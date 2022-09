Biognosys amplia la propria presenza a livello globale con un ufficio statunitense nell'hub biofarmaceutico di Cambridge, Massachusetts

French German Dutch Italian Spanish

L'espansione fa parte della strategia di crescita dell'organizzazione per il Nord America e promuoverà la collaborazione con aziende e atenei del settore delle bioscienze

Il prossimo 12 ottobre si terrà un evento di inaugurazione al quale parteciperanno collaboratori di NeoGenomics, Takeda e Kymera

ZURIGO, Svizzera e CAMBRIDGE, Mass., Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, azienda leader nel settore delle soluzioni di proteomica di prossima generazione per la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato oggi l'apertura di un ufficio a Cambridge, Massachusetts, un hub globale di aziende farmaceutiche e biotecnologiche.

L'apertura dell'ufficio fa parte della costante espansione di Biognosys in Nord America e completa i suoi team Business Development e Scientific negli Stati Uniti. L'ufficio offrirà ai dipendenti di Biognosys negli Stati Uniti una sede in cui lavorare e incontrarsi, oltre a facilitare riunioni e collaborazione a progetti con aziende farmaceutiche e biotecnologiche con sede negli USA.

“L'apertura di un ufficio Biognosys a Cambridge rappresenta un importante traguardo di Biognosys nell'ambito degli obiettivi di espansione a livello globale e di crescita della nostra azienda in Nord America”, ha dichiarato Oliver Rinner, Ph.D., CEO e co-fondatore di Biognosys. “Sono entusiasta di disporre di una sede in cui accogliere i nostri dipendenti e collaboratori in questo hub biofarmaceutico globale”.

Per festeggiare questo traguardo l'azienda ospiterà uno straordinario evento di inaugurazione il 12 ottobre 2022, dalle 15:00 alle 19:00 (ora del Massachusetts), con un ricco programma scientifico. Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer di Biognosys avvierà il seminario con una panoramica dei più recenti sviluppi dell'azienda stessa e delle società con cui collabora. In seguito, collaboratori di NeoGenomics, Takeda e Kymera, nonché esperti di Biognosys, presenteranno studi di caso sull'applicazione delle piattaforme proteomiche TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™ dell'azienda per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci.

3:00 p.m. Welcome

Ben Gonzales, MBA (Head of Sales, North America at Biognosys)



3:10 p.m. New Horizons, Expanding Possibilities

Kristina Beeler, Ph.D. (Chief Business Officer at Biognosys)



3:30 p.m. Tissue Biomarker Discovery in Melanoma with TrueDiscovery™

Anna Juncker-Jensen, Ph.D. (Director of Scientific Affairs at NeoGenomics)



4:00 p.m. Plasma Biomarker Discovery with TrueDiscovery™

Vladimir Litvak, Ph.D. (Director, Translational Science at Takeda)



4:30 p.m. Targeted Protein Degradation Development with TrueSignature™

Alice McDonald (Senior Director, Translational Medicine at Kymera)

& Kirti Sharma, Ph.D. (Senior Director, Proteomics at Kymera)



5:00 p.m. Proteome Exploration in 3D Using TrueTarget™

Nigel Beaton, Ph.D. (Scientific Director, Discovery Proteomics at Biognosys)

& Yuehan Feng, Ph.D. (Director, Scientific Alliances at Biognosys)



5:30 p.m. Ribbon Cutting Ceremony





Per maggiori informazioni e per effettuare la registrazione, visitare il sito web: biognosys.com/us-office-inauguration

Cambridge e la regione di Boston sono state selezionate per il primo ufficio di Biognosys negli Stati Uniti per via della loro lunga tradizione e delle documentate evidenze come hub biotecnologico, con un'elevata concentrazione di aziende biofarmaceutiche e famosi istituti di ricerca nel settore delle bioscienze, un ampio pool di professionisti del campo e la grande disponibilità di investimenti e finanziamenti nell'innovazione e nella ricerca.

“Grazie al nostro ufficio di Cambridge, saremo più vicini che mai ai nostri collaboratori e clienti per supportare il loro impegno nello sviluppo dei farmaci con le nostre soluzioni proteomiche di prossima generazione”, ha dichiarato Ben Gonzales, MBA, Head of Sales and Business Development, Nord America.

Con la sua ottima ubicazione vicino a Kendall Square, l'ufficio di Biognosys è al centro dell'hub biofarmaceutico globale di Cambridge, Massachusetts. Per informazioni su come contattarci, visitare il sito web biognosys.com/contact .

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, riteniamo che informazioni dettagliate sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie in grado di migliorare radicalmente la salute umana. Consentiamo ai ricercatori del settore delle bioscienze e di nuovi farmaci di studiare il proteoma sotto tutti gli aspetti grazie al nostro versatile portafoglio di servizi, software e kit proteomici di prossima generazione, tra cui le piattaforme TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™, e il software di punta Spectronaut™. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale di espressione, funzione e struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e i tipi di campioni. Le esclusive tecnologie brevettate di Biognosys utilizzano spettometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine in migliaia di campioni, con precisione, accuratezza e risultati leader del settore. Grazie a un'analisi dei dati avanzata, Biognosys traduce dati in informazioni utilizzabili da Ricerca e Sviluppo e ricerca clinica. Per maggiori informazioni, visitare il sito web biognosys.com .

Contatto per i media