Biognosys breidt zijn mondiale aanwezigheid uit met een Amerikaanse vestiging in biofarma-hub Cambridge, Massachusetts

De uitbreiding is onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf voor Noord-Amerika en zal de samenwerking met biowetenschapsbedrijven en de academische wereld bevorderen

Er vindt een inauguratie-evenement plaats op 12 oktober, met presentaties van medewerkers van NeoGenomics, Takeda en Kymera

ZÜRICH, Zwitserland en CAMBRIDGE, Massachusetts, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een leider in proteomica-oplossingen van de volgende generatie voor medicijnenonderzoek en -ontwikkeling, kondigde vandaag aan dat het een kantoor heeft geopend in Cambridge, Massachusetts, een mondiale hub van farmaceutische en biotechnologiebedrijven.

De opening van het kantoor is onderdeel van de doorlopende uitbreiding van Biognosys in Noord-Amerika en een aanvulling op de uitbreidende bedrijfsontwikkelings- en wetenschappelijke teams in de Verenigde Staten. Het kantoor biedt Amerikaanse medewerkers van Biognosys een plek om te werken en elkaar te ontmoeten, en zal vergaderingen en projectsamenwerking met in de VS gevestigde farmaceutische en biotechbedrijven faciliteren.

“De opening van een kantoor in Cambridge is een belangrijke mijlpaal voor Biognosys om onze wereldwijde voetafdruk te vergroten en ons bedrijf in Noord-Amerika te laten groeien”, aldus Oliver Rinner, Ph.D., CEO en medeoprichter van Biognosys. “Ik vind het geweldig om nu een plek te hebben om onze medewerkers en partners te verwelkomen in het hart van deze mondiale biofarma-hub.”

Om deze mijlpaal te vieren, organiseert het bedrijf op 12 oktober van 15.00 tot 19.00 uur EST een groots inauguratie-evenement met een rijk wetenschappelijke programma. Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer van Biognosys, zal het seminar inleiden met een overzicht van de meest recente ontwikkelingen binnen en rond Biognosys. Daarna presenteren medewerkers van NeoGenomics, Takeda en Kymera en experts van Biognosys case studies over de toepassing van Biognosys' proteomica-platforms TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™ binnen de medicijnenonderzoeks- en -ontwikkelingspijplijn.

3:00 p.m. Welcome

Ben Gonzales, MBA (Head of Sales, North America at Biognosys)



3:10 p.m. New Horizons, Expanding Possibilities

Kristina Beeler, Ph.D. (Chief Business Officer at Biognosys)



3:30 p.m. Tissue Biomarker Discovery in Melanoma with TrueDiscovery™

Anna Juncker-Jensen, Ph.D. (Director of Scientific Affairs at NeoGenomics)



4:00 p.m. Plasma Biomarker Discovery with TrueDiscovery™

Vladimir Litvak, Ph.D. (Director, Translational Science at Takeda)



4:30 p.m. Targeted Protein Degradation Development with TrueSignature™

Alice McDonald (Senior Director, Translational Medicine at Kymera)

& Kirti Sharma, Ph.D. (Senior Director, Proteomics at Kymera)



5:00 p.m. Proteome Exploration in 3D Using TrueTarget™

Nigel Beaton, Ph.D. (Scientific Director, Discovery Proteomics at Biognosys)

& Yuehan Feng, Ph.D. (Director, Scientific Alliances at Biognosys)



5:30 p.m. Ribbon Cutting Ceremony





Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op biognosys.com/us-office-inauguration

Cambridge en de Greater Boston Area zijn uitgekozen als eerste kantoorlocatie voor Biognosys in de VS, op basis van de lange geschiedenis en track record als biotech-hub, met een hoge concentratie van biofarmabedrijven en gerenommeerde levenswetenschapsinstellingen, een groot aantal levenswetenschapsprofessionals en uitgebreide aanwezigheid van investeringen en financiering voor innovatie en onderzoek.

“Dankzij onze vestiging in Cambridge zitten we dichter dan ooit bij onze partners en klanten om hun onderzoek naar medicijnen te ondersteunen met proteomica-oplossingen van de volgende generatie”, aldus Ben Gonzales, MBA, Head of Sales and Business Development, Noord-Amerika.

Met zijn toplocatie in de buurt van Kendall Square bevindt het kantoor van Biognosys zich in het centrum van mondiale biofarma-hub in Cambridge, Massachusetts. Kijk op biognosys.com/contact voor contactinformatie.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom cruciaal zijn voor wetenschappelijke doorbraken die de gezondheid van mensen dramatische kunnen verbeteren. We stellen biowetenschappers en medicijnenontwikkelaars in staat om het proteoom vanuit elke hoek te bekijken met onze veelzijdige portefeuille van eigen proteomica-diensten, -software en -kits van de volgende generatie, waaronder de TrueDiscovery™-, TrueTarget™- en TrueSignature™-platforms en vlaggenschipsoftware Spectronaut™. Deze oplossing biedt een multidimensionale blik op de expressie, functie en structuur van eiwitten in alle biologische soorten en monstertypes. De unieke gepatenteerde technologieën van Biognosys gebruiken hoge resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten in duizenden monsters te kwantificeren met een toonaangevende precisie, diepgang en verwerkingssnelheid. Biognosys gebruikt geavanceerde gegevensanalyses om data te vertalen in toepasbare inzichten voor O&O en klinisch onderzoek. Kijk voor meer informatie op biognosys.com .

