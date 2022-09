French English

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2022 : CROISSANCE SOUTENUE DE LA RENTABILITÉ AVEC UNE MARGE D’EBITDA DE 17,5%

Croissance de + 17,9 % du c hiffre d’affaires à 89 , 1 M€

Hausse de + 12,6 % de la m arge brute à 72 , 0 M€

Amélioration de + 3 ,3 M€ de l’ EBITDA à 12 , 6 M€

Progression de + 2 M€ du résultat net consolidé à 6,9 M€

Paris, le 30 septembre 2022 (18h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce ses résultats du premier semestre 2022.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « Porté par l’adéquation de ses offres avec les enjeux de digitalisation et de datafication des entreprises, DÉKUPLE a enregistré au premier semestre 2022 une croissance de + 18 % de son chiffre d’affaires, soit un rythme de développement en ligne avec notre plan stratégique « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing.

Dans un environnement géopolitique et économique tendu, cette dynamique favorable s’appuie sur la résilience de notre Groupe favorisée par la solidité de nos activités à portefeuille, comme la vente d’abonnements magazine et de polices d’assurance, et par notre exposition croissante aux marchés du marketing digital, qui représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2022, contre un peu plus de 40 % l’année dernière.

Le développement de nos activités et l'optimisation de notre performance opérationnelle ont permis d’atteindre un niveau élevé de rentabilité sur le semestre, avec un EBITDA en progression de + 36 % à 12,6 M€, qui représente 17,5 % de notre marge brute, et un résultat net consolidé de 6,9 M€, soit 9,6 % de marge nette.

Nous entendons maintenir ce dynamisme en diversifiant nos activités, en accélérant nos synergies et en exploitant nos expertises technologiques pour soutenir notre capacité d’innovation. Nous continuons ainsi à accroître notre leadership dans le data marketing, comme nous avons pu le faire en septembre avec l’acquisition de Brainsonic, agence de référence du marketing conversationnel et du marketing de l’engagement.

Malgré les incertitudes conjoncturelles actuelles, DÉKUPLE est en bon ordre de marche et notre ambition de devenir un leader du data marketing en Europe en 2025 reste plus que jamais ancrée au cœur de notre projet. Nous sommes très confiants dans la poursuite de notre croissance rentable grâce à notre importante puissance financière et à la mobilisation de nos plus de 900 collaborateurs. »

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au premier semestre 2022, le Groupe DÉKUPLE a poursuivi sa trajectoire de forte croissance.

Les activités de Marketing Digital (conseil et ingénierie marketing), qui représentent désormais la principale contribution du Groupe (50,8 % du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2022 contre 40,9 % au premier semestre 2021) ont accéléré leur croissance avec des ventes en progression de + 46,3 %. Positionnées sur des marchés porteurs, ces activités tirent parti de l’attractivité croissante des offres multi-expertes de conseil et d’ingénierie du Groupe pour améliorer les performances marketing et business des marques.

Les activités à portefeuille ont enregistré des performances solides malgré une conjoncture défavorable. L’activité Magazines, en retrait de - 4 % sur une base de comparaison élevée, est marquée par une baisse des rendements commerciaux qui a été partiellement compensée par la hausse des prix de la presse magazine. Parallèlement, l’activité Assurances a poursuivi son déploiement avec une croissance de + 27 %, portée par l’intégration des actifs stratégiques de l’AssurTech Qape - KOVERS depuis fin 2021 et l’élargissement de l’offre à l’assurance santé.

RÉSULTATS SEMESTRIELS

Le chiffre d’affaires consolidé1 s’établit à 89,1 M€, en croissance de + 17,9 % par rapport au premier semestre 2021, tandis que la marge brute2 est en hausse de + 12,6 % à 72,0 M€.

Malgré un contexte d’investissements soutenus avec des efforts de recrutement importants, l'EBITDA retraité3 s'élève à 12,6 M€, en croissance de + 36,1 % par rapport à l’année précédente, pour représenter 17,5 % de la marge brute semestrielle contre 14,5 % un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s’élève à 9,7 M€, soit 13,4 % de la marge brute semestrielle contre 10,8 % au premier semestre 2021. Cette évolution s’appuie principalement sur la progression du résultat d’ADLPartner SA portée par le recentrage des investissements commerciaux dans l’activité Magazines, la diminution continue de la perte comptable de l’activité Assurances et la progression des résultats des activités de Marketing Digital.

Après prise en compte d’une charge d’impôt en progression (2,4 M€), le résultat net consolidé atteint 6,9 M€ au premier semestre 2022, en progression de + 40,3 % par rapport au premier semestre 2021.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 6,6 M€, soit un taux de marge nette de 9,1 %, contre 7,4 % au premier semestre 2021.

Données consolidées - en M€ S1 2020 S1 2021 S1 2022 Variation

2022/2021 Chiffre d’affaires 64,84 75,53 89,08 + 17,9 % Marge brute 57,05 63,89 71,96 + 12,6 % EBITDA retraité 3

En % MB 8,48

14,9% 9,25

14,5% 12,58

17,5% + 36,1 % Résultat opérationnel

En % MB 5,84

10,2% 6,89

10,8% 9,66

13,4% + 40,3 % Résultat net de l’ensemble consolidé

En % MB 3,83

6,7% 4,91

7,7% 6,89

9,6% + 40,3 % Résultat net part du groupe

En % MB 3,87

6,8% 4,75

7,4% 6,58

9,1% + 38,6 %

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2022

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2022 progressent de + 3,8 M€ pour s’établir à 34,6 M€, contre 30,8 M€ au 31 décembre 2021, tenant compte principalement du résultat du semestre (+ 6,9 M€), de la distribution du dividende ordinaire versé en juin dernier (- 3,5 M€) et de l’impact des actions détenues en propre et des attributions gratuites d’actions (+ 0,5 M€).

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2022 s’élève à 40,2 M€ contre 38,8 M€ au 31 décembre 2021 et 34,9 M€ au 30 juin 2021. Cette variation de la trésorerie s'explique principalement par la progression de la capacité d’autofinancement, qui a permis de financer sur le semestre des dépenses d'investissements plus soutenues (incluant le rachat de parts des minoritaires de Converteo), des besoins en fonds de roulement plus élevés compte tenu de la forte progression du chiffre d'affaires, et enfin le versement du dividende au titre de l’exercice 2021.

La dette financière s'élève à 27,0 M€, contre 20,6 M€ au 31 décembre 2021 ; elle est principalement constituée des engagements de rachat des participations minoritaires dans Converteo, Dékuple Ingénierie Marketing BtoB (ex-AWE), Intelligence Senior et Reech. En outre, le Groupe a mis en œuvre au premier semestre des financements bancaires pour un montant de 8 M€.

CROISSANCE EXTERNE

Le 15 septembre, DÉKUPLE a annoncé la finalisation de sa prise de participation majoritaire au capital de la société Brainsonic, agence de communication leader de l’engagement (cf. communiqué de presse relatif à cette opération).

PERSPECTIVES

Malgré les incertitudes liées au contexte économique global, le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses importantes ressources financières lui permettent, d’une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d’autre part, d’accélérer la croissance de ses offres de marketing digital, qui sera portée en 2022 par la pleine contribution de la société Reech sur l’ensemble de l’exercice et par l’intégration de Brainsonic à compter du troisième trimestre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2022 ont été arrêtés le 30 septembre 2022 par le conseil d’administration. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actualites-documents-presentations/

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022, le 28 novembre 2022, avant bourse.





À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 900 personnes.

DÉKUPLE est la marque commerciale d’ADLPartner Société Anonyme à conseil d’administration cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS 2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

Pièce jointe