborateurs de NeoGenomics, Takeda et Kymera, ainsi que des experts de Biognosys, présenteront des études de cas sur l'application des plateformes protéomiques de Biognosys, TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ , dans l'ensemble du pipeline de découverte et de développement de médicaments.

3:00 p.m. Welcome

Ben Gonzales, MBA (Head of Sales, North America at Biognosys)



3:10 p.m. New Horizons, Expanding Possibilities

Kristina Beeler, Ph.D. (Chief Business Officer at Biognosys)



3:30 p.m. Tissue Biomarker Discovery in Melanoma with TrueDiscovery™

Anna Juncker-Jensen, Ph.D. (Director of Scientific Affairs at NeoGenomics)



4:00 p.m. Plasma Biomarker Discovery with TrueDiscovery™

Vladimir Litvak, Ph.D. (Director, Translational Science at Takeda)



4:30 p.m. Targeted Protein Degradation Development with TrueSignature™

Alice McDonald (Senior Director, Translational Medicine at Kymera)

& Kirti Sharma, Ph.D. (Senior Director, Proteomics at Kymera)



5:00 p.m. Proteome Exploration in 3D Using TrueTarget™

Nigel Beaton, Ph.D. (Scientific Director, Discovery Proteomics at Biognosys)

& Yuehan Feng, Ph.D. (Director, Scientific Alliances at Biognosys)



5:30 p.m. Ribbon Cutting Ceremony





Pour tout complément d'information et pour vous inscrire, veuillez consulter le site : biognosys.com/us-office-inauguration

Cambridge et la région du Grand Boston ont été choisis comme premier site de bureaux pour Biognosys aux États-Unis, sur la base de leur longue histoire et de leurs antécédents en tant que pôle biotechnologique, avec une forte concentration d'entreprises biopharmaceutiques et d'institutions de recherche renommées dans le domaine des sciences de la vie, un vaste vivier de professionnels des sciences de la vie, ainsi qu'une grande disponibilité des investissements et des fonds pour l'innovation et la recherche.

« Grâce à notre bureau de Cambridge, nous serons plus proches que jamais de nos collaborateurs et de nos clients pour soutenir leurs efforts de développement de médicaments avec nos solutions protéomiques de nouvelle génération », a déclaré Ben Gonzales, MBA, responsable des ventes et du développement commercial en Amérique du Nord.

Avec son emplacement privilégié près de Kendall Square, le bureau de Biognosys se trouve au cœur du pôle biopharmaceutique mondial de Cambridge, dans le Massachusetts. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site biognosys.com/contact .

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que des données approfondies sur les protéomes constituent la clé de découvertes révolutionnaires qui peuvent considérablement améliorer la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux « chasseurs » de médicaments d'examiner le protéome sous tous ses angles grâce à notre portefeuille polyvalent de services, de logiciels et de kits protéomiques de nouvelle génération exclusifs, notamment les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ ainsi que le logiciel phare Spectronaut™. Ces solutions permettent une vision multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies brevetées uniques de Biognosys utilisent une spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines sur des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un débit à la pointe de l'industrie. Grâce à une analyse avancée des données, Biognosys convertit les données en informations exploitables pour la R&D et la recherche clinique. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site biognosys.com .

